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خطاب كراهية مزمن

4/2/2024 11:27:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) د. رشا سلامة يجاهر سعيد عقل بكراهيته للفلسطينيين في العام 1982، في لقاء متلفز، ما تزال مقاطعه موجودة حتى اليوم على "يوتيوب"، داعيا شارون إلى تخليص العالم منهم. تتوالى موجات خطاب الكراهية ضد الفلسطينيين آنذاك، فتفضي إلى مجزرة صبرا وشاتيلا، التي أعقبتها مجازر أكثر بشاعة تحت مسمى "حرب المخيمات".
قاسى الفلسطينيون، ضمن أشياء كثيرة قاسوها، من خطاب الكراهية، حد تعرّضهم إلى مجازر وإزهاق أرواح وتنكيل ممنهج. ولئن كان أرباب التربية الإعلامية قد التفتوا مؤخراً إلى خطاب الكراهية، محذرين من عواقبه، فإن الفلسطينيين قد اختبروه وعاشوا نتائجه قبل ذلك بعقود طوال.
إبان غزو العراق للكويت في مطلع التسعينيات، قاسى فلسطينيون كثر من جرائم الكراهية التي أعقبت خطاب الكراهية متعالي الوتيرة آنذاك؛ بسبب موقف القيادة الفلسطينية المنحاز إلى النظام العراقي. ما أفضى بدوره إلى قتل كثير واعتداءات وصلت حد نهب الممتلكات والتعذيب والتنكيل.
إبّان الأزمة السورية، نُكِّل بالفلسطينيين في مخيم اليرموك أيّما تنكيل، وفي كل أزمة كان "الحيط الواطي" دوماً هو الفلسطيني وتجمّعاته السكانية في الدول العربية، وكم من جريمة كراهية وُجّهت ضده، وكم من رزق تم قطعه بمجرد أن تُدلي القيادة الفلسطينية بتصريح صحفي لا يعجب دولة عربية ما، بل أُلقيَ ذات مرة بفلسطينيين في الصحراء؛ عقاباً من النظام الليبي آنذاك على رغبة القيادة الفلسطينية خوض مخاض السلام.
كان الفلسطيني يتحسّس رقبته بخوف كلما نشبت أزمة عربية؛ ذلك أنه أول المتضررين على الأغلب.
منذ أعوام قليلة، بات الذباب الإلكتروني نشطا في تأجيج مشاعر الكراهية ضد الفلسطينيين عبر فضاءات منصات التواصل الاجتماعي، وغدا الفلسطيني في مرمى نيران صديقة أو عدوة، لا فرق، وصار يخشى من التصريح بهويته الحقيقية؛ مخافة تعرضه إلى مكروه ما، نفسيا كان أو جسديا.
ولعل أكثر ما قاساه الفلسطيني إلى جانب التنكيل الممنهج، والمستمر، تهمة بيع أرضه للاحتلال، وهو ما تنفيه المراجع المنصفة، عربياً وعالمياً، بل إن أرشيف كيان الاحتلال بنفسه يشهد على حجم الجرائم التي أُلحِقت بالفلسطينيين، مجبرة إياهم خوفا ورعباً على مغادرة قراهم ومدنهم، ويشهد في الوقت ذاته كم استمات الفلسطينيون في الدفاع، بكل ما بين أيديهم من إمكانيات شحيحة.
تمخّض بحث كنت قد نشرته سابقاً، حول خطاب الكراهية ضد الفلسطينيين في وسائل إعلام عربية بعينها وما يتبع لها من صفحات تواصل اجتماعي، عقب رفض القيادة الفلسطينية صفقة القرن واعتراضها على الخروج عن مبادرة السلام العربية، عن أرقام مرعبة، في ما يلي بعضها: بلغت نسبة التجييش ضد الفلسطينيين في العينة المبحوثة 19.3 %، فيما بلغت نسبة التحريض 8.5 %، والإهانات 5.7 %، والقدح والذم 10.4 %، والوصم 20.3 %، والاتهام 17.9 %، فيما غاب خطاب الكراهية عما نسبته 17.9 % فقط من مواد العينة المبحوثة. وتنوعت ثيمات تنميط الفلسطينيين، وفقا للبحث الذي أعددته، فكانت كما يلي: الفلسطيني كـ"خائن" 6.1 %، الفلسطيني كـ"جندي في جيش الاحتلال" 1.4 %، الفلسطيني كـ"بائع لأرضه" 5.2 %، الفلسطيني كـ"إرهابي" 4.2 %، الفلسطيني كـ"ناكر للجميل" 12.3 %، الفلسطيني كـ"حاسد لمن لديهم أوطان" 3.8 %، الفلسطيني كـ"رافض لمبادرات السلام" 10.8 %، الفلسطيني كـ"فاسد مالياً" 11.8 %، الفلسطيني كـ"عدواني ضد الإسرائيلي المسالم" 0.9 %، الفلسطيني كـ"عبء على الدول العربية" 14.2 %، الفلسطيني كـ"مهدّد لأمن الدول العربية" 2.4 %، الفلسطيني كـ"صاحب لهجة مُضحكة" 1.4 %، الفلسطيني كـ"متاجر بقضيته" 13.7 %، ليغيب التنميط عما نسبته 11.8 % من العينة المبحوثة فقط.
توعية حول خطاب الكراهية لا بد أن يُباشَر بها جدياً، بدءاً من إقرار قاعدة أن ناقل الكفر ليس بكافر إلا في حالة خطاب الكراهية، ومعناه أنه لا يجوز نقل خطاب الكراهية حرفياً والإسهام في نشره، بل الإشارة إلى وجوده فحسب، مروراً باستحضار التجارب التاريخية التي أفضى فيها خطاب الكراهية إلى كوارث إنسانية، وليس انتهاءً بتذكير العالم أجمع أن الفلسطيني لم يبع أرضه، وأنه أزهرَ حيثما عصفت به الرياح، وأنه شعب كباقي شعوب الأرض يخطئ ويصيب وأن فيه الصالح والطالح، وأنه من غير المقبول إنسانياً وقومياً أن يُنكّل به معنوياً وجسدياً تحت أي ذريعة كانت، وأن شعار "نحب فلسطين ونكره الفلسطينيين" هو محض نفاق وتناقض ولؤم وخيانة لكل ما يمليه الضمير الإنساني من مبادئ.

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