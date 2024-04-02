500 ألف مستفيد من حافلات المدينة

(MENAFN
- Al Watan) أعلن مشروع ((حافلات المدينة)) والذي تشرف عليه هيئة تطوير المدينة المنورة عن تقديمه خدمة النقل الترددي من وإلى المسجد النبوي ومسجد قباء، لأكثر من 500 ألف مستفيد، وذلك خلال الفترة من 1 إلى 20 رمضان.
وكان العمل بحافلات المدينة قد بدأ بنقل المصلين والزوار من أول ليلة لشهر رمضان بدءًا من الساعة الثالثة مساء وحتى بعد صلاة التراويح بساعة، وقد حددت هيئة تطوير المدينة المنورة 7 مواقع لنقل المستفيدين إلى المسجد النبوي ((ذهاباً وعودة)) انطلاقاً من الإستاد الرياضي، ودرة المدينة، وسيد الشهداء، والجامعة الإسلامية، وحي الخالدية، وحي شطيه، وبني حارثة، فيما خصصت موقع مواقف السيارات في العالية مول لنقل المستفيدين إلى مسجد قباء ذهاباً وعودة.
MENAFN02042024000089011017ID1108051900
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.