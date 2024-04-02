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8 فواكه تساعد على إنقاص الوزن بشكل أسرع.. تعرف عليها

4/2/2024 11:27:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يواجه البعض صعوبة في خسارة الكيلوغرامات الزائدة في وزن الجسم، على الرغم من اتباع النصائح العامة بالإكثار من تناول الخضراوات والفواكه.
لكن وبحسب ما نشرته صحيفة Times of India، فإن وعاء الفاكهة ربما يكون أحد الأسباب الرئيسية في عدم خسارة الوزن الزائد.
إذ إن هناك عددا من الفواكه التي تسبب زيادة في الوزن، كما أنه في المقابل، هناك مجموعة متنوعة من الفواكه الشهية المتوفرة بطبيعتها التي يمكن أن تساعد على إنقاص الوزن. وتشمل قائمة أفضل الفواكه، التي تساعد في الحصول على الشكل المثالي وفقدان الوزن بشكل أسرع، ما يأتي:
التفاح
لعل تناول تفاحة في اليوم يغني عن سؤال الطبيب، كما أن تناول التفاح المليء بالألياف والماء يجعل الشخص يشعر بالشبع لفترة أطول، مما يحد من الرغبة الشديدة ويمنع الإفراط في تناول الطعام، وبالتالي يساعد في إنقاص الوزن.
البرتقال
البرتقال منعش ويحتوي على نسبة عالية من فيتامين C ومنخفض السعرات الحرارية، مما يعزز عملية التمثيل الغذائي ويساعد في حرق الدهون.
العنب
العنب غني بمضادات الأكسدة والريسفيراترول، وهي مركبات معروفة بتعزيز فقدان الوزن عن طريق تعزيز عملية التمثيل الغذائي وتقليل تخزين الدهون. يمكن تناول العنب من دون إفراط للحصول على المزايا الصحية إضافة إلى المذاق الشهي.
الموز
يعد الموز من عجائب فقدان الوزن بفضل محتواه العالي من البوتاسيوم، مما يساعد على تنظيم توازن السوائل والتخلص من الانتفاخ. ترضي حلاوة الموز الطبيعية الرغبة الشديدة في تناول السكر، مما يجعله وجبة خفيفة مثالية أثناء التنقل.
البابايا
تعد فاكهة البابايا ضرورية لأي شخص يتطلع إلى التخلص من الوزن الزائد. إن البابايا غنية بالإنزيمات مثل الغراء، التي تساعد في عملية الهضم وتساعد الجسم على تكسير الدهون بشكل أكثر كفاءة. كما أن محتواها المنخفض من السعرات الحرارية والألياف العالية يجعلها متعة خالية من الشعور بالذنب.
البطيخ
بفضل محتواه العالي من الماء وعدد السعرات الحرارية المنخفضة، يروي البطيخ العطش ويمنح شعورا بالشبع من دون أي تأثير على وزن الجسم.
الأناناس
يحتوي الأناناس على البروميلين، وهو إنزيم يساعد على الهضم ويعزز تحلل الدهون. كما أن محتواه المائي العالي يبقي الشخص راضيا، مما يجعل من السهل الالتزام بالأهداف المتعلقة بفقدان الوزن.
الرمان
يتميز الرمان بأنه غني بمضادات الأكسدة والألياف الغذائية، كما أنه يعزز عملية التمثيل الغذائي ويقمع الشهية، مما يجعله إضافة قيمة لأي نظام غذائي لإنقاص الوزن.
يشار إلى أن التخسيس هو محاولة الإنسان للتخفيض من وزنه بغرض التحسين من مستوى الصحة لديه أو بغرض منح الجسم الرشاقة والخفة، أو تحقيق كلتا الفائدتين معا.
وعلى هذا الطريق، يلجأ البعض إلى اتباع حمية غذائية صارمة معينة في الأكل، ويوجد منها الكثير. -(العربية نت)

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