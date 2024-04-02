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نيفيل: أفضل فان دايك على صلاح للانتقال إلى مانشستر يونايتد

4/2/2024 11:28:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مدن - كشف لاعب مانشستر يونايتد السابق جاري نيفيل، عن هوية اللاعب الذي يحتاجه فريقه حاليا، من بين لاعبي ليفربول.
ويعتقد نيفيل، أن مانشستر يونايتد للتعاقد مع قلب دفاع قوي مثل نجم ليفربول فيرجيل فان دايك، لتحسين مستوى الفريق.
ويحتل يونايتد المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 11 نقطة عن المراكز الأربعة الأولى، وسجل فريق المدرب إريك تين هاج 40 هدفا فقط في 29 مباراة خاضها هذا الموسم، وهو رقم مثير للشفقة يضعه في المركز 15 بالدوري من حيث عدد الأهداف المسجلة، متفوقا فقط على كريستال بالاس وإيفرتون وشيفيلد يونايتد وبيرنلي ونوتنجهام فورست.
وعلى النقيض من ذلك، تلقى دفاع مانشستر يونايتد 40 هدفا، وهو رابع أفضل فريق بالمسابقة حتى الآن، خلف ليفربول ومانشستر سيتي وأرسنال.
وسئل نيفيل عمن سيختار بين فيان دايك ونجم ليفربول محمد صلاح لدعم صفوف مانشستر يونايتد، فقال خلال برنامج "ذا أوفرلاب" الخاص بشبكة "سكاس سبورتس": "سأختار فان دايك، أعتقد أن فان دايك سيجلب الهيمنة والحضور للفريق وهو ما لا نملكه. ليس لدينا مهاجم جيد مثل محمد صلاح، ولكن لدينا مهاجمين موهوبين".
وأعتقد: "أعتقد دائمًا أنه يتوجب أن يكون لديك عمود فقري من القوة والحضور.. فنحن دائمًا نقول.. لم يعد روي كين هناك، ولم يعد هناك فنسان كومباني بعد الآن، ولم يعد هناك جون تيري، لكن هناك بالفعل واحد الآن في ليفربول، عندما تفكر في أداء فان دايك هذا الموسم.. لديه حضور هائل في الملعب".
وتابع: "إنه لا يملك الشخصية نفسها التي يملكها اللاعبون الذي ذكرتهم، لكنه في الواقع مهيمن تمامًا على أرض الملعب، ويتحدث أكثر بكثير مما قد يعتقده الناس وهو في الواقع شخص يمكنك رؤيته وهناك هالة حوله. وأعتقد أنه إذا كنت تريد تغيير ثقافة مانشستر يونايتد الكاملة والمطلقة، فهم بحاجة إلى ذلك الشخص المهيمن الذي يجمعهم معًا. وأعتقد أن فان دايك سيسيطر على (كوبي) ماينو، وحتى شخص مثل أنتوني أو (ماركوس) راشفورد".
وكان يونايتد يأمل في التعاقد مع لاعب بجودة فان دايك عندما حصل على رفاييل فاران من ريال مدريد في صيف العام 2021 مقابل 41 مليون جنيه إسترليني، لكن المدافع الفرنسي لم يرق إلى مستوى التوقعات، وغاب عن 39 مباراة بسبب المرض أو الإصابة.
وأوضح نيفيل: "لا أعتقد أنه سيكون هذا اللاعب على الإطلاق. بالنسبة لي عندما أشاهد فاران، فهو في الواقع يدافع عن مكانه من الملعب بشكل جيد للغاية وعن منطقة الجزاء بشكل جيد للغاية، فهو يبعد الكثير من الكرات برأسه ويسيطر تمامًا على الهواء. أعتقد أنه هذا النوع من المدافعين الذين سيقوم بهذه الوظيفة فقط، ولكي نكون منصفين، ربما كان جيدا في ريال مدريد عندما كان إلى جانب (سيرجيو) راموس، ولكن لا أعتقد أنه سيؤثر اللاعبين من حوله".
وأردف: "هذا ليس انتقادًا، لأنه لكي نكون منصفين، هناك العديد من المدافعين الرائعين الذين يقومون بعملهم بشكل جيد للغاية ولكنهم لا يديرون في الواقع رباعي الدفاع. قلب الدفاع الرائع الذي يمكنه إدارة الرباعي هو فان دايك، وتيري.. اللاعبون العظماء في كل العصور".-(وكالات)

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