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الكشف عن تفاصيل فعاليات ألترا ماراثون البحر الميت

4/2/2024 11:28:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت الجمعية الأردنية للماراثونات عن إطلاق فعاليات ألترا ماراثون البحر الميت لهذا العام، في مسيرته التي استمرت 28 عاماً، حيث تقرر إقامته في السادس والعشرين من شهر نيسان (أبريل) الحالي، تحت رعاية سمو الأمير فراس بن رعد رئيس مجلس إدارة الجمعية. ويقام السباق تحت شعار "اركض في أخفض بقعة في العالم" والذي تنظمه الجمعية الأردنية للماراثونات بالتعاون مع أمانة عمان الكبرى برعاية شركة البوتاس ومجموعة من الشركات الأخرى الداعمة.
ويعد ألترا ماراثون البحر الميت حدثاً رياضياً مهماً على المستويين المحلي والدولي، ويأتي تأكيداً على الاستمرار في نهج الجمعية الأردنية للماراثونات إلى رفع الوعي المجتمعي بأهمية الرياضة واتباع نظام حياة صحية أفضل بالإضافة للدور السياحي الذي يحققه هذا الحدث في استقطاب السواح الأجانب من خلال السياحة الرياضية والدينية نظرا لموقعه الاستثنائي في منطقة البحر الميت.
وأثنى سمو الأمير فراس بن رعد على مسيرة الجمعية الأردنية للماراثونات وسعيها الدؤوب في الوصول إلى فئات المجتمع المختلفة وتشجيعها لتبني أسلوب حياة صحي وفاعل، وأكد على أهمية الماراثونات الدولية التي تنظمها الجمعية ودورها في تعزيز مكانة الأردن على خارطة الأحداث الرياضية العالمية والترويج له رياضياً وسياحياً، وأشار إلى دور أمانة عمان في دعم الجمعية في تنظيم الأحداث الرياضية والشراكة المستدامة والمثمرة بين أمانة عمان والجمعية.
كما أعرب أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة عن تقديره لمساعي الجمعية الأردنية للماراثونات في تنمية المجتمع المحلي وخدمة أفراده ودعم المشاريع الخيرية. وأشاد بالفعاليات الرياضية التي تنظمها الجمعية والتي تحظى بإقبال محلي وعالمي متزايد، مؤكداً على استمرارية الشراكة بين أمانة عمان الكبرى والجمعية لمزيد من التقدم والنهوض معاً بالمجتمع. وأضاف أن مثل هذه الشراكة تترجم قيم أمانة عمان الرامية إلى التعاون والتواصل مع المؤسسات المختلفة لإنجاح مشاريع ومبادرات تطويرية مشتركة.
وعبرت المدير العام للجمعية الأردنية للماراثونات لينا الكرد عن امتنانها وشكرها للجهود المبذولة من قبل أمانة عمان على دعمها وإنجاحها للماراثونات التي تنظمها الجمعية، بالإضافة الى الشركات الداعمة على دعمهم المستمر لكافة الماراثونات وعلى رأسهم شركة البوتاس بالإضافة إلى الراعي الرسمي للمياه شركة مسافي وشركة زين للاتصالات وهيئة تنشيط السياحة التي بدورها تروج للحدث سياحيا، وشكرت الكرد كافة الجهات الرسمية والأهلية والإعلامية التي تعمل مع الجمعية لإنجاح الحدث.
وفيما يتعلق بالسباقات لهذا العام فقد تم قياس الطرق في العام الماضي كلها من قبل مندوب الاتحاد الدولي وتم اعتمادها دوليا جميعها لتصبح فعالة للعام 2027. أما ألترا ماراثون البحر الميت ينقسم لثلاث فئات إلى جانب سباق الأطفال، وقد تم فتح باب التسجيل للماراثون على الموقع الإلكتروني ومكتب الجمعية الأردنية للماراثونات، ويمتد حتى اليوم السابق ليوم الماراثون الفعلي.
ويمكن التسجيل عن طريق موقع الجمعية على الإنترنت أو من خلال مكتب الجمعية الواقع في منطقة الشميساني، وسينطلق الألترا ماراثون من شاطئ عمان السياحي في البحر الميت، ويضم ثلاث سباقات رئيسية، سباق 50 كم التراماراثون (فردي / تتابع)، سباق 21 كم نصف ماراثون ونصف ماراثون لذوي الاحتياجات الخاصة (كفيفين وكراسي محركة)، سباق 10 كم وال 10 كم للكفيفين والكراسي المتحركة، فيما يشهد يوم الجمعة الثالث من الشهر المقبل سباقا خاصا بالأطفال والذي سيقام في حدائق الحسين.

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