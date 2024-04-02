أجواء دافئة في أغلب المناطق وحارة نسبيا في الاغوار والبحر الميت والعقبة حتى الجمعة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 3 نيسان (بترا)- تكون الأجواء اليوم الأربعاء، دافئة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على إرتفاعات متوسطة وعالية خاصة في جنوب وشرق المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة تتحول بعد الظهر إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غدٍ

الخميس، دافئة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على إرتفاعات متوسطة وعالية في جنوب المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً خاصة في مناطق البادية.

وتكون الأجواء يوم الجمعة، دافئة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على إرتفاعات متوسطة وعالية خاصة في جنوب وشرق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً خاصة في مناطق البادية.

ويطرأ يوم السبت، إنخفاض على درجات الحرارة ، وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على إرتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً خاصة في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 29 - 17 درجات مئوية، وفي غرب عمان 27 - 15، وفي المرتفعات الشمالية 25 - 16 وفي مرتفعات الشراة 26 - 14, وفي مناطق البادية 31 - 13 وفي مناطق السهول 30 - 15, وفي الأغوار الشمالية 35 - 20, وفي الأغوار الجنوبية 37 - 23، وفي البحر الميت 36 - 22، وفي خليج العقبة 37 - 25 درجة مئوية.

-- (بترا)

م ح/ س س

03/04/2024 06:23:53

