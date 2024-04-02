(الفتاة) الكويتي يحقق المركز الثاني في بطولة أندية غرب آسيا لكرة الطاولة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 2 - 4 (كونا) -- حقق نادي (الفتاة) الكويتي اليوم الثلاثاء المركز الثاني لفئة السيدات في بطولة أندية غرب اسيا لكرة الطاولة المقامة بجدة بعد خسارته في النهائي أمام (عالي) البحريني بثلاثة أشواط لشوطين.
وفي نهائي فئة الرجال حقق (البحرين) البحريني اللقب بعد فوزه على (الإتحاد) السعودي بنفس النتيجة.
واقيمت أمس مواجهات تحديد المراكز لفئتي الرجال والسيدات حيث حل نادي (التضامن) سادسا و(الفحيحيل) سابعا في فئة الرجال ونادي (سلوى الصباح) سابعا بفئة السيدات. (النهاية)
ف ن / ر ج
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