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إنريكي ينفي وجود توتر في علاقته مع مبابي

4/2/2024 11:28:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مدن - أنظر مدرب باريس سان جرمان الفرنسي، الإسباني لويس إنريكي، "كل أنواع التكهنات" حول علاقته بالنجم كيليان مبابي وتقليص وقت مشاركته مع فريق العاصمة، منذ اعلان نيته بالرحيل في نهاية الموسم.
وسئل إنريكي في مؤتمر صحافي عشية مواجهة رين في نصف نهائي كأس فرنسا لكرة القدم عن سلوك قائد منتخب فرنسا وهداف مونديال 2022، بعد خروجه بعد ساعة على انطلاق مباراة مرسيليا الأخيرة في الدوري الأحد (2-0).
وقال ممتعضاً "الغريب هو كل ما يقال بين جزء من الصحافيين بناء على أخبار كاذبة. اخترع أحدهم إهانة (انطلاقاً من اللقطات)، فنشأت تكهنات من جميع الأنواع".
بدوره، نشر مبابي صورة على حسابه في انستاجرام وهو يدير ظهره مستعداً لتسليم شارة القائد للاعب آخر.
وتابع إنريكي: "أعيش كل هذا الامر براحة تامة. أنا سعيد من كل اللاعبين، من بينهم كيليان، لقد تصرّف دوماً بطريقة باهرة".
واعتبر المدرّب السابق لبرشلونة ومنتخب إسبانيا ان التعليقات "لا تؤثّر علي، لا اسمع، لا اقرأ".
ويستعد سان جرمان لمواجهة قوية مع برشلونة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في 10 و16 نيسان (أبريل).
وفيما يبدو احتفاظه بلقب الدوري المحلي مسألة سهلة، يحارب الفريق المملوك قطرياً على ثلاث جبهات، ما دفع إنريكي إلى القول "أتمنى ان تنتهي الأمور بشكل جيد لسان جرمان، لكيليان، للجميع.. جميعنا في قارب واحد، يبحر أملاً في تحقيق النجاح".
من ناحية ثانية، استقر إنريكي على عودة أحد اللاعبين إلى "حديقة الأمراء" في الصيف المقبل، لتعويض رحيل مبابي.
ووفقا لشبكة "فوت ميركاتو" الفرنسية، فإن إنريكي وافق على عودة تشافي سيمونز إلى باريس في الموسم المقبل، لتعويض غياب مبابي عن هجوم الفريق.
ويرى إنريكي أن سيمونز، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي المعار لنادي لايبزج الألماني، يؤدي بشكل جيد ولديه حلول متنوعة في الهجوم أقنعت المدرب المدرب الإسباني.
إلى ذلك، حرص فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، على التدخل لمنع وقوع مبابي في أزمة.
وظهر كيليان مبابي حزينا عقب استبداله أمام مارسيليا، في كلاسيكو الدوري الفرنسي، أمس الأحد.
ووفقا لشبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، حرص بيريز على الاتصال بفايزة العماري، والدة ووكيلة مبابي، عقب انتشار صور اللاعب الفرنسي غاضبا على شبكات التواصل الاجتماعي.
وطلب بيريز من العماري أن يحافظ مبابي على صبره وهدوئه أثناء التواجد مع باريس، لأن كل الإيماءات التي يقوم بها يتم تحليلها بدقة.
ولا يريد بيريز أن يرحل مبابي عن باريس سان جيرمان بشكل سيئ أو تتدمر صورته، قبل أن ينتقل إلى ريال مدريد.-(وكالات)

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