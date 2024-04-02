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العياصرة: اليد تسير بالشكل الصحيح.. والحكم الأردني وصل العالمية

4/2/2024 11:28:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أكد عضو مجلس إدارة الاتحاد الأردني لكرة اليد، وعضو اللجنة الفنية بالاتحاد العربي سليم العياصرة، أن "كرة اليد الأردنية" تسير بالاتجاه الصحيح، وأن مخرجات الاهتمام بالفئات العمرية بدأت تظهر بشكل واضح، وهذا ما يسعى إليه الاتحاد من خلال تنفيذ العديد من البرامج التطويرية، والتي ترتكز بالدرجة الأولى على الفئات العمرية.
وقال العياصرة: "إن الحكم الأردني وصل إلى المستوى العالمي، وبات مطلوبا للبطولات الدولية والعالمية والدوريات العربية والآسيوية كافة، والاهتمام الكبير الذي يوليه الاتحاد بالحكام ساهم كثيرا في تطوير مستوى الحكام كافة.
وتحدث العياصرة عن مشواره الرياضي، والذي بدأ مع الفئات العمرية مع مدارس التربية والتعليم في جرش، ثم انتسب إلى نادي جرش عن طريق المدرب القدير نعمان عضيبات، ثم انتقل إلى النادي الأهلي من خلال مشاركته في بطولة الناشئين ومساهمته في تحقيق لقب البطولة في العام 1988.
وقال العياصرة: "انتشار لعبة كرة اليد في محافظة جرش جعل منها لعبة شعبية، جعلت الكثير من الشباب يمارسونها من خلال الأندية، والمدراس التي خرجت الكثير من اللاعبين الموهوبين الذين سطع بريقهم ومثلوا المنتخبات الوطنية، وما تزال محافظة جرش تتبنى لعبة كرة اليد من خلال الأندية المنتسبة للاتحاد، حيث يتبنى ناديا ساكب والكتة حاليا هذه اللعبة، وهما يركزان كثيرا على فرق الفئات العمرية، والناديان لهما دورهما البارز في تطوير ونشر اللعبة على مستوى المملكة، وفي الموسم الحالي سنشاهد الفريقان وهما يلعبان في دوري أندية الدرجة الأولى، بعد أن تأهل فريق ساكب إلى مصاف الدوري، وبقاء فريق الكتة في الدوري لموسم جديد".
وأشار العياصرة: "رغم ممارستي لكرة القدم في بداية مسيرتي الرياضية، إلا أنني أحببت كرة اليد، وبعد أن لعبت في فرق المدارس، ومن ثم في أندية جرش وساكب والأهلي، تشرفت بتمثيل المنتخب الوطني في بطولة صدام التي كانت تقام سنويا في العراق، وبعد ذلك اتجهت إلى عالم التدريب، حيث أشرفت على فريق ساكب للناشئين وحصلت معه على لقب البطولة في العام 2003".
وتابع العياصرة: "سلكت طريق التحكيم بعد أن وجدت كل الدعم والمؤازرة من الاتحاد وزملائي الحكام، والحمد لله أدرت العديد من البطولات والمباريات المهمة، ما ساعدني بالحصول على الشارة القارية في "الشاطئية والصالات"، بعد ذلك وقع علي الإختيار لرئاسة لجنة الحكام، وهي الفترة التي أعتزز وأفتخر بها نظرا للجهد الكبير الذي قامت به اللجنة في إدارة البطولات، وإقامة العديد من الدورات، وخلال تلك الفترة تم اختياري لأكون ضمن لجنة الحكام بالاتحاد العربي، حيث توليت مع نخبة من الزملاء في الوطن العربي بإدارة العديد من البطولات، وكان من أبرزها في الدورة الرياضية العربية، التي جرت في الجزائر في العام الماضي، وتم إسنادي إلى مراقبة المباريات المهمة والحساسة، والحمد لله خرجت منافسات البطولة بالصورة الإيجابية".
ونظرا للدور الرياضي المميز والكبير الذي قام به العياصرة في خدمة شباب محافة جرش، تم انتخابه عضوا في مجلس محافظة جرش، وهي مسؤولية كبيرة وقعت على عاتقه لمواصلة خدمة الشباب خصوصا، فيما يتعلق بتقديم الدعم للأندية وإيجاد البنية التحتية التي تمكن الشباب من ممارسة رياضاتهم المفضلة.
وجدد العياصرة، التأكيد أن الاتحاد ماض في تنفيذ برامجه الفنية كافة، وهي تسير بكل نجاح نظرا لوجود العديد من الأشخاص في مجلس إدارة الاتحاد من أصحاب الخبرة والدراية في مجال لعبة كرة اليد.

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