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براهمة: الدراما تعكس رؤية الحياة وتنقل تجاربنا الإنسانية

4/2/2024 11:27:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أحمد الشوابكة يشارك الفنان الأردني جميل براهمة في ثلاثة أعمال فنية متنوعة تعرض في رمضان، هي المسلسل الاجتماعي "الدوار العاشر"، وتعرض أحداثه على شاشة التلفزيون الأردني، والمسلسل البدوي "قضايا من البادية"، وأيضا المسلسل البدوي "حرائر من البادية" الذي يعرض على شاشة التلفزيون الأردني والعديد من المحطات العربية والمنصات الاجتماعية.
وتحدث براهمة عن دوره في المسلسل الاجتماعي الدرامي "الدوار العاشر"، الذي ألفه الدكتور محمد البطوش وأخرجه محمد لطفي، وشارك فيه مجموعة من نجوم الدراما الأردنية، قائلاً: "أجسد شخصية معلم ميكانيكي يدعى بلال، وهو أرمل وله بنت درست الصيدلة، وهو إنسان طيب يمر بأحداث كثيرة، رافضاً الغوص في تأدية شخصيته في المسلسل، تاركا للمشاهد متابعة أحداثه المشوقة، متأملاً بأن يلاقي هذا العمل قبولاً لدى المشاهد الأردني والعربي، كونه يتناول قضايا سلبية متعددة مثل؛ تجارة المخدرات وغسيل الأموال وغيرها من الظواهر الدخيلة على مجتمعنا الأردني، واستطاع مخرج العمل بمجهوده أن يقدم مستوى عاليا بصورة بصرية جميلة وبأحدث التقنيات، معتبرا هذا العمل نقطة بداية في الطريق الصحيح لإيجاد دراما أردنية توازي الدراما المصرية والسورية واللبنانية والخليجية.
يشارك براهمة بالمسلسلين البدويين "قضايا من البادية" ويتكون من ثلاثين حلقة، ويتناول العديد من القضايا البدوية برؤية واقعية من ناحية القصة والمضمون والشكل الدرامي، وتستند حكاياتها إلى تراث البادية الحقيقي الزاخر بالقصص والحكايات، ويشارك في ثلاث حلقات من المسلسل بأسلوب (متصلة منفصلة)، وهو من إنتاج مؤسسة عصام حجاوي للإنتاج والتوزيع الفني، تأليف الكاتبة نورا الدعجة، وإخراج: سائد بشير هواري وعلاء ربابعة وسامر خضر وحمزة التاجي وأشرف العبادي وهاني العقرباوي، والذي يعرض على قناة الإمارات وبينونة ومنصة ADtv، و"حرائر من البادية" يتكون من ثلاثين حلقة تتحدث عن المجتمع البدوي من خلال القيم الرفيعة مثل "العدالة والشجاعة"، وفي كل حلقة يعرض نزاع بين طرفين يحكم بينهما شيخ القبيلة، ويشارك في ثلاث حلقات من المسلسل بأسلوب (متصلة منفصلة)، وهو من إنتاج مؤسسة عصام حجاوي للإنتاج والتوزيع الفني، وتأليف نورا الدعجة من إخراج المخرجين الأردنيين علاء ربابعة وليث حجاوي، ويعرض على شاشة التلفزيون الأردني، وقناة الظفرة وقناة الريان القطرية وقناة الوسطى ومنصة vu.
ويعتبر براهمة ارتباط الأعمال الدرامية في موسم واحد وهو شهر رمضان، وترك باقي مواسم السنة، من أهم المعضلات التي تعصف بها، لأن ذلك لا يتيح الفرصة لمتابعتها جيداً، موضحاً أن قلة الإنتاج وضعف الأفكار أديا لتراجع القطاع الفني، خلاف الإنتاج الفني في دول عربية، تعطي اهتماما بالغا بحجم الإنتاجات ونوعيتها. وبحسب براهمة، فإن الاعتماد على قطاع الإنتاج الفني الخاص لا يكفي، إذ ينبغي أن يكون هناك دور رئيس لقطاع الإنتاج الفني الحكومي في إنتاج أكثر من عمل درامي في العام لتكون الدراما الأردنية حاضرة في المشهد الدرامي على المحطات العربية في كل عام بالتوافق مع الإنتاج الخاص، حتى نتمكن من المنافسة مع الدراما السورية والمصرية واللبنانية والخليجية.
