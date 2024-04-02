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500 ألف مستفيد من حافلات المدينة

4/2/2024 11:28:52 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلن مشروع ((حافلات المدينة)) والذي تشرف عليه هيئة تطوير المدينة المنورة عن تقديمه خدمة النقل الترددي من وإلى المسجد النبوي ومسجد قباء، لأكثر من 500 ألف مستفيد، وذلك خلال الفترة من 1 إلى 20 رمضان.
وكان العمل بحافلات المدينة قد بدأ بنقل المصلين والزوار من أول ليلة لشهر رمضان بدءًا من الساعة الثالثة مساء وحتى بعد صلاة التراويح بساعة، وقد حددت هيئة تطوير المدينة المنورة 7 مواقع لنقل المستفيدين إلى المسجد النبوي ((ذهاباً وعودة)) انطلاقاً من الإستاد الرياضي، ودرة المدينة، وسيد الشهداء، والجامعة الإسلامية، وحي الخالدية، وحي شطيه، وبني حارثة، فيما خصصت موقع مواقف السيارات في العالية مول لنقل المستفيدين إلى مسجد قباء ذهاباً وعودة.

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