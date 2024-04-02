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تأخر إصدار التأشيرات يؤجل معسكر المصارعة في قيرغستان

4/2/2024 11:28:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري قرر اتحاد المصارعة، تأجيل المعسكر التدريبي للمنتخب الوطني للمصارعة الحرة والرومانية، والذي كان مقررا أن يبدأ اليوم في جمهورية قيرغستان، وذلك لعدم وصول تأشيرات السفر الإلكترونية لأعضاء الوفد الأردني، علما بأن المعسكر له أهمية كبيرة كونه يأتي في إطار التحضير لخوض بطولتي آسيا للرجال و"التأهيلية" إلى دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024".
ومن المقرر أن يغادر الوفد يوم السبت المقبل، وفقا للموعد الجديد، والذي سيضم، المدير الفني يحيى أبو طبيخ إلى جانب اللاعبين؛ سلطان ضامن "مصارعة رومانية" وآرزو شاميل "مصارعة حرة"، والمعالجة عرين الخريشا، في المعسكر الذي يمتد حتى 11 نيسان (أبريل) الحالي، على أن يلحق بهم المدير الفني للمصارعة الحرة رمزي المرافي وأمين سر اتحاد المصارعة د. مظفر العبداللات ورئيس الاتحاد المهندس محمد العواملة، والأخير سيحضر سلسلة اجتماعات قارية لبحث سبل تطوير اللعبة والارتقاء بها ومناقشة المستجدات كافة.
وتقام بطولة آسيا للرجال في جمهورية قيرغستان خلال الفترة من 11 إلى 16 نيسان (أبريل) الحالي، ويتبعها تنظيم بطولة آسيا التأهيلية إلى "أولمبياد باريس" في المكان نفسه خلال الفترة من 19 إلى 21 من الشهر ذاته، والتي ستمنح 12 بطاقة تأهيل أولمبية مباشرة للاعبين أصحاب المركزين الأول والثاني في الأوزان الأولمبية الستة المعتمدة خلال التصفيات.
ويفتتح آرزو شاميل "وزن تحت 79 كغم"، مشواره في بطولة آسيا عن فئة المصارعة الحرة يوم 11 من الشهر الحالي، فيما يستهل سلطان ضامن "وزن تحت 87 كغم"، مشاركته عن المصارعة الرومانية يوم 15 من الشهر الحالي، وهي البطولة التي تشكل نتائجها معيارا حقيقيا للحكم على مدى قدرة اللاعبين في المنافسة على خطف إحدى البطاقات التأهيلية من سباق التأهيل الأولمبي.
وستكون الأنظار شاخصة تجاه آرزو شاميل يوم 19 من الشهر الحالي، والذي سيشارك تحت وزن التأهيل الأولمبي "86 كغم"، فيما يرتفع سقف الرهان حول قدرة سلطان ضامن على كتابة تاريخ جديد يوم 21 من الشهر ذاته، في حال تمكن من خطف إحدى البطاقتين المؤهلتين عن وزنه إلى أولمبياد باريس.
وقال المدرب الوطني يحيى أبو طبيخ في معرض رده على استفسارات "الغد": "سنركز في المعسكر التدريبي على إعادة حساسية البساط للاعبين وتطبيق الخطط الفنية بعيدا عن تدريبات الحمل البدني الزائد والقوة بسبب ضيق فترة التحضير"، لافتا إلى أن معدل التدريبات اليومية سيتحدد بعد الوقوف على الفترات المحددة المقررة لهم من قبل الدولة المضيفة للمعسكر".
وأضاف: "يمر لاعبنا سلطان ضامن في أفضل حالاته الفنية والبدنية، ونأمل بأن يحالفه الحظ في تحقيق وإنجاز الهدف المطلوب بالتأهل الأولمبي، وثقتنا عالية به"، مشددا على أن البطولة الآسيوية ستمنحه مؤشرا لمعرفة حظوظ اللاعب قبل الشروع في محطة التأهيل الأولمبي.
وكان سلطان ضامن، توج مؤخرا بالميدالية البرونزية في بطولة نيكولا بتروف الدولية، التي احتضنتها العاصمة البلغارية صوفيا، فيما حل اللاعب آرزو شاميل في المركز الخامس ببطولة "دان كولوف" الدولية للمصارعة الحرة، والتي احتضنتها مدينة "ساموكوف" ببلغاريا أيضا.

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