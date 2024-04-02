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موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الثلاثاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

4/2/2024 11:29:54 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) 3143996 الخرطوم - ستة أشخاص على الأقل يلقون مصرعهم وأكثر من 18 آخرين يصابون في هجوم بطائرة مسيرة استهدف حفل إفطار جماعي في ولاية (نهر النيل) شمالي السودان نظمته عناصر تتبع كتيبة (البراء بن مالك) داخل صالة (انفنتي) بوسط مدينة (عطبرة).
3143933 اسطنبول - السلطات المحلية بولاية إسطنبول التركية تقول إن 29 شخصا قتلوا جراء حريق هائل اندلع في مبنى سكني مؤلف من 16 طابقا في مدينة اسطنبول.
3143998 اسطنبول - السلطات التركية توقف ستة أشخاص مشتبه فيهم على خلفية الحريق الهائل الذي اندلع في مبنى سكني مؤلف من 16 طابقا يخضع لأعمال تجديد في منطقة (بشيكطاش) بمدينة إسطنبول من بينهم مدير الملهى (الذي اندلع فيه الحريق) والمدير المسؤول فيه وشريكين ومحاسب ومسؤول أعمال التجديد.
3143990 واشنطن - تقرير مشترك للبنك الدولي والامم المتحدة يفيد بأن تكلفة الاضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية في قطاع غزة تقدر بنحو 5ر18 مليار دولار اي ما يعادل 97 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي للضفة الغربية وقطاع غزة معا خلال عام 2022. (النهاية)

ر ج



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