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الطائرة يستقطب المدرب التونسي الحديدي.. والناشئين يشارك في التصفيات الآسيوية

4/2/2024 11:28:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مصطفى بالو كشف نائب رئيسة اتحاد الكرة الطائرة جهاد قطيشات، عن استقطاب المدرب التونسي فاهم بن الهادي الحديدي، للعمل ضمن الجهاز الفني للمنتخبات الوطنية بقيادة هيثم الوسلاتي، مشيرا إلى أن المدرب الجديد سيتولى مهمة الإشراف على تدريب منتخبات الفئات العمرية، متوقعا أن يصل عمان خلال الأيام القليلة المقبلة لمباشرة مهمته الفنية، وإعداد منتخبات الفئات العمرية التي تنتظرها استحقاقات إقليمية وعربية وقارية مهمة خلال الفترة المقبلة.
وقال قطيشات في تصريحات خاصة لـ"الغد": "المدرب التونسي لديه خبرة كبيرة ويحمل أعلى الشهادات التدريبية، ومتخصص في إعداد فرق الأندية والمنتخبات الوطنية لمختلف الفئات العمرية للجنسين، ولديه تجربة ثرية في ميدان اللعبة سواء في بلده تونس، أو في البلدان العربية التي عمل فيها، ونعول عليه الكثير خلال الفترة المقبلة، في إعداد المنتخبات الوطنية للفئات العمرية، والتي ننظر إليها باعتبارها المستقبل للطائرة الأردنية".
وحول أهم المشاركات لمنتخبات الفئات العمرية خلال الفترة المقبلة، أجاب قطيشات: سيشارك منتخب الناشئين في تصفيات دول غرب آسيا، والتي ستقام في عُمان أواخر شهر أيار (مايو) المقبل، والتي سينافس فيها منتخبات لبنان، السعودية، والبلد المضيف، لانتزاع إحدى بطاقتي التأهل إلى النهائيات الآسيوية التي ستقام في البحرين خلال شهر تموز (يوليو) المقبل".
وأضاف: "يتدرب منتخب الناشئين بقيادة المدرب الوطني حسين سويلم، وبإشراف مباشر من قبل المدير الفني للمنتخبات الوطنية هيثم الوسلاتي، فيما ستكون المسؤولية الفنية المباشرة من قبل المدير الفني الجديد الحديدي، والمتوقع وصوله عقب إجازة عيد الفطر السعيد، ويملك منتخب الناشئين خامات لافتة من مواليد 2007-2008، ويخضع لتدريبات مكثفة من فترة طويلة، ونولي منتخبات الفئات العمرية أهمية كبيرة، وفق توجيهات رئيسة الاتحاد سمو الأميرة آية بنت فيصل، ونوفر للمنتخبات الدعم والرعاية وأجواء الاستعداد المثالية، والمشاركات التنافسية المتعاقبة، ضمن نظرة تطويرية بعيدة المدى تهدف إلى دفع حضور المنتخبات الوطنية والمنافسة بقوة في المشاركات الخارجية".
وبين قطيشات: "سيخوض منتخب الناشئين غمار المنافسة في البطولة العربية، والتي تعقب مشاركته في التصفيات الآسيوية في عُمان، وتسبق النهائيات الآسيوية، ولدينا تفاؤل كبير بقدرة منتخب الناشئين على خطف إحدى بطاقتي التأهل إلى النهائيات الآسيوية، في الوقت الذي نهدف من خلال المشاركات المتعاقبة لمنتخبات الفئات العمرية، ومنها منتخب الناشئين، لتوفير فرص احتكاك قوية، من شأنها أن تطور إمكانات وخامات اللاعبين، بما ينعكس على المستوى إيجابا، ويمنحها القدرة على المنافسة بقوة عربيا وإقليميا وقاريا".
وعن آخر التحضيرات واستعدادات منتخبات الطائرة الشاطئية للرجال والسيدات، للبطولتين العربية وغرب آسيا، قال قطيشات: " بدأ اتحاد الكرة الطائرة باتخاذ الترتيبات اللازمة، لاستضافة البطولتين العربية والقارية، ونعي حجم المشاركة بعد دمج البطولتين، وما أريد توضيحه أنه ستكون لكل بطولة منتخباتها وقرعتها ومنافساتها، ما يزيد من حجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا، إلا أن توجيهات سمو رئيسة الاتحاد، وثقتنا بلجان البطولة، ودعم الشركة الراعية –مدارس التربية الريادية- ممثلة بمديرها د.يوسف داوود، والعمل بروح الفريق من شأنه أن يمنحنا تحقيق النجاح المأمول، على غرار ما تحقق خلال استضافتنا لبطولات إقليمية وقارية على صعيد الأندية والمنتخبات الوطنية خلال الفترة الماضية".
وزاد قطيشات: "المنتخبات تتدرب يوميا، وفق خطة إعداد بإشراف الوسلاتي، وتدريبات بقيادة المدرب الوطني إسماعيل توفيق، على صعيد الرجال والسيدات، ويتابع الاتحاد التدريبات التي تقام على ملاعب الأميرة آية بنت فيصل الشاطئية، ونملك لاعبين ولاعبات في صفوف المنتخبين، على سوية عالية، وأصحاب خبرة في المنافسات الشاطئية، ويملكون الحماس والمعنويات العالية، وسبق وأن قادوا المنتخبات الوطنية إلى منصات التتويج، مما يرفع من سقف طموحاتنا في الاستحقاقين الإقليمي والعربي".

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