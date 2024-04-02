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الجعب يتناول دراسات في ثقافة المقاومة بين النظرية والتطبيق

4/2/2024 11:27:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عزيزة علي عمان- يقول أستاذ أصول التربية في جامعة الأقصى الدكتور نافذ سليمان الجعب، إن كتابه "ثقافة المقاومة بين النظرية والتطبيق" الجزء الأول، هو حصاد لسلسلة من الأبحاث العلمية والمقالات الصحفية التي واكبت مسيرة المقاومة الفلسطينية عبر أزمنة مختلفة.
ويرى المؤلف أن على أرض فلسطين تتجلى المعركة بين الحق والباطل في أنصع صورها، حيث الاحتلال الصهيوني الذي اغتصب الأرض والعرض وقتل الإنسان ودمر البنيان، لذلك وجد جند الحق من رجال المقاومة والجهاد، فأصبحوا شوكة في حلق الاحتلال، ورأس حربة منغرسة في صدره.
الكتاب، كما يقول الجعب، يهدف للمساهمة في تعزيز "ثقافة المقاومة" لدى أبناء الأمة والشعب الفلسطيني، وجاء في ثمانية فصول، يركز الفصل الأول على مفهوم ثقافة المقاومة، ويتناول واقع المقاومة في فلسطين والتحديات التي تواجهها، وبعد ذلك يعرض الفصل الثاني المتطلبات التربوية لثقافة المقاومة وبأبعادها المختلفة "الفكرية والثقافية والتعليمية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية".
يطرح الفصل الثالث رؤية تربوية لتعزيز ثقافة المقاومة من خلال تحديد أدوار الأسرة والمدرسة والإعلام في تعزيز ثقافة المقاومة، فيما يتناول في الفصول الثلاثة اللاحقة العلاقة بين المقاومة وكل من التربية والتنمية والسياسة، ويستحضر في الفصلين الأخيرين المقاومة على أرض المعركة حيث الجهاد والاستشهاد والنكاية بالعدو، وأخيرا يطرق باب المقاومة الشعبية ضد الأنظمة المستبدة.
في مقدمته للكتاب، يقول المؤلف إن الصراع الذي يحدث على أرض فلسطين، حيث إن المحتل الصهيوني الذي جاء من أشتات الدنيا ليستوطن في أرض عربية إسلامية، ويطرد أهلها منه، بل ويستبيح دماءهم وأرضهم، لأنه يمتلك القوة والتأييد الدولي الظالم، ينطلق من منطلقات أيديولوجية قائمة على دعاوى دينية كاذبة يلتف حولها يهود العالم، أن فلسطين هي أرض المعياد ومهد الأجداد.
ويضيف الجعب، إن الصراع بيننا وبين إسرائيل ليس صراعا عسكريا فقط، بين شعب يقع تحت الاحتلال وشعب يمارس أبشع أنواع الاستعمار الاسيتطاني بل هو صراع صور ذهنية، صورة في مقابل صورة، قيمة في مواجهة قيمة، حضارة في مقابل حضارة. وأمام هذه الغطرسة الصهيونية المؤيدة بالقوى العالمية الكبرى، لا يملك الفلسطيني إلا أن يثبت على أرضه، ويقاوم بكل ما يملك ليصد هذه الهجمة الاستعمارية، وهذا ما قام به الشعب الفلسطيني منذ بدايات القرن العشرين بعد صدور وعد بلفور العام 1917؛ مرورا بالانتداب الاستعماري البريطاني على فلسطين، ثم قيام دولة الاحتلال العام 1948، وإلى يومنا هذا، حيث تفنن في أساليب المقاومة السلمية والمسلحة بكل أشكالها ومراحلها.