ويؤكد براهمة، في حديثه لـ"الغد"، أن الدراما التلفزيونية وسيلة من أهم وسائل نقل التجارب الإنسانية وتقديم أفكار ورؤية للحياة كونها من الأشكال المفضلة التي تنجذب إليها الشرائح المختلفة من المجتمع، فلا تنعزل الدراما التلفزيونية کفن عن بقية الفنون من حيث الدور الذي تلعبه في لفت انتباه الجمهور إلى التفاصيل المهمة في الحياة المحيطة بها، إضافة إلى محاولتها تجسيد الواقع بأقرب صوره وتقدم للمشاهد ما هو جديد على الصعيدين الاجتماعي والفكري.
وأشار إلى أن الدراما تعد عاملاً أساسياً في تبني صور متراكمة في أذهان المشاهدين، مما يجعلهم يربطون بين الصورة المقدمة في الدراما وبين الواقع الذي يدور حولهم، لذا يدعو براهمة، وفق رؤيته لواقع الحال، الجهات الرسمية ذات العلاقة، لإيلاء الدراما المحلية اهتماماً واسعاً من خلال النهوض بقطاع الإنتاج، وتخصيص ميزانيات تعيد الألق للدراما الأردنية لأنها تعكس حال المجتمع وتنقل قضاياه ورسائله وهمومه، وهذا يحتاج إلى تكثيف عملية إنتاج الأعمال التي تحمل رسائل مجتمعية مهمة وتؤثر إيجاباً على الجيل وقيمه وفكره وثقافته، وعلى الفنان أن يتقن الأدوار كافة وكيفية إخراج موهبته للمشاهدين.
ويشير براهمة إلى أن التنوع في أداء الأدوار، سواء كانت كوميدية أو تراجيدية في الدراما التلفزيونية، أمر مهم، يثبت قدرة الفنان على تقديم أنماط مختلفة في العمل الفني، ما يستدعي أهمية أن يتسلح الفنان بالفكر والإبداع وأن يكون واعياً بإشكالية ومشاكل مجتمعه كافة، لافتاً إلى ضرورة إعطاء الفنانين دورا كبيرا لتحقيق التوعية وزرع المبادئ والقيم، وذلك من خلال دعم الأعمال الدرامية باستمرار، والاهتمام بها كونها ثروة وطنية لإفادة المجتمع؛ فالثقافة للفنان قوة كونها أرضاً خصبة في تنوع الفكر.
حول طقوسه في شهر رمضان المبارك، فقد أكد أنه مضى الأيام الأولى من الشهر الفضيل يصور ما تبقى من مشاهد له في مسلسل "الدوار العاشر"، ويحافظ على الطقوس الرمضانية التي تربى عليها، وهي قراءة القرآن الكريم، وقضاء ليالي رمضان مع الأهل والأصدقاء، ويقوم بمتابعة بعض الأعمال الدرامية المعروضة على الشاشات في رمضان ليعرف إلى أي مستوى وصلت الدراما التلفزيونية، ولكنه لا يستطيع متابعة العديد من الأعمال منذ البداية وحتى النهاية.
ويختتم حديثه بأنه استطاع من خلال مسيرته بناء ثقافته وتشكيل أفكاره، ليعكسها بعد ذلك بالأدوار التي يجسدها، وفق رأيه "الفنان هو نتاج ثقافته، والفن ليس أسلوباً للتسلية وإنما يحمل رسالة عظيمة ذات أبعاد إنسانية، وكل فنان باستطاعته أن يضع لنفسه بصمة متفردة، ويؤسس لنجاح بكل عمل فني يشارك به".

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