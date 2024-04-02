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فاران: دمرت جسدي بضرب الكرة في الرأس.. وقد لا أعيش طويلاً

4/2/2024 11:28:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اعترف الفرنسي، رافاييل فاران، مدافع مانشستر يونايتد الإنجليزي بأنه تعرض لارتجاجات دماغية عدة خلال مسيرته مع كرة القدم وأبرزها أمام نيجيريا في كأس العالم 2014.

وقال فاران (30 عاماً) في حوار مع "ليكيب" الفرنسية نشر يوم الثلاثاء: لقد تضرر جسدي، تعرضت لعدة ارتجاجات دماغية خلال مسيرتي، مثل مباراة نيجيريا في كأس العالم 2014 ومباراة مانشستر سيتي في دوري أبطال، وتسبب ذلك بإرهاق العين وفقدان التركيز ما أثر على أدائي.

وأتبع: بسبب ذلك لا أعرف ما إذا كنت سأعيش طويلاً، لقد دمرت جسدي من خلال ضرب الكرة في الرأس، وهذه المخاطر يجب تعليمها في كل ملاعب كرة القدم للهواة والشبّان.

وأكد فاران أنه نصح نجله البالغ من العمر سبعة أعوام بعدم تسديد الكرة برأسه أثناء اللعب، وأضاف: نجلي البالغ من العمر سبعة أعوام يمارس كرة القدم، ونصحته بعدم تسديد الكرة برأسه، بالنسبة لي هو شيء أساسي.

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