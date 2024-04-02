الأندية تثمن مواقف الملك.. صعوبات في إلحاق صلاح بـالأولمبي.. مدربان في مهب الريح

MENAFN - Alghad Newspaper) خالد الخطاطبة

نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.



أندية المحترفين تثمن مواقف الملك

ثمنت أندية المحترفين، مواقف جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وولي عهده سمو الأمير الحسين في دعم صمود الأشقاء في فلسطين عامة و غزة خاصة، لافتين إلى أن الأردن بقيادة جلالة الملك كان دائما داعما وسندا للأشقاء.

وأصدرت أندية المحترفين خلال اجتماعها في النادي الأهلي، بيانا ثمنت فيه مواقف جلالة الملك، كما ثمنت أيضا دور الأجهزة الأمنية بالحفاظ على الأردن واستقراره ومقدراته، مستنكرة خروج البعض عن عادات وتقاليد هذا الشعب العظيم.

ودعت الأندية لمواصلة الالتفاف حول القيادة الهاشمية وعدم المساس بأمن الوطن ومقدراته، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة.



فرصة أخيرة لمدربين اثنين بدوري المحترفين

بات مدربان اثنان يشرفان على تدريب فريقين في دوري المحترفين لكرة القدم في مهب الريح، في حال لم يحققا الفوز في المباراتين المقبلتين في الجولة السادسة عشر بدوري المحترفين.



وتنطلق الجولة السادسة عشر من الدوري يوم غد الخميس، يتبعها فترة توقف بسبب مشاركة المنتخب الأولمبي تحت سن 23 في بطولة كأس آسيا التي تنطلق في قطر يوم 15 الشهر الحالي.



ووفق المعلومات فإن إدارة الناديين، أبلغت المدربين ضمنا، أن لهما آخر فرصة في المباراتين المقبلتين بالدوري، حيث تتطلب الظروف ضرورة تحقيق الفوز وحصد كامل نقاط المباراتين، وفي حال لم يحصل ذلك، فإن مصيرهما سيكون على المحك، خاصة وأن هناك مشاورات مع مدربين آخرين لتولي المهمة في حال تم إقالة المدربين الحاليين.



وتعيش أغلب أندية المحترفين حالة عدم استقرار فني، نتيجة التخبط في النتائج، الأمر الذي أثر على المستويات الفنية.



"الأولمبي" يعاني في استدعاء صلاح

تفيد المعلومات أن المنتخب الأولمبي تحت سن 23 لكرة القدم، بقيادة المدير الفني عبدالله أبو زمع، يعاني من صعوبة استدعاء لاعبه المحترف في الوكرة القطري عمر صلاح، بسبب تمسك النادي القطري به خلال منافسات الدوري القطري.

ويبحث المنتخب الأولمبي عن استدعاء اللاعب صلاح، لمشاركته منافسات بطولة كأس آسيا لمنتخبات تحت سن 23 التي تقام في قطر اعتبارا من يوم 15 الشهر الحالي، في ظل تميز اللاعب الذي يعتبر الآن أحد أبرز لاعبي المنتخب الأولمبي الباحث عن نتائج لافتة في كاس آسيا.



وتكمن المشكلة بالنسبة للمنتخب الأولمبي، في أن بطولة كأس آسيا تقام خارج أيام الاتحاد الدولي لكرة القدم، ما يعني أحقية النادي بالاحتفاظ باللاعب لمشاركته منافسات الدوري القطري، الأمر الذي دفع اتحاد كرة القدم لمحاولة التدخل على أعلى المستويات، لضمان إفراج نادي الوكرة عن عمر صلاح، بانتظار ما ستسفر عنه الجهود.



يشار إلى أن عمر صلاح انتقل من نادي الوحدات إلى نادي الوكرة، مقابل مبلغ مالي جيد، حيث برز اللاعب بشكل متميز في الدوري القطري، ما دفع البعض للتكهن بإمكانية وجود رغبة عند الجانب القطري لتجنيس اللاعب.



