أبو زمع: 99% من لاعبي منتخب النشامى غير مدخنين



وأضاف أبو زمع في تصريحات تلفزيونية: "اللاعبون الأردنيون الآن باتوا يعلمون جيدا أن تميزهم وإنجازهم سينعكس حتما على قيمتهم السوقية".



وبين المدرب الذي كان ضمن الجهاز الفني للمنتخب الأردني في نهائيات أمم آسيا في قطر أن اللاعبين كانوا ملتزمين إلى أبعد الحدود ويعرفون واجباتهم.



وقال: "جيلي ضم نجوما ومن سبقونا كانوا كذلك لكننا لم نكن ملتزمين، حيث كان التزامنا خارج الملعب وفي المعسكرات وداخل الملعب لا يتعدى 50%، في المقابل يلتزم لاعبو الجيل الحالي بنسبة تصل إلى 98%".



وأشار إلى أن الجهاز الفني والطبي في المنتخب الأول كان يهتم بأدق التفاصيل فيما يخص غذاء اللاعبين وراحتهم "وهذه خطوط حمراء لا يمكن الخطأ فيها أبدا".



وأوضح: "هذه التفاصيل الصغيرة تلعب دورا كبيرا في الإنجاز الذي تحقق للمنتخب الأول (بلوغ نهائي كأس آسيا)".



ولفت إلى أن "الجيل الحالي في المنتخبين الأولمبي والشباب تغير تفكيره، وباتوا مهتمين أكثر بالاحتراف".



وشدد أبو زمع على أن "المنتخب الأولمبي الأردني يسير على نفس نهج المنتخب الأول في الالتزام والانضباط". -كووورة