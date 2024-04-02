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ليفربول يستعين بمسؤول في بنفيكا لتعزيز إطاره الإداري

4/2/2024 11:28:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مدن - أفادت تقارير صحفية أمس، أن مجموعة فينواي الرياضية (FSG) المالكة لنادي ليفربول، في طريقها لضم المدير الفني في بنفيكا بيدرو ماركيز، كجزء من الفريق الإداري الجديد.
وعاد مايكل إدواردز إلى ليفربول الشهر الماضي، بمنصب الرئيس التنفيذي لكرة القدم في FSG، وكجزء من مهمته الجديدة، سيشرف إدواردز أيضًا على رغبة المجموعة في الاستحواذ على فريق كرة قدم ثانٍ.
ووفقًا لموقع "ذا أثليتيك"، فإن ماركيز يقترب من صفقة للانضمام إلى المجموعة التي ستتطلع أيضًا إلى الاستفادة من خبرته في اكتشاف المواهب العالمية.
وبدأ الفني البرتغالي مسيرته في سبورتنج لشبونة في العام 2004، حيث عمل في مجالات التدريب وتحليل الأداء والتوظيف، قبل أن ينضم إلى مانشستر سيتي كمحلل للفريق الأول بعد ست سنوات.
وفي سيتي، عمل مع المدير الرياضي السابق لليفربول جوليان وارد، قبل أن ينتقل إلى دور في مجموعة سيتي لكرة القدم (CFG)، حيث شغل منصبًا قياديًا في مجال التدريب والتحليل.
وبعد مغادرة سيتي، انتقل ماركيز إلى بنفيكا في العام 2018 وأصبح المدير الفني لفئة الشباب، واستمرت أسهمه في الارتفاع منذ ذلك الحين، وأصبح مألوفًا لدى ليفربول خلال محادثات النادي الإنجليزي للتعاقد مع داروين نونيز خلال صيف العام 2022.
وتأتي إعادة الهيكلة في ليفربول، بعد أن أعلن المدرب الألماني يورجن كلوب أنه سيترك النادي في نهاية الموسم بعد 9 سنوات في منصبه.
ويحتل ليفربول حاليا صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق نقطتين عن آرسنال، بينما وصل أيضًا إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي وفاز بكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة. -(وكالات)

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