ويوضح المؤلف أن هذه الدراسة تأتي لمساهمة في ترسيخ وتعزيز ثقافة المقاومة، من خلال توظيف البعد التربوي في تحقيق ذلك عبر الأوساط التعليمية، غير متناسية الدور الإسنادي العظيم الذي تقوم به الأسرة والمجتمع والإعلام والطبقة السياسية في تسيير وتدعيم القيم والاتجاهات اللازمة لثقافة المقاومة، كي تصبح ثقافة الرضيع والطفل والشاب والشيخ الكبير، ثقافة الرجل والمرأة والمثقف والعامي.
ويتحدث الجعب عن ثقافة المقاومة، فيقول "هي حالة وخبرة تحياها الأمم النبيلة الحية، التي تتصدى للبغي والعدوان، ولذلك فهي تنهض في وجه التحديات عبر مختلف وسائل ومستويات المواجهة، من أبسط آليات وأدوات الكفاح، إلى التحليل الاستراتيجي الثاقب الذي يعطي كفاح الأمم مسارا ورؤية ومعنى، وبالتالي فإن ثقافة المقاومة هي حالة استنهاض إنساني تتوجه ضد كل اعتداء على الإنسانية؛ ضد الاحتلال والاستيطان".
ويضيف المؤلف "إن ثقافة المقاومة هي ثقافة إنسانية تدفع صاحبها إلى حماية نفسه والآخرين من أي تغول عدواني عليها بكل الوسائل الممكنة، ويعرفها بأنها مجموع الخبرات المعرفية والوجدانية والمهارية المتراكة التي تتوارثها الأجيال للحفاظ على هويتها الوطنية من الاستلاب الاحتلالي، والتي تعمل على تحشيد الطاقات المجتمعية لمواجهة العدوان واسترداد الحقوق".
ويتحدث الجعب عن واقع ثقافة المقاومة في المجتمع الفلسطيني والمؤامرات التي تهددها، فيقول "إن ثقافة المقاومة تتعرض لهجمة شرسة من أعداء المقاومة، الذين يمثلون الاستعمار الحديث سواء المباشر منه كإسرائيل، أو الاستعمار الاقتصادي والسياسي كأميركا ودول أوروبا، ويتفنن هؤلاء في استخدام أساليب متنوعة لإجهاض أي مقاومة لمشاريعهم التوسيعة، سواء كانت المقاومة روحا تسري في مناهج التعليم، أو دعوة في وسائل الإعلام، أو توجيها من المنابر الدينية والسياسية، أو مقاومة مسلحة منظمة".
ويستعرض المؤلف واقع ثقافة المقاومة وصور المؤامرات التي تهددها: مثل عولمة التعليم والغزو الفكري للمناهج حيث يمثل التعليم حصن الأمة، ووسيلتها في توريث الثقافة والحفاظ على الهوية الوطنية، ولذلك لا تسمح الدول الحرة بالتدخل الأجنبي في تقرير مناهجها، لأن التعليم يمثل قضية سيادية لأي دولة تحترم نفسها، وبعد أحداث الحادي عشر من أيلول (سبتمبر)، كثر الحديث أميركيا عن ضرورة تغيير المناهج التعليمية في الوطن العربي، لتتمكن المؤسسات التربوية من تدعيم ثقافة السلام، وتتمثل مفردات تلك الثقافة في "تجريم المقاومة، وإضفاء المشروعية على الاستعمار، واستحسان التبعية، وتصغير الذات الوطنية، وتخفيض التناقض مع الخارج وتصعيده مع الداخل، والانفتاح على العالم الخارجي، واعتبار أساس الصراع العربي الإسرائيلي نفسيا وإنكارا لأسباب الحقيقة لذلك، وهو احتلال الأراضي بالقوة، وبذلك يتم تزييف الوعي".
ويشير الجعب إلى أن الصراع يتخذ أشكالا عديدة تبدأ بالصراع الفكري والثقافي، وتنتهي بالصراع العسكري المسلح، ومن أمثلة هذه الصراع والتدافع ما يحدث على أرض فلسطين، من مقاومة الاحتلال الصهيوني والذي يحمل مشروعا فكريا وحضاريا غربيا، ليواجه المشروع الفكري الحضاري الإسلامي انطلاقا من عمق الأمة وقلبها النابض "فلسطين".