يشار إلى أن المنتخب الأولمبي سيغادر إلى قطر الأسبوع المقبل، لخوض مباراتين وديتين أمام منتخبي الصين وفيتنام تحت سن 23، قبل الانخراط في بطولة كأس آسيا، حيث وقع المنتخب في المجموعة التي تضم إلى جانبه منتخبات قطر وأستراليا وأندونيسيا.



ورشة وإفطار للحكام والمقيمين

تنظم دائرة الحكام في اتحاد الكرة اليوم الأربعاء، ورشة عمل للحكام والمقيمين في دوري المحترفين، يتبعها حفل إفطار في مقر اتحاد الكرة.



الورشة ينتظر أن يتم فيها تداول عدد من الحالات التحكيمية، خاصة في مباراة الفيصلي والوحدات والتي أدى فيها الحكم أحمد فيصل أداء جيدا، وغابت الحالات الجدلية التحكيمية، مع الأخذ على الحكم ارتفاع عدد الإنذارات.



الأندية تدعو الاتحاد للقاء مكاشفة 14 الحالي

وجهت أندية المحترفين، الدعوة إلى اتحاد كرة القدم، للقائها يوم 14 الشهر الحالي، لبحث الكثير من المسائل العالقة بين الطرفين، خاصة فيما يتعلق بالتفاصيل المالية والدعم المالي، إلى جانب بطولة كاس الأردن للفئات العمرية التي ترفضها الأندية، خاصة في ظل الدعم المحدود المقدم من الاتحاد إلى الأندية المشاركة في هذه البطولة.



وجاء دعوة الأندية للاتحاد لعقد اجتماع مكاشفة، بعد الاجتماع الذي عقدته أندية المحترفين أول من أمس، في مقر النادي الأهلي، وخصص لبحث العديد من التفاصيل المالية والإدارية.



محاولات رمثاوية لحل الخلاف مع رحموني

نشط نادي الرمثا في الساعات الأخيرة، لحل الخلاف مع المدير الفني الأسبق لفريق كرة القدم في النادي الجزائري مراد رحموني، بعد أن اتجه المدرب الجزائري إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لتقديم شكوى رسمية للمطالبة بما تبقى له من مستحقات مالية متأخرة قيمتها 10 آلاف يورو.



الرمثا وبعد شكوى "فيفا"، بادر إلى إجراء الاتصالات مع رحموني، للتوصل إلى حل ودي، من خلال دفع المبلغ وعلى دفعات، مقابل تراجع المدرب عن الشكوى، بانتظار التوصل لحل ودي ينهي القضية التي طالت كثيرا.



فريق الرمثا يستعد للكأس بمباريات الدوري

تفيد المعلومات أن المدير الفني لفريق الرمثا وسيم البزور، يسعى من خلال مباريات دوري المحترفين، لبناء توليفة متميزة في الفريق، قادرة على المنافسة في بطولة كأس الأردن لكرة القدم.



ويستثمر البزور مباريات الدوري في ظل ابتعاد الفريق عن المنافسة على اللقب، لتهيئة تشكيلة مثالية منافسة في بطولة الكأس التي يسعى الفريق للمنافسة على لقبها. ويملك فريق الرمثا حاليا جيلا من الشباب القادر على المنافسة على الألقاب في المواسم المقبلة.



أندية المحترفين ترفض المشاركة بكأس الأردن للفئات

أعلنت أندية المحترفين لكرة القدم، رفضها المشاركة في بطولة كأس الأردن لفرق الفئات العمرية لموسم 2023-2024.



وخاطبت الأندية خلال اجتماعها في مقر النادي الأهلي أول من أمس، اتحاد كرة القدم، لإبلاغه بقرارها رفض المشاركة في البطولة، بسبب ما يترتب عليها من التزامات مالية عالية.



الأندية أظهرت أيضا رفضها للدعم الذي تقدم به اتحاد الكرة لأندية المحترفين الـ12، والبالغ قيمته نصف مليون دينار، معتبرة أن هذا المبلغ لا يفي بالغرض، وأن المطلوب هو مليون دينار يقسم على جميع الأندية.



