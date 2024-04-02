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لتعزيز الجهاز المناعي.. عليك بهذه العصائر

4/2/2024 11:27:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تعد العصائر الطازجة من الوصفات الرائعة والضرورية لتحسين صحتك، وخاصة لتدعيم جهازك المناعي عند حالات المرض.
وينشط الجهاز المناعي باستمرار، ويتعرف على الخلايا التي تنتمي إلى جسمك وتلك التي لا تنتمي إليه، وهذا يعني أنه يحتاج إلى جرعة صحية من الفيتامينات والمعادن للحفاظ على طاقته واستمرارها، بحسب ما نشر موقع "سكاي نيوز عربية".
ووفقا لموقع "هيلث لاين"، فإن العصائر الآتية تعزز المناعة وتمثل دفعة مهمة لدفاعات الجسم الطبيعية:
عصير البرتقال والغريب فروت والحمضيات
يحتوي عصير الحمضيات هذا على حوالي 60 بالمائة من القيمة اليومية لفيتامين (سي) في كل كوب.
يحتوي فيتامين (سي) على خصائص مضادة للأكسدة، والتي تحمي خلاياك من المواد التي تضر الجسم.
عصير التفاح الأخضر والجزر والبرتقال
يعد الجزر والتفاح والبرتقال مزيجا ناجحا لمساعدة جسمك على حماية نفسه ومحاربة الالتهابات.
مزيج الشمندر والجزر والزنجبيل والتفاح
يحتوي هذا العصير المقوي على ثلاثة خضراوات جذرية تساعد جهاز المناعة لديك وتوفر العناصر الغذائية المقاومة للالتهابات.
عصير الطماطم
الطماطم غنية بفيتامين ب9، المعروف باسم حمض الفوليك، والذي يساعد على دعم جهاز مناعتك. توفر الطماطم أيضا كميات متواضعة من المغنيسيوم، وهو مضاد للالتهابات.
عصير الفراولة والكيوي
تعد الفراولة والكيوي من الخيارات الصحية الأخرى التي يمكنك تضمينها، في مشروب غني بفيتامين (سي).

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