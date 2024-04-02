Wednesday, 03 April 2024 08:38 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


رئيس الوزراء الإسباني يطالب بتوضيح ملابسات الهجوم على عمال الإغاثة بغزة

4/2/2024 11:27:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - طالب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الحكومة الإسرائيلية بتوضيح ملابسات الهجوم الوحشي الذي أودى بحياة سبعة من عمال الإغاثة في المنظمة الإنسانية "المطبخ المركزي العالمي" الذين قضوا ضحايا تفجير في قطاع غزة وماتوا أثناء قيامهم بما كرّست له هذه المنظمة غير الحكومية لسنوات، وهو إطعام الناس في خضم الكثير من الدمار.
وأضاف في مؤتمر صحفي عقده أمس، في إحدى المدارس التابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) في الأردن، أن الهدف من هذه الرحلة التعرف بشكل مباشر على وجهات نظر بعض الجهات الرئيسة الفاعلة في البحث عن حل لهذه الحرب ونقل التزام إسبانيا وتصميمها على العمل مع شركائنا لتحقيق مستقبل يسوده السلام والعدالة والازدهار في المنطقة.
وقال "قمت للتو بزيارة مخيم اللاجئين وهو أحد المخيمات التي تم إنشاؤها في البداية، منذ أكثر من 70 عامًا، وتحديدًا في 1952"، لافتا إلى أن هذه هي الحقيقة الوحيدة، بعد مرور أكثر من سبعة عقود على إنشائها، مشيرا إلى أن طبيعة هذا الصراع والدراما الخاصة به لا يؤثر على جيل واحد فحسب، بل على أجيال مختلفة، إذ لا تكاد توجد سوابق لشيء كهذا في التاريخ.
وأشار إلى أن الهدف من هذا المخيم كان في البداية استيعاب 8,000 لاجئ، ثم توسع على مدى هذه العقود ليصل الآن إلى أكثر من 30,000 شخص.
وتابع "لقد أتيحت لي الفرصة لرؤية المرافق الرائعة لمدرسة البنات التابعة للأونروا، بالإضافة إلى المشاركة في محادثة وتبادل وجهات النظر المختلفة حول العديد من المواضيع مع بعض ممثلي برلمان الطلبة التابع للأونروا في محادثة كانت مفيدة للغاية بالنسبة لي".
وأعرب عن تقدير الحكومة الإسبانية والمجتمع الإسباني بأكمله، للعمل الذي تقوم به الأمم المتحدة، وعلى الأخص الأونروا، في الأردن وفي المنطقة بأكملها، مؤكدا دعم إسبانيا لعمل الأونروا.
وأضاف "اليوم، أود أن أستخدم هذا الظهور الموجز لنقل ثلاث رسائل، أولها أنه من الملح أن تسمح إسرائيل بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، كما طالبت مختلف الهيئات الدولية، بما في ذلك محكمة العدل الدولية، لافتة الى أن قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة".
وقال "الأمر الثاني، هو عمل الأمم المتحدة، الذي نرى أنه أساسي ولا يمكن الاستغناء عنه، لارتباط الأمم المتحدة نفسها بعملها من أجل السلام في هذه المنطقة منذ بدايتها، ونحن نؤيد جميع المبادرات الرامية إلى تخفيف حدة الحالة التي يواجهها سكان غزة، بما في ذلك الوصول البري للمساعدات الإنسانية الأساسية على نطاق كاف، فيما الأمر الثالث والضروري احتفاظ المجتمع الدولي بالتمويل الكافي للأونروا".
وأضاف "لقد أعلنا عن حجم مساهماتنا بما يقارب 24 مليون يورو لعام 2024، إضافة إلى تلك التي تم تقديمها في العام الماضي عندما ضاعفنا المساعدات لفلسطين ثلاث مرات".
وقال إن "إسبانيا ستبذل كل ما في وسعها للمساعدة في تخفيف العواقب الرهيبة لهذه الحرب، وسنعمل مع شركائنا العرب، وخاصة البلد الذي يقف على الخطوط الأمامية ويعاني من تأثير الحرب وعواقبها".
ودعا سانشيز إلى وقف نهائي للأعمال العدائية وإطلاق سراح جميع الرهائن، وأن يتم تنفيذ وقف إطلاق النار الذي طالب به مجلس الأمن الأسبوع الماضي وهو أمر ملزم أيضاً، بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون هناك وقف دائم لإطلاق النار باعتباره خطوة ضرورية لبدء عملية سياسية تضع حداً نهائياً لهذا الصراع، وتؤدي إلى تجسيد حقيقي وفعال لحل الدولتين، والذي طالما دعت إليه إسبانيا ومن أجله إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية.-(بترا)

MENAFN02042024000072011014ID1108051869

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث