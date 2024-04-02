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البربري: التتويج بـ5 جوائز فردية يضاعف المسؤولية.. وتمثيل منتخب السلة حلم يتحقق

4/2/2024 11:28:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري عمان – يعد لاعب فريق نادي الجليل لكرة السلة، أحمد علي البربري، من المواهب البارزة التي خطفت الأضواء مؤخرا، مع إسدال الستار على منافسات الموسم الحالي 2023-2024 من بطولة دوري الناشئين تحت 16 بكرة السلة.
البربري صاحب الـ16 ربيعا، والذي ما يزال يجلس على مقاعد الدراسة "أول ثانوي"، حصد 5 جوائز فردية في النسخة الأكثر إثارة من دوري الناشئين، والتي حافظ فيها الأرثوذكسي على لقبه بحسمه "سلسلة النهائي" أمام اتحاد عمان (3-2)، حيث سيطر البربري على الجوائز الفردية بعدما اختير أفضل سارق للكرات وأفضل ممرر للكرات الحاسمة وهداف البطولة وأفضل لاعب "MVP"، إلى جانب تواجده في تشكيلة "كل النجوم"، وسط إشادة كبيرة من أسرة اللعبة.
وينحدر البربري من عائلة رياضية سلوية، بعدما سبق لوالده وعمه هشام ممارسة "الكرة البرتقالية" في السابق، وهو ما دفع اللاعب أحمد البربري إلى بدء رحلة شغفه نحو ممارسة اللعبة في عمر 6 سنوات من خلال، تدرجه في اللعب بأكاديميات الشمال، قبل أن يخوض غمار المنافسات الرسمية في دوري الفئات العمرية بمرحلة سنية مبكرة لم يتجاوز فيها عمره الـ9 سنوات آنذاك.
ويقول البربري في بداية حديثه لـ"الغد": "هناك ضغوطات كبيرة تجاهي ومسؤولية مضاعفة بعد سيطرتي على الجوائز الفردية الأخيرة، ليس سهلا أن تتحول إلى حديث الشارع الرياضي وأنت ما تزال لاعبا في دوري الفئات العمرية، لكنني سأكون عند مستوى الثقة التي زرعها في نفسي كل داعم لموهبتي".
وأشاد البربري بالمستوى التنافسي في بطولة دوري الفئات العمرية، بقوله: "مستوى الدوري بات أكثر تطورا مع فتح باب المنافسة أمام أكثر من فريق، وأصبحنا نشاهد مباريات كبيرة في النهائيات، وهذا يشكل قيمة مضاعفة للدوري ويحفز اللاعبين على تطوير أدائهم، وبما ينعكس إيجابا على المنتخبات الوطنية".
ولم يخف اللاعب الناشئ سعادته الكبيرة في تتويجه بالجوائز الخمس الأخيرة، والتي رفعت رصيد جوائزه الفردية إلى إجمالي تسع جوائز في دوري الفئات العمرية، فضلا عن مساهمته في حصول فريقه على المركز الثالث "الميدالية البرونزية"، في ثلاث نسخ سابقة من بطولة دوري الفئات العمرية لكرة السلة.
وتطرق البربري للحديث عن أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجهه في مسيرته الرياضية، بقوله: "التنقل بين محافظتي عمان وإربد لخوض التدريبات أمر مرهق وليس سهلا على لاعب بفئتي العمرية، كما أنني ما أزال على مقاعد الدراسة، لذلك أعتقد أن تنظيم الوقت أمر مهم لكسر تلك التحديات وتجاوزها".
ويطمح نجم فريق الجليل - الذي ينخرط في التجمع الأول للمنتخب الوطني للناشئين تحت 16 سنة – إلى تمثيل المنتخب الوطني بالمحافل العربية والقارية والعالمية، مؤكدا: "تمثيل المنتخب الوطني طموح أي لاعب ومسؤولية كبيرة، أمتلك هدفا كبيرا أن أكون واحدا من العناصر الأساسية في تشكيلة المنتخب الوطني، وسأحقق ذلك"، معربا عن تمنياته بالاحتراف بالدوري الأوروبي أو دوري رابطة أندية المحترفين الأميركية مع اكتمال نضوج موهبته خلال السنوات القليلة المقبلة.
ويشعر البربري بالفخر الشديد مع تصاعد اهتمام الشارع الرياضي بموهبته، رغم حالة الفوضى التي رافقت حصوله على 5 جوائز فردية، بعد ارتفاع أصوات عديدة تطالب بتعديل نظام منح الجوائز، من دون الانتقاص من أحقية اللاعب في الفوز بالجوائز، بناء على التعليمات والأنظمة المتعارف عليها لدى الاتحاد الدولي لكرة السلة "فيبا"، والتي يسير عليها فريق الإحصاء محليا.
واختتم حديثه بالقول: "أشكر كل من دعمني، زملائي ومدربي وعائلتي، دعمهم يحفزني على مواصلة اللعب وتطوير الأداء"، معربا عن شكره أيضا للجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة على جهودها التطويرية الكبيرة للبطولات المدرجة تحت مظلتها من خلال رفع عدد الفرق المشاركة وزيادة عدد المباريات وتكييف نظام البطولات بطريقة تخدم عدالة وأهداف المنافسة.

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