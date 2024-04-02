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حينما تروي المسلسلات قصص التنمر: الدراما كسلاح للتغيير

4/2/2024 11:27:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ديمة محبوبة تتصاعد ظاهرة التنمر بشكل مقلق، تاركة جروحا عميقة في نفوس الضحايا، مهددة سلامة الأفراد النفسية من مختلف الشرائح العمرية، سواء داخل أسوار المدرسة أو عبر منصات التواصل الاجتماعي وفي كل مكان.
هذه الزيادة المقلقة دفعت العديد من الأفراد والمؤسسات نحو إيجاد آليات فعالة لمكافحة هذه الظاهرة، التي يزداد تأثيرها السلبي على المجتمع بأسره. والبحث عن حلول يأتي في ظل الرغبة في التصدي لمن يتبنون هذا السلوك، والتوعية بخطورته وتبعاته السلبية على الفرد والمجتمع.
في مواجهة ظاهرة التنمر، لم يبتعد الفن عن لعب دوره المحوري، حيث اتجهت العديد من الأعمال الدرامية لطرح موضوع التنمر بجدية سواء بالمجتمع وفي المدارس والجامعات وحتى في أماكن العمل، مسلطة الضوء على مختلف أشكال سلوكيات التنمر وأثرها السلبي. وقد تناولت هذه الأعمال قصصا تحفيزية تُبرز أهمية المواجهة الجماعية للتنمر.
وضمن استعراض مختلف قضايا المجتمع المصري، قدم مسلسل "إلا أنا" عبر موسمه المكون من حكايات متنوعة، لمحات عميقة حول التحديات الاجتماعية. كل حكاية، منقسمة إلى خمس حلقات، تلقي الضوء على قضية معينة بطريقة فريدة ومؤثرة. على سبيل المثال، تحكي حكاية "حلم حياتي" عن قضية التوحد، موضحة الصعوبات التي يواجهها الأطفال المصابون به في طريقة التعاطي مع المجتمع وكيف يتعرضون للتنمر من الآخرين. بينما تركز حكاية "لازم أعيش" على معاناة المصابين بالبهاق، مسلطة الضوء على التحديات اليومية والتنمر الذي يواجهونه، في محاولة لزيادة الوعي والتعاطف تجاه هذه القضايا.
مسلسل "زي القمر" أحد الأمثلة على الأعمال الدرامية التي تناولت ظاهرة التنمر بصورة مباشرة، مسلطا الضوء على قصة فتاة يظهر على وجهها وحمة كبيرة. يستعرض العمل الذي شاركت في بطولته الفنانة لقاء الخميسي، التحديات اليومية والمواقف الصعبة التي تواجهها الفتاة بسبب الوحمة، من تعليقات جارحة ونظرات فضولية إلى مضايقات مستمرة. من خلال هذه القصة، تظهر الآلام والصراعات التي يمكن أن يخوضها الأشخاص الذين يعيشون مع تغييرات جسدية، وأهمية الوعي تجاه تلك القضايا أثرها على الأفراد.
فيما تناول مسلسل "مدرسة الروابي للبنات"، قضية التنمر بين الفتيات في المرحلة الثانوية، مسلطا الضوء على التحديات والتجارب التي ترافق هذه الفترة الحرجة. ويروي العمل كيف يمكن للتنمر أن يؤثر على الصحة النفسية للمراهقين، متناولا بحساسية الصراعات الداخلية والآثار النفسية للتنمر وأهمية الدعم والمواجهة في هذه المرحلة العمرية الحاسمة.
إلى ذلك، وفي كل عام، تعرض مجموعة من الأعمال الدرامية العربية التي تناقش قضية التنمر وكيف يمكن أن توصل الفرد لأسوأ المراحل النفسية وصولا للانتحار وإنهاء الحياة. وفي شهر رمضان الحالي العديد من الأعمال العربية تعرض قصصا عدة بهذا الجانب، محاولة توعية المجتمع بالمخاطر الكبيرة لهذه الظاهرة وأثرها على الفرد حاضرا ومستقبلا.
