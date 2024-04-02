الأربعاء.. أجواء ربيعية في مختلف مناطق المملكة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال موقع طقس العرب إنه يُتوقع أن يكون الطقس مستقراً وبارداً نسبياً مع ساعات ليل الثلاثاء/ الأربعاء، كما تظهر كميات من السحب المتفرقة في مناطق البادية، مع سيطرة رياح شمالية غربية خفيفة السرعة بوجه عام.
وأضاف أن غدا الأربعاء تبقى درجات الحرارة أعلى من المعدلات بحدود 7-9 درجات مئوية، وتكون الأجواء ربيعية معتدلة الى دافئة في مختلف المناطق، مع ظهور السحب المتفرقة، أما الرياح فتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط مع ساعات العصر.
وفي ساعات ليل الأربعاء وفجر يوم الخميس بمشيئة الله يكون الطقس مستقراً وبارداً نسبياً في عموم المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.
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