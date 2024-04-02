تناول الأطعمة الدهنية قبل أيام من الجراحة قد يضعف الذاكرة

وقد أظهرت الأبحاث السابقة التي أجريت على البشر أن الأطعمة الدهنية وحدها يمكن أن تسرع من التدهور المعرفي الذي يرتبط عادة بالشيخوخة، عن طريق التسبب في الالتهاب. كما أظهرت دراسات أخرى أجريت على الحيوانات أنه حتى تناول السكريات أو الاطعمة الدهنية في بعض الأحيان يمكن أن يؤثر على وظائف المخ.



وفي الدراسة الجديدة التي أجراها فريق من الباحثين بجامعة ولاية أوهايو، غُذيت الفئران بالأطعمة الدهنية لمدة ثلاثة أيام فقط قبل أن تظهر الجراحة علامات مستمرة لعجز الذاكرة تستمر لمدة تصل إلى أسبوعين. وكان ذلك مصحوبًا باندفاع التهاب في الدماغ استمر لمدة ثلاثة أسابيع.



ومن أجل المزيد من التوضيح، قالت عالمة الأعصاب السلوكية روث بارينتوس بجامعة ولاية أوهايو ((تشير هذه البيانات إلى أن هذه الانعكاسات المتعددة لها تأثير مضاعف؛ فقد يؤدي النظام الغذائي الغني بالدهون وحده إلى زيادة الالتهاب في الدماغ قليلاً، ولكن بعد ذلك تخضع لعملية جراحية تفعل الشيء نفسه، وعندما يتم تجميعها في فترة زمنية قصيرة تحصل على استجابة تآزرية يمكنها تحريك الأمور نحو مشكلة الذاكرة طويلة المدى)). وذلك وفق ما نقل موقع ((ساينس إليرت)) العلمي عن ((Brain, Behavior, and Immunity)).



وللحصول على هذه النتائج، قام الفريق بإطعام الفئران الصغيرة والكبيرة نظامًا غذائيًا عالي الدهون أو نظامًا غذائيًا قياسيًا لمدة ثلاثة أيام قبل إجراء يشبه جراحة البطن الاستكشافية.



تم تخدير المجموعات الضابطة ولكن لم يتم إجراء عملية جراحية لها. وبعد أسبوعين، تم إخضاع جميع الحيوانات لسلسلة من اختبارات الذاكرة.



استمرت مشاكل الذاكرة التي شوهدت في كل من الفئران الصغيرة والكبيرة التي تتغذى على أنظمة غذائية عالية الدهون لمدة أسبوعين على الأقل بعد الجراحة؛ وهو تأثير أطول أمدا مما شاهده الباحثون في القوارض قبل وبعد 3 أيام فقط، وليس أسابيع، من تناول طعام غير صحي.



من أجل ذلك، قرر الباحثون أن هذه التأثيرات لم تكن مرتبطة بالتخدير، لأن الحيوانات الأخرى التي تغذت على نظام غذائي دهني لكنها لم تتعرض لأي تخدير أو جراحة أظهرت عجزًا مماثلاً في الذاكرة من مجرد طعام غير صحي وحده.



وستكون هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لمعرفة المدة التي تستمر فيها هذه التأثيرات المعرفية، وكيف تعمل مسكنات الألم الأفيونية بعد العمليات الجراحية، مثل المورفين، على إطالة هذه التأثيرات.



على الجانب الآخر، وجد الباحثون أن تناول مكملات الأحماض الدهنية (أوميغا 3) لمدة شهر واحد أدى إلى إضعاف الاستجابة الالتهابية بعد الجراحة، ومنع مشاكل الذاكرة المرتبطة بها في كل من الفئران الصغيرة والكبيرة.



وفي تعليق على هذا الامر، قالت بارينتوس ((لقد كان DHA فعالاً حقاً في منع هذه التغييرات. وهذا أمر مدهش؛ فهو يشير حقًا إلى أن هذا يمكن أن يكون علاجًا مسبقًا محتملاً، خاصة إذا كان الناس يعلمون أنهم سيخضعون لعملية جراحية وأن نظامهم الغذائي غير صحي)).



ومع ذلك، فمن غير الواضح كيف ستترجم نتائج هذه الدراسة إلى البشر، وخاصة مرضى العمليات الجراحية الذين يعانون من السمنة المفرطة، وليس فقط الذين يتناولون الطعام غير الصحي في بعض الأحيان. علاوة على ذلك، استخدمت الدراسة الفئران الذكور فقط عندما تشير أبحاث أخرى إلى أن الرجال والنساء يستجيبون بشكل مختلف للتخدير العام المستخدم في الجراحة. وكالات