الملكة رانيا تقيم إفطاراً لسيدات بمحافظة جرش



وعبرت جلالة الملكة رانيا، عن محبتها لجرش وأهلها بالقول "جرش حلوة بطبيعتها وتاريخها وآثارها، بس الأحلى من كل هذا أهلها وناسها وسيداتها".



وأضافت نحن اليوم مع مجموعة من سيدات الأردن المميزات والمقدرات وكل واحدة منهن قصة عطاء بعملها وبيتها.



من جهته أعرب المحافظ الفاعور، عن شكره لجلالة الملكة على هذه اللفتة

الرمضانية وعلى جهودها وما تقوم به من مبادرات خدمة للمجتمعات المحلية.

-(بترا)