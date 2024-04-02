Wednesday, 03 April 2024 08:41 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


(الفتاة) الكويتي يحقق المركز الثاني في بطولة أندية غرب آسيا لكرة الطاولة

4/2/2024 11:29:52 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 2 - 4 (كونا) -- حقق نادي (الفتاة) الكويتي اليوم الثلاثاء المركز الثاني لفئة السيدات في بطولة أندية غرب اسيا لكرة الطاولة المقامة بجدة بعد خسارته في النهائي أمام (عالي) البحريني بثلاثة أشواط لشوطين.
وفي نهائي فئة الرجال حقق (البحرين) البحريني اللقب بعد فوزه على (الإتحاد) السعودي بنفس النتيجة.
واقيمت أمس مواجهات تحديد المراكز لفئتي الرجال والسيدات حيث حل نادي (التضامن) سادسا و(الفحيحيل) سابعا في فئة الرجال ونادي (سلوى الصباح) سابعا بفئة السيدات. (النهاية)

ف ن / ر ج



MENAFN02042024000071011013ID1108051932

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث