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رئيس الوزراء البريطاني يعرب عن استيائه إزاء مقتل عمال الاغاثة في غزة

4/2/2024 11:29:54 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 2 - 4 (كونا) –- أعرب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك اليوم الثلاثاء عن بالغ استيائه إزاء مقتل عمال الاغاثة التابعين لمنظمة (المطبخ المركزي العالمي) الاغاثية في غارة جوية على قطاع غزة من بينهم ثلاثة بريطانيين مطالبا بتحقيق مستقل في الحادثة.
وأوضحت رئاسة الوزراء البريطانية في بيان ان ذلك جاء خلال اتصال هاتفي أجراه سوناك مع نظيره في كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو.
وطالب سوناك كيان الاحتلال باتخاذ اجراءات لرفع القيود عن المساعدات الإنسانية وتفادي تعارض الاهداف العسكرية مع مناطق السكان المدنيين وبعثات الامم المتحدة والمساعدات الإنسانية كما دعا الى إصلاح البنى التحتية مثل المستشفيات وشبكات المياه.
وأكد مجددا على ان "كيان الاحتلال لن يصل الى هدفه وهو هزيمة (حركة حماس) اذا سمح بوقوع مأساة إنسانية في غزة".(النهاية)

ن ب ش / رؤ ج



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