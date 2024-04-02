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الملكة رانيا تقيم إفطاراً لسيدات بمحافظة جرش

4/2/2024 11:27:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أقامت جلالة الملكة رانيا العبدالله اليوم مأدبة إفطار لعدد من لفعاليات النسائية في محافظة جرش بحضور محافظ جرش الدكتور فراس الفاعور.


وعبرت جلالة الملكة رانيا، عن محبتها لجرش وأهلها بالقول "جرش حلوة بطبيعتها وتاريخها وآثارها، بس الأحلى من كل هذا أهلها وناسها وسيداتها".


وأضافت نحن اليوم مع مجموعة من سيدات الأردن المميزات والمقدرات وكل واحدة منهن قصة عطاء بعملها وبيتها.


من جهته أعرب المحافظ الفاعور، عن شكره لجلالة الملكة على هذه اللفتة
الرمضانية وعلى جهودها وما تقوم به من مبادرات خدمة للمجتمعات المحلية.
-(بترا)

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