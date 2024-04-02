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الأربعاء.. أجواء ربيعية في مختلف مناطق المملكة

4/2/2024 11:27:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال موقع طقس العرب إنه يُتوقع أن يكون الطقس مستقراً وبارداً نسبياً مع ساعات ليل الثلاثاء/ الأربعاء، كما تظهر كميات من السحب المتفرقة في مناطق البادية، مع سيطرة رياح شمالية غربية خفيفة السرعة بوجه عام.

وأضاف أن غدا الأربعاء تبقى درجات الحرارة أعلى من المعدلات بحدود 7-9 درجات مئوية، وتكون الأجواء ربيعية معتدلة الى دافئة في مختلف المناطق، مع ظهور السحب المتفرقة، أما الرياح فتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط مع ساعات العصر.

وفي ساعات ليل الأربعاء وفجر يوم الخميس بمشيئة الله يكون الطقس مستقراً وبارداً نسبياً في عموم المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

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