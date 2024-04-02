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الرياضة الأردنية وصفقات الرعاية.. علاقة غائبة رغم الفوائد المشتركة

4/2/2024 11:28:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أيمن وجيه الخطيب عمان - تعتبر صفقات الرعاية جزءا لا يتجزأ من صناعة الرياضة، حيث تستفيد الشركات من قوة الرياضيين للترويج لعلاماتهم التجارية ومنتجاتها.
ولا يمكن التقليل من تأثير الرعاية الرياضية، حيث إن لديها القدرة على الوصول إلى جمهور واسع وإنشاء علاقة قوية بين العلامة التجارية والمستهلك، وأثبتت وسائل التواصل الاجتماعي أنها منصة ممتازة في السماح للرياضيين بعرض قصصهم وشخصياتهم وميزاتهم، ما يساهم في جذب الرعاة.
الرعاية الرياضية لا تفيد الرعاة فحسب، بل توفر أيضا الدعم المالي للرياضيين، ويعتمد العديد من الرياضيين على صفقات الرعاية لتمويل تدريبهم ومعداتهم ومشاركتهم في المسابقات، ومن خلال الشراكة مع الجهات الراعية، يمكن للرياضيين التركيز على المنافسات من دون تحمل عبء القيود المالية.
وتعاني الاتحادات الرياضية والرياضيين في المجتمع المحلي، وهو ما يتطلب جهدا مشتركا لتأمين صفقات الرعاية، خصوصا من قبل الرياضيين الذين يتوجب عليهم النظر إلى قيم المؤسسة التي تعمل على رعايتهم، وفهم الاستثمار بين المؤسسات الراعية والرياضيين ودراسة التكلفة والفوائد.
وقالت رئيسة اتحاد الكراتيه منار شعث: "إذا ما أرادت المؤسسات الأهلية والخاصة الترويج الصحيح لعلاماتها التجارية، فعليها البحث عن أصحاب الإنجازات، والكراتيه الأردنية، ساحة خصبة لذلك، فقد صنعت تاريخا مشرفا بشهادة الاتحاد الدولي، عندما حقق المنتخب الوطني للقتال الجماعي، الميدالية الذهبية في بطولة العالم الـ26، التي أقيمت في المجر العام الماضي، كما أن لاعبينا حققوا إنجازات كبيرة في الدوري العالمي، وفي جائزة الفائزون الكبار، وعلى المؤسسات الخاصة أن تعي أهمية دعم المنتخبات الوطنية للكراتيه بشكل خاص وباقي المتتخبات الوطنية بشكل عام".
وأشارت: "إن الاتحادات الرياضية الأردنية تعاني دائما من الميزانية المقدمة من اللجنة الأولمبية، ولم يتم التعديل عليها، ونحن نطالب المؤسسات الأهلية والخاصة كأمانة عمان وشركتي الفوسفات والبوتاس، بأن تقوم بدعم الاتحادات الرياضية بمبالغ مالية للمساعدة في تنفيذ الخطط والبرنامج التي تضعها ضمن خطتها السنوية بداية العام، فالمعسكرات والدورات تفوق الميزانية المقررة، وعدم توفر الدعم من الشركات الخاصة، سيؤثر على اللاعبين في التصنيف الدولي، والذي يعد مهما جدا في تأهل اللاعبين لبطولات عالمية وآسيوية، وإذا تراجعوا في التصنيف فسيؤثر ذلك على مستوياتهم، وعلى سبيل المثال، إذا لم يشارك لاعبو المنتخب الوطني للكراتيه في بطولات الدوري العالمي، فلن يتمكنوا من التأهل لبطولة العالم، وكذلك بالنسبة لحكام الكراتيه".
وشددت شعث: "الميزانية ضعيفة، بالنظر إلى خطط اتحاد الكراتيه، والتي يتم وضعها بناء على خطط الاتحاد الدولي، وعلى سبيل المثال، ينتظر المنتخب الوطني للكراتيه المشاركة في بطولة العالم للشباب والناشئين وتحت 21 عاما، وبطولة آسيا للشباب والناشئين وتحت 21 عاما وبطولة العالم للفرق للرجال، وبطولة آسيا للرجال، ويشارك المنتخب الوطني في الدوري العالمي للرجال التي تضم 4 جولات إضافة إلى الدوري العالمي للشباب، والسؤال الذي يطرح نفسه هنا، في ظل قلة الدعم المادي وضعف الميزانية، كيف سيتسنى لنا المشاركة في هذه البطولات وتنفيذ خطتنا السنوية؟".
وللأندية أيضا تجربة في هذا السياق، وقال رئيس نادي شباب الحسين سامي القصاص: "تمكنا من استقطاب إحدى الشركات المصنعة للأدوية في الأردن، وهي شركة دار الدواء، لتتولى رعاية الفريق الأول للكرة الطائرة، حيث دعمت مشاركة الفريق في بطولتي غرب آسيا والأندية العربية، وشاركتنا في افتتاح صالة النادي الرياضية، بعد إعادة صيانتها، ووعدت بتقديم أشكال الدعم للفريق، للمحافظة على هيمنته للألقاب المحلية".
وأكد القصاص: "وجدت الشركة في إنجازات النادي فرصة كبيرة لتنفيذ مسؤوليتها الاجتماعية والترويج لعلامتها التجارية، ونحن سعداء بهذه الشراكة والتعاون والذي يشجع باقي الشركات على دعم الأندية والاتحادات الرياضية التي تعاني من أزمات مالية".

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