وعُرض مؤخرا، رسوم متحركة لعمل يحمل اسم "نورة" وتناول قضية التنمر بأسلوب مبسط وجذاب يناسب الأطفال، ويرسخ مبادئ احترام الآخر ورفض التنمر. من خلال قصة نورة وأصدقائها، يُقدم للصغار دروسا قيمة حول الآثار السلبية للتنمر على الصحة النفسية، مؤكدا على أهمية الدعم المتبادل والتعاون وغرس مفاهيم الإيجابية والمساندة في نفوس الأطفال.
المرشدة النفسية والتربوية رائدة الكيلاني تشير إلى أن الحديث حول التنمر وخطورته على الأفراد يُطرح باستمرار، وهو ما يؤكد الحاجة في مواجهته. حيث تظهر عدة دراسات التأثيرات للتنمر على الصحة النفسية للأفراد، تتراوح من القلق والاكتئاب إلى الأعراض الجسدية كمشاكل النوم وتراجع الأداء الأكاديمي.
تشدد الكيلاني على أن مواجهة ظاهرة التنمر تتطلب تضافر جهود كافة أفراد المجتمع، بما في ذلك الأسر، المدارس، وسائل الإعلام، والقائمون على المحتوى الفني، ومن المهم تقديم تصوير واقعي للتنمر وتأثيره على كل من المتنمر والضحية، وصولا إلى طرق التعامل.
وتضيف أن مناقشة قضية التنمر في المسلسلات والأفلام وبرامج الأطفال يعد وسيلة فعالة وواعية في طريق التغيير الإيجابي، وتوعية الجمهور، باتجاه حثهم على التفكير بشكل نقدي تجاه سلوكياتهم. لذلك على الدراما بجميع أنواعها للبالغين أو الأطفال، أن تكون منصة لترويج القيم الإيجابية وتعزيز التواصل السليم.
وتوضح أن عرض أبعاد التنمر وتأثيره الضار على الضحايا يمكن أن يلعب دورا مهما في تنمية وعي المجتمع بضرورة محاربة هذه الظاهرة. إلى ذلك، يحفز الأطفال على استكشاف طرق بديلة للتواصل والتفاعل مع الآخرين بطريقة أكثر إيجابية واحترام.
ووفق الكيلاني فإن مشاهدة الأطفال والمراهقين لشخصيات في البرامج والمسلسلات التي يفضلونها وهي تقاوم التنمر وتدعم ضحاياه قد تحفزهم على اتخاذ دور فعال وإيجابي في محيطهم. كما أن هذه الأعمال توفر فرصة لبدء حوارات بناءة في البيوت، المدارس، والمجتمعات حول أفضل السبل لمكافحة التنمر ومساعدة من يعانون منه، فضلا عن تشجيع الحوار المفتوح وبناء بيئة تسودها الاحترام والتعاطف.
يشدد اختصاصي علم الاجتماع د. حسين خزاعي على أهمية مواصلة الحديث عن التنمر، ليس فقط لإبراز الضرر الذي يلحق بالضحايا، بل أيضا للتأكيد على التأثير السلبي على من يمارسون التنمر. يؤكد على دور البرامج التلفزيونية والأعمال الفنية في نقل هذه الرسائل بطريقة تخاطب القلوب والعقول، ما يساهم في تعزيز الوعي والتغيير الإيجابي.
مشاهدة الدراما التي تناولت قضية التنمر يمكن أن تحدث فارقا إيجابيا، مشيرا إلى أن تصوير مثل هذه الموضوعات يعزز الوعي بخطورة التنمر والتأكيد على قيم الاحترام المتبادل والتسامح.
وبحسب خزاعي، فإن مشاهدة شخصيات تواجه التنمر وتدعم الضحايا يمكن أن تحفز الناس على اتخاذ خطوات مشابهة في حياتهم، مثل الدفاع عن الآخرين والسعي لخلق بيئة آمنة. الدراما تفتح بابا لمناقشات مهمة في الأسر والمدارس، مما يعزز الاتصال ويحث على الحوار ودعم المتضررين. كما يتعلم المشاهدون من هذه الشخصيات أهمية التعاطف والمساندة في الأوقات العصيبة.
وأخيرا، يشدد خزاعي على أن الدراما التي تتناول التنمر، كذلك، الأفلام، وبرامج الأطفال، تمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ ثقافة الاحترام والتعاطف.

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