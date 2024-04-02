رئيس الوزراء البريطاني يعرب عن استيائه إزاء مقتل عمال الاغاثة في غزة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 2 - 4 (كونا) –- أعرب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك اليوم الثلاثاء عن بالغ استيائه إزاء مقتل عمال الاغاثة التابعين لمنظمة (المطبخ المركزي العالمي) الاغاثية في غارة جوية على قطاع غزة من بينهم ثلاثة بريطانيين مطالبا بتحقيق مستقل في الحادثة.
وأوضحت رئاسة الوزراء البريطانية في بيان ان ذلك جاء خلال اتصال هاتفي أجراه سوناك مع نظيره في كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو.
وطالب سوناك كيان الاحتلال باتخاذ اجراءات لرفع القيود عن المساعدات الإنسانية وتفادي تعارض الاهداف العسكرية مع مناطق السكان المدنيين وبعثات الامم المتحدة والمساعدات الإنسانية كما دعا الى إصلاح البنى التحتية مثل المستشفيات وشبكات المياه.
وأكد مجددا على ان "كيان الاحتلال لن يصل الى هدفه وهو هزيمة (حركة حماس) اذا سمح بوقوع مأساة إنسانية في غزة".(النهاية)
ن ب ش / رؤ ج
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