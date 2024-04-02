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موعد استئناف الدوري مرهون بنتائج الأولمبي بكأس آسيا

4/2/2024 11:28:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يحيى قطيشات عمان – يحدد مشوار المنتخب الأولمبي تحت 23 عاما لكرة القدم، في منافسات بطولة كأس آسيا، والتي تقام في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من الخامس عشر من نيسان (أبريل) الحالي ولغاية الثالث من أيار (مايو) المقبل، موعد استئناف مباريات دوري المحترفين الذي يتوقف يوم السبت المقبل، عقب نهاية مباراة سحاب والجليل ضمن منافسات الأسبوع السادس عشر.
وستصدر دائرة المسابقات باتحاد الكرة، ما تبقى من أسابيع في عمر الدوري ومنافسات بطولة كأس الأردن بعد انتهاء مشوار "الأولمبي" في البطولة القارية، حيث تبدأ المباريات بعد يومين من ذلك التاريخ.
وحسب السيناريو الأول، تستأنف مباريات الدوري بإقامة الجولة السابعة عشرة، بعد خروج المنتخب الأولمبي من الدور الأول من البطولة، حيث يخوض مباراته الأخيرة في دور المجموعات أمام المنتخب الإندونيسي في الحادي والعشرين من الشهر الحالي، وتكون فترة التوقف حوالي 18 يوما.
وفي حال تأهل المنتخب للدور ربع النهائي من البطولة، تقام مباريات الدوري يومي الخامس والسادس والعشرين من شهر نيسان (أبريل) الحالي، ويكون السيناريو الثاني في حال ودع المنتخب الأولمبي المنافسات من هذا الدور، استئناف منافسات "المحترفين" يوم الثامن والعشرين من الشهر الحالي، حيث تصبح فترة التوقف قرابة 22 يوما.
وإذا تمكن المنتخب من تجاوز الدور ربع النهائي والوصول للدور نصف النهائي تقام مباراتي هذا الدور يوم التاسع والعشرين من الشهر الحالي، وفي حال عدم تمكن "الأولمبي" من تخطى الدور، ينتظر أن يستأنف الدوري يوم الأول من شهر أيار (مايو) المقبل، لتصبح فترة التوقف حوالي 25 يوما.
ويأمل الشارع الرياضي الأردني، في أن يكرر المنتخب الأولمبي ما فعله منتخب النشامى بالوصول للمباراة النهائية من البطولة القارية، وخوض المشهد النهائي يوم الثالث من الشهر المقبل، لتكون عودة مباريات دوري المحترفين في السادس من شهر أيار(مايو) المقبل، وتبلغ فترة التوقف عن خوض المنافسات المحلية شهرا.
وحرص اتحاد الكرة، على توفير متطلبات النجاح للمنتخب خلال الفترة الماضية، خصوصا في منحه فترات توقف طويلة على حساب الأندية، خصوصا أن منافسات البطولة تقام خارج أيام التوقف الدولي، لتحقيق طموح وآمال الأردنيين بالوصول للمربع الذهبي، من أجل الظفر بإحدى البطاقات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية العام المقبل في باريس للمرة الأولى في تاريخه، إذ تتأهل المنتخبات صاحبة المراكز الثلاثة الأولى بشكل مباشر للأولمبياد، فيما يخوض صاحب المركز الرابع، مباراة الملحق مع المنتخب الغيني، صاحب المركز الرابع عن قارة أفريقيا.
كما أن أندية المحترفين، أجلت الحديث عن هذا التوقف والذي يحمل صناديق الأندية أعباء مالية جديدة، ويؤثر على التحضيرات الفنية والبدنية للفرق، أملا بتجاوب اتحاد الكرة مع الدعوة التي أرسلها النادي الأهلي بعد استضافته لرؤساء أندية المحترفين في مقره أول من أمس، لاجتماع بين الاتحاد والأندية، لبحث القضايا والأمور التي تهم الكرة الأردنية، خصوصا في الجانب المالي بعدما رفض اتحاد كرة القدم طلب أندية المحترفين، بضرورة رفع قيمة الدعم المادي المقدم إلى مليون دينار بدلا من نصف مليون، وهو المبلغ الذي أعلن اتحاد الكرة عن تخصيصه لجميع الأندية البالغ عددها 12 ناديا.
ويعتمد المنتخب الأولمبي على عناصر مؤثرة في فرق الفيصلي والوحدات والحسين إربد وشباب الأردن والرمثا، إضافة إلى باقي اللاعبين من الفرق الأخرى، مما أجبر الاتحاد على تأجيل منافسات الدوري، في ظل عدم رضا الأجهزة الفنية عن الاستغناء عن اللاعبين خلال منافسات البطولة القارية.
ويلعب المنتخب الأولمبي في كأس آسيا في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات، قطر المستضيف، وأستراليا وإندونيسيا، حيث ينتظر أن يغادر المنتخب إلى قطر يوم السبت المقبل، للدخول في معسكر يلتقي من خلاله منتخبي الصين وفيتنام يومي 7 و9 من الشهر الحالي، في آخر محطات المنتخب التحضيرية قبل الدخول في المباريات الرسمية، وسيعمل أبو زمع على تثبيت التشكيلة في المباراتين الوديتين واختيار طرق وأسلوب اللعب أمام منتخبات قوية كمنتخب قطر المستضيف والمنتخب الأسترالي القوي.
وتضم قائمة "الأولمبي كلا من اللاعبين: أحمد جعيدي، أنطون عوض، أسامة الكواملة، مراد الفالوجي، دانيال عفانة، ليث أبو رحال، عرفات الحاج، فيصل أبو شنب، بهاء الشملتي، يوسف حسان، محمد أبو النادي، محمد كحلان، عون المحارمة، بشار الذيابات، عمر صلاح، محمد أبو طه، أحمد السلمان، علي العزايزة، عارف الحاج، سيف بشابشة، سيف درويش، وسيم الريالات، عامر جاموس، رزق بني هاني، مالك علان، بكر كلبونة ومهند أبو طه.

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