ويرى المؤلف أن المحتل الصهيوني يعمل دوما على رسم صورة حضارية له تميزه عن الوسط العربي المحيط به، ويؤازره الغرب في ذلك، فيصفونها بأنها واحة الديمقراطية في الشرق الأوسط، وجزء من الحضارة الغربية المتقدمة، حضارة العالم والتكنولوجيا، والحريات والقوة النووية الضاربة، إلى غير ذلك من الصورة الدعائية التي يروج لها الإعلام الصهيوني وظهيره الإعلام الغربي.
ويقول الجعب "إن واقع المقاومة الفلسطينية بصورة خاصة، يجد أنها انطلقت من الأوساط المثقفة والتي استطاعت أن تدير المعركة مع الاحتلال ضمن رؤية ثقافية منتمية للعمق العربي والإسلامي، ومثلت المدارس والجامعات والمساجد منطلقا لكل الثورات والانتفاضات في التاريخ الفلسطيني الحديث، مما يدل على أن المثقف هو أول من يقاوم الاحتلال، وهو الذي يقود ويثبت ويوجه المقاومة".
ويعتبر المؤلف أن كل مقاوم هو مثقف ابتداء، وخاصة على مستوى الشريحة القيادية، لكن ليس كل مثقف مقاوم، بل هناك من يدعون الثقافة ويمثلون عقبات كأداء في طريق المقاومة، بل ويتآمرون مع العدو ضد المقاومة، فالمثقف المقاوم هو "الذي يحاول جاهدا تجديد وتحديث آليات ثقافة المقاومة بفروعها المتعددة، وأشكالها المتنوعة، ومنح المقاومة عمقا ومعنى عالميا إنسانيا مستندا إلى القوانين الدولة التي تبيح له حق المقاومة بأشكالها كافة".
ويرى الجعب أن المقاومة الفلسطينية لا يمكن أن تشق طريقها نحو تحقيق أهدافها، إلا إذا كانت مقاومة مستبصرة واعية، تعرف ما تريد، وكيف تصل إلى ما تريد، وهذا يستلزم نشر الوعي بأهداف المقاومة واستراتيجياتها، ورؤيتها من الأحداث المتجددة، لتضمن اصطفاف الجمهور الفلسطيني وراءها، والتحامها بها، ليشكل درع حماية ومورد إمداد دائما لا ينضب.
ويتحدث المؤلف عن استنهاض وسائل الثقافة المقاومة، مبينا أن المشهد الثقافي الفلسطيني لم يسلم من العدوان الإسرائيلي، حيث لحق الدمار بالمؤسسات الثقافية والمكتبات والمساجد ودور العلم والثقافة، وبسبب الحصار تعطلت معارض الكتاب السنوية الدولية، وتوقف دخول الكتب الحديث، مما سبب ركودا ثقافيا في المكتبات والجامعات والمؤسسات الثقافية، ونتيجة للوضع الأمني الصعب في قطاع غزة واستمرار العدوان الإسرائيلي، فقد اختفت محاضين الثقافة المعروفة كدور المسرح، والسينما، والملاهي العامة، والمتنزهات العائلية، والملتقيات الثقافية الكبرى، ودور النشر والتوزيع، رغم وجود بقايا محدودة من مؤتمرات الجامعات والأيام الدراسية والاحتفالات الشعبية.
ويخلص الجعب إلى أن الواقع الثقافي الفلسطيني يجب أن ينهض ليسهم في المعركة ضد الاحتلال، فهناك أدب المقاومة ومسرح المقاومة وكتاب المقاومة، وهكذا يمكن صبغ جميع الأدوات الثقافية بصبغة المقاومة، ونحن بحاجة إلى ثقافة التنمية في قطاع غزة، حيث ألحق العدوان الإسرائيلي الدمار بكل شيء، فلا بد من تحفيز كل قوى المجتمع للمشاركة في إعادة البناء مع استكمال عملية التحرير من الاحتلال.

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