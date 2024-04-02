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37 سدا تفيض بعسير والباحة واستنفار بالدفاع المدني

4/2/2024 11:28:52 PM
(MENAFN- Al Watan) تواصل الثلاثاء هطول الأمطار الرعدية المتوسطة إلى غزيرة على مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، حائل، القصيم، والرياض، أدت إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد، ورياح نشطة.
شبكات التصريف
شهدت أجزاء واسعة من منطقة عسير، هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة، شملت مدينة أبها ومحافظات خميس مشيط والنماص وتنومة والمجاردة وأحد رفيدة وسراة عبيدة ورجال ألمع. واستقبلت سدود المنطقة خلال اليومين الماضيين أكثر من 60 مليون متر مكعب من مياه السيول، فاض على أثرها 18 سداً.
من جانبه دعا الدفاع المدني الجميع إلى أخذ الحيطة واتباع الإرشادات وعدم عبور الأودية والشعاب أثناء جريان السيول إثر الحالة المناخية التي تشهدها أجزاء من منطقة عسير، مؤكداً أن الأنظمة والتعليمات ستطبق على كل مخالف، حيث تصل الغرامة إلى 10 آلاف ريال وذلك بالتنسيق مع المرور.
وكثفت أمانة المنطقة والبلديات التابعة لها جهودها لنزح مياه الأمطار من الشوارع والأماكن العامة، حيث باشرت الفرق الميدانية متابعة انسيابية جريان المياه عبر شبكات التصريف وإزالة ما ينتج من عوالق تعيق التصريف، كما تقوم برصد النقاط الحرجة وتعمل على معالجتها.
وأدت الأمطار الغزيرة إلى جريان العديد من الأودية وفيضان بعض السدود في المنطقة وارتواء المزارع والمسطحات الخضراء.
تضرر منازل
وفي الباحة أدت الأمطار إلى انقطاع جسور للأودية وتضرر عدد من المنازل، وتم نشر فرق ميدانية لمباشرة الحالات المتضررة، وبحث حلول عاجلة لإعادة أوضاع المنازل وإيواء المتضررين، فيما عملت الجهات الخدمية على مدار الـ 24 ساعة لمباشرة بلاغات انقطاع الطرق.
واكتست جبال ومزارع وطرقات العديد من محافظات ومراكز المنطقة بالرداء الأبيض، إثر سقوط كميات كبيرة من البَرد المصاحب لأمطار غزيرة شهدتها محافظة العقيق، واستقبلت سدود المنطقة خلال الأيام الماضية أكثر من 20 مليون متر مكعب من مياه السيول نتيجة هطول الأمطار الغزيرة على معظم محافظات ومدن المنطقة، وسجلت محطات الرصد كمية وصلت إلى 121.6 ملم، ونتيجة لذلك فقد كانت كميات السيول الواردة إلى 47 سداً بالمنطقة، فاض على إثرها 19 سداً.
وسجّلت منطقة الرياض أعلى معدل لكميات هطول الأمطار بـ 67.0 ملم في حوطة بني تميم، وذلك ضمن 9 مناطق شهدت هطول كميات متفرقة من الأمطار حتى صباح أمس.

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