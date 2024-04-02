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سيدات حمادة ثالثا ببطولة غرب آسيا لكرة الطاولة

4/2/2024 11:28:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نال فريق حمادة المركز الثالث في بطولة أندية غرب آسيا للكرة الطائرة للسيدات، والتي ينتظر أن تكون قد اختتمت في مدينة جدة السعودية الليلة الماضية وشهدت مشاركة سبعة أندية من منطقة غرب آسيا.
وكان فريق حمادة والذي يمثله اللاعبات تيماء أبو يمن وبراء الوديان وبتول خضر، قد جاء في المجموعة الثانية في البطولة، وتمكن من تحقيق الفوز على فريق الصناعات العراقي بنتيجة 3-0، وعلى فريق الرائد السعودي بنتيجة 3-1، بينما تعرض للخسارة أمام فريق الفتاة الكويتي بنتيجة 0-3.
وفي الدور قبل النهائي خسر حمادة أمام فريق عالي البحريني بنتيجة 0-3، ليحتل المركز الثالث على سلم الترتيب العام.
وتأتي مشاركة فريق حمادة في هذا البطولة، ضمن البرنامج الخاص بالمنتخب الوطني الذي سيشارك في تصفيات غرب آسيا التي تقام في مدينة السليمانية العراقية خلال الفترة من 9 ولغاية 11 أيار (مايو) المقبل، وهي التصفيات المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.
وكان فريق حمادة قد جاء بالمركز الخامس في مشاركته ببطولة الأندية العربية التي جرت مؤخرا في مدينة جدة السعودية، والتي شهدت تتويج فريق الزمالك باللقب، وجاء بعده فريق بتروجت بالمركز الثاني.

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