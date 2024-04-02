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بويلي يرد على منتقدي تشيلسي بعد انطلاق حملة مسيئة للملاك الجدد

4/2/2024 11:28:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ناشد المالك الشريك في نادي تشيلسي تود بويلي، أنصار الفريق بالتحلي بالصبر، في ظل الفترة الصعبة التي يمر بها الفريق الموسم الحالي.
ومنذ أن استحوذ تحالف بقيادة بويلي على تشيلسي في أيار (مايو) من العام 2022، أنفق النادي أكثر من مليار جنيه إسترليني في سوق الانتقالات بهدف تجديد صفوف الفريق.
لكن هذا الإنفاق الضخم لم يكن مصحوبًا بنجاح على أرض الملعب، حيث أنهى تشيلسي الموسم الماضي في المركز 12، وهو أسوأ مركز له منذ 29 عامًا، وتمت إقالة توماس توخيل وجراهام بوتر من تدريب الفريق خلال الموسم.
ولم تتحسن الأمور كثيرًا الموسم الحالي، حيث يحتل فريق ماوريسيو بوتشيتينو المركز الحادي عشر، على الرغم من صفقات عديدة أجراها النادي في الصيف الماضي.
وتعرض بويلي لانتقادات حادة من قبل جماهير تشيلسي، مع هتافات مهينة والتي غالبًا ما يتم ترديدها أثناء المباريات على مدرجات "ستامفورد بريدج".
ومع ذلك، أصر رجل الأعمال الأميركي، على أنه ما يزال لديه ثقة في المشروع الذي بدأ فيه ويرتكز أساسا على التعاقد مع لاعبين شبان، وادعى أن المدرب بوكيتينو الذي يتعرض لضغوط، لديه مجموعة "لا تصدق" من اللاعبين تحت تصرفه.
وقال بويلي لمجلة "فوربس": "نحتاج فقط إلى السماح للعملية بالتقدم ومنح اللاعبين الوقت للانتقال من كونهم أفرادا لا يصدقون يتمتعون بمهارات رائعة، إلى مجموعة واحدة كفريق".
وأضاف: "الخبر السار هو أن الناس يهتمون كثيرًا. والخبر السيئ، أن الناس يهتمون كثيرًا، وهذا يؤدي إلى أوقات يشعرون فيها بالإحباط من الفريق والمالكين. أتفهم ذلك، لكن علينا فقط أن نواصل السير على هذا النهج".
بويلي، الذي ناقش أيضًا الجاذبية التجارية الفريدة للدوري الإنجليزي الممتاز من بين موضوعات أخرى في المقابلة، كان محط انتقادات متزايدة من المشجعين خلال الأسابيع الأخيرة.
وتم إخبار بويلي، والمالكان بهداد إقبالي وخوسيه إي فيليسيانو الشهر الماضي، من قبل صندوق أنصار تشيلسي، أنهم يحولون تشيلسي إلى "أضحوكة"، وذلك خلال اجتماع المشجعين بالرئيس التنفيذي كريس جوراسيك لمناقشة مخاوفهم.
وتم تحذير المالكين من أنهم معرضون لخطر احتجاجات المشجعين، مع حملة ملصقات انطلقت بالفعل، تصور بويلي وإقبالي وفيليسيانو كمهرجين.
وجاء في الرسالة: "الشعور الحالي بين أنصار تشيلسي هو في أدنى مستوياته منذ أوائل الثمانينيات، يسارع عدد كبير من المشجعين الذين تحدثنا إليهم للتعبير عن مخاوفهم، من أن عدم وجود أي رؤية عامة من الملكية الجديدة قد أدى إلى شعور ساحق بالعجز والإحباط والقلق العميق".
وأضاف المشجعون في الرسالة: "المزاج الحالي بين المؤيدين منخفض للغاية ولا يمكن تجاهله. ويتزايد الشعور بأن النادي أصبح أضحوكة، سواء داخل الملعب أو خارجه".
كما أوضحت الرسالة أيضًا إحباط المشجعين من زيادة أسعار التذاكر والبرامج والطعام في أيام المباريات، خصوصا عندما كان النادي بذخا للغاية في إنفاقه على اللاعبين.
ورد جوراسيك، برسالة خاصة به، دافع فيها عن مستوى تواصل النادي مع أنصاره، وادعى أن زيادة الإيرادات ضرورية للبلوز للتنافس مع منافسيه.
وفي وقت سابق، وجه مدافع تشيلسي السابق فرانك لوبوف، انتقادات لاذعة لإدارة النادي، متهما إياها بتدمير الفريق.
وقال لوبوف في تصريحات لشبكة "إي اس بي ان": ""آسف، لكن الأشخاص في مجلس الإدارة دمروا هذا النادي. هذا ما عليك مواجهته. كيف يمكنك إعادة بناء ذلك؟ لا أعلم، سيستغرق الأمر وقتًا طويلاً".
وأضاف: "تحدثت عن ذلك كثيرًا وقد سئمت من تكرار كلامي.. طالما ليس لديك أشخاص تعتمد عليهم، أي لاعبون يملكون الخبرة، فلن تتمكن من بناء أي شيئ. هذا هو ما تواجهه عندما تحاول بناء فريق من لاعبي الأكاديمية".
وكان غضب لوبوف موجهًا إلى حد كبير إلى بويلي وإقبالي، اللذين أشرفا على واحدة من أسوأ الفترات في تاريخ تشيلسي الحديث، وتابع: "لاعبو تشيلسي ليس لديهم القدرة على التحمل، لا شيئ في قلوبهم، ولا شيئ في عقولهم، ولا يعرفون ماذا يفعلون".
وأردف: "إنه أمر غير احترافي وغير عادل للأشخاص الذين يحبون هذا النادي. لقد سئمت. لعب بيرنلي بـ10 لاعبين وكان يجب أن يفوز بالمباراة، أريد أن أهنئ المشجعين لقدرتهم على الذهاب إلى ستامفورد بريدج لمشاهدة
ذلك". -(وكالات)

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