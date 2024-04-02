موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الثلاثاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

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- Kuwait News Agency (KUNA)) 3143996 الخرطوم - ستة أشخاص على الأقل يلقون مصرعهم وأكثر من 18 آخرين يصابون في هجوم بطائرة مسيرة استهدف حفل إفطار جماعي في ولاية (نهر النيل) شمالي السودان نظمته عناصر تتبع كتيبة (البراء بن مالك) داخل صالة (انفنتي) بوسط مدينة (عطبرة).
3143933 اسطنبول - السلطات المحلية بولاية إسطنبول التركية تقول إن 29 شخصا قتلوا جراء حريق هائل اندلع في مبنى سكني مؤلف من 16 طابقا في مدينة اسطنبول.
3143998 اسطنبول - السلطات التركية توقف ستة أشخاص مشتبه فيهم على خلفية الحريق الهائل الذي اندلع في مبنى سكني مؤلف من 16 طابقا يخضع لأعمال تجديد في منطقة (بشيكطاش) بمدينة إسطنبول من بينهم مدير الملهى (الذي اندلع فيه الحريق) والمدير المسؤول فيه وشريكين ومحاسب ومسؤول أعمال التجديد.
3143990 واشنطن - تقرير مشترك للبنك الدولي والامم المتحدة يفيد بأن تكلفة الاضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية في قطاع غزة تقدر بنحو 5ر18 مليار دولار اي ما يعادل 97 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي للضفة الغربية وقطاع غزة معا خلال عام 2022. (النهاية)
ر ج
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