لاعبو الفيصلي يرحلون إلى العقبة الليلة

يرحل لاعبو فريق النادي الفيصلي لكرة القدم الليلة، إلى مدينة العقبة، استعدادا للقاء فريق شباب العقبة يوم الجمعة المقبل، في إطار منافسات الجولة السادسة عشر من دوري المحترفين.



ويجري الفريق تدريبه الأخير يوم غد على ملعب تطوير العقبة، استعدادا للمباراة التي يسعى فيها "الأزرق" لتحقيق الفوز للإبقاء على حظوظه بالمنافسة على لقب الدوري.



وكانت لجنة مختصة، أجرت خلال الأيام القليلة الماضية، عملية صيانة للملعب، لاستقبال هذه المباراة.



وحاول الفيصلي إقناع المعنيين في إقامة المباراة في الزرقاء، دون أن تسفر مساعيه عن نتائج إيجابية.



يشار إلى أن فريق الفيصلي بأجهزته الفنية والإدارية والطبية، إلى جانب اللاعبين، يعيشون معنويات مرتفعة بعد الفوز الأخير على الوحدات، ما منحهم عزيمة أكبر لمواصلة البحث عن لقب الدوري رغم صعوبة المهمة في ظل الفارق النقطي مع الحسين إربد المتصدر.









المدرب وسيم البزور - (أرشيفية)

كواليس النجوم

. أحد المسؤولين في اتحاد كرة القدم، تمنى أن يتم ترطيب الأجواء بين مسؤول في الاتحاد، وأحد أعضاء مجلس الإدارة الذي يحاول حشد المؤيدين لتعزيز قوته ووجهة نظره.

. مدرب محلي أكد أنه من حق أي مدرب في المنتخبات الوطنية أن يناور لرفع قيمة راتبه الشهري، خاصة إذا ما كان هذا المدرب قد تلقى عرضا آخرا بضعف الراتب الذي يعمل فيه حاليا .

. لاعبو فريق الحسين إربد، ينتظر أن يتوجهوا يوم غد الخميس إلى عمان، للدخول في معسكر مغلق في أحد فنادق العاصمة عمان، استعدادا لمباراة فريق الوحدات يوم الجمعة المقبل.

. ما يزال عدد كبير من جمهور نادي الرمثا لديه الأمل في أن يصدر عفوا عن الغرامة المالية التي أوقعها اتحاد الكرة على النادي والبالغة 25 ألف دينار، بسبب تداعيات تناقص لاعبي الرمثا في مباراتهم أمام الحسين إربد بدوري المحترفين.. الجمهور أن يرى أنه من الصعب تقبل مثل هذه الغرامة الكبيرة، والأندية تئن تحت وطأة الفقر.

. في سهرة رياضية رمضانية، ضمت نخبة من عشاق كرة القدم المحلية، أكد الحاضرون أن الحوار هو السبيل الوحيد لتقريب وجهات النظر بين اتحاد الكرة وأندية المحترفين، معتبرين أن التخاطب عن بعد وبخطابات رسمية لا يمكن أن يقرب في وجهات النظر، وبالتالي الحاجة للجلوس وجها لوجه للتحاور وأدلاء كل طرف بدلوه، أملا في الوصول لحلول منطقية.

. الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي لكرة القدم بقيادة عبدالله ابو زمع، يشعر بالقلق نتيجة ظهور 9 لاعبين فقط من لاعبيه في مباريات الجولة الأخيرة من دوري المحترفين، ما يؤثر على جاهزية اللاعبين قبيل الذهاب للمشاركة في كأس آسيا.. أغلب لاعبي المنتخب الأولمبي هم احتياط في أنديتهم، ولا يلعبون إلا لدقائق معدودة.

. فريق الرمثا لكرة القدم يفتقد لاعبه علي العزايزة في المباراة المقبلة بدوري المحترفين، بسبب تراكم البطاقات الصفراء.









الأجهزة الفنية والإدارية والطبية لفريق الفيصلي - (من المصدر)