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في يومها العالمي.. عدم تدقيق الحقائق يتسبب بـ3 آلاف إشاعة تستهدف الأردنيين

4/2/2024 11:27:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- منذ أكثر من 8 سنوات يواجه الأردن بكل مؤسساته الرسمية والتربوية والتعليمة والإعلامية والثقافية والشبابية سيل الأخبار الكاذبة والزائفة التي تنتشر في الفضاء الرقمي عبر استراتيجية الدراية الإعلامية والمعلوماتية.
وتشير الأرقام إلى أن عدم تدقيق المعلومات والحقائق قبل النشر، تسبب بانتشار 2779 إشاعة من بينها 170 من مصادر خارجية.
وفي اليوم العالمي لتدقيق الحقائق الذي يصادف الثاني من نيسان (ابريل) كل عام، أصدر مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) تقريرا مفصلا يرصد الأخبار الكاذبة والإشاعات التي انتشرت في الأردن، بسبب عدم الاعتماد على مصادر موثوقة للمعلومات والابتعاد عن التدقيق للحقائق، مشيرا الى أن مواقع التواصل الاجتماعي نشرت ألفا و743 إشاعة بنسبة 74.1 % من إجمالي الإشاعات البالغ 2779، ما يؤشر إلى الخلل الذي يلازم النشر على هذه المنصات.
وبينت الأرقام الصادرة عن المرصد الذي يتبع لمعهد الإعلام الأردني ويعمل منذ 10 سنوات، رصد 40 إشاعة عام 2019 صادرة عن مصادر خارجية، و40 عام 2020، و53 عام 2021، و16 عام 2022، و21 إشاعة العام الماضي، لتبلغ حصة الإشاعات ذات المصدر الخارجي 170 بنسبة 7.2 %، بينما لم يتم تحديد مصدر 5 إشاعات بين العامين 2022 و2023.
وبلغ مجموع الإشاعات التي رصدت منذ عام 2018 ولغاية الآن، وفق تعريف الإشاعة الخاص بـ (أكيد) 2779 إشاعة بمعدل 1.5 إشاعة يوميا تنشر للجمهور، وبمعدل 463.16 إشاعة في العام الواحد، يتلقاها الجمهور في مختلف وسائل الإعلام ومنصات التواصل.
وتوزعت الإشاعات حسب "أكيد" في السنوات الست الأخيرة على 274 عام 2018 اذ كان المرصد لا يعتمد لها تصنيفا محددا، وهي غير منتظمة، وبين العامين 2019 و2023 بدأ المرصد بتطوير آليته وأسلوبه، بتقرير الإشاعات إذ اعتمد لها تصنيفا سداسيا لمجال الإشاعات، وثنائيا لجهة النشر، وثلاثيا لمصدرها.
في عام 2019 بلغ العدد الكلي للإشاعات 487، وبمتوسط شهري 41 إشاعة، وعام 2020 كان عدد الإشاعات 569 وبمتوسط شهري 47، وهو العام الذي شهد العالم خلاله انتشار فيروس كورونا، وفي عام 2021 بلغ عدد الإشاعات 550 وبمتوسط شهري 46 إشاعة، وعام 2022 بلغ 362 إشاعة بمتوسط شهري 30، وفي العام الماضي بلغ 385 إشاعة وبمتوسط شهري 32 إشاعة، ليبلغ عدد الإشاعات في الفترة الزمنية الممتدة بين 2019 و2023 ألفين و353 إشاعة وبمتوسط شهري 39 إشاعة.
وصنف المرصد بين العامين 2019 و2023 الإشاعات بحسب مصدرها، إذ حدد عام 2019 447 إشاعة داخلية المصدر، و529 إشاعة في عام 2020، و497 عام 2021، و344 عام 2022، و361 العام الماضي، لتبلغ حصة الإشاعات الصادرة عن مصادر داخلية ألفين و178 وبنسبة بلغت 92.6 %.
ولتحديد المسؤولين عن نشر الإشاعات، سواء بصورة مقصودة او غير مقصودة، تحقق المرصد خلال السنوات الواقعة بين 2019 و2023 من جهات نشر هذه الإشاعات، بحيث تبين أن مواقع التواصل نشرت في عام 2019 نحو 358 إشاعة، وعام 2020 403 إشاعات، و415 عام 2021 ، و280 عام 2022، و287 إشاعة العام الماضي، ليبلغ عدد الإشاعات التي نشرتها حسابات مشتركين على مواقع التواصل ألفا و743 إشاعة، بنسبة 74.1 %.
وحسب أرقام المرصد، فوسائل إعلام محلية نشرت 129 إشاعة عام 2019، و166 إشاعة عام 2020، وفي العام 2021 نشرت 135، و82 في عام 2022، والعام الماضي نشرت 98، ليصل عدد الإشاعات التي نشرتها وسائل إعلام محلية 610 وبنسبة 25.9 %.
وحدد المرصد بدءا من العام 2019 المجالات التي تدخل في سياقها الإشاعات وفق سلم سداسي اشتمل على الجانب الاقتصادي والأمني والشأن العام والسياسي والصحي والاجتماعي، حيث تبين أن العام 2019 شهد تسجيل 123 إشاعة اقتصادية و83 عام 2020 و94 عام 2021، و109 خلال العام 2022، و113 خلال العام 2023 وبمجموع بلغ 522 إشاعة اقتصادية وبنسبة بلغة 22.2 بالمئة.
وسجل المرصد 87 إشاعة في المجال الأمني عام 2019، و99 إشاعة خلال العام 2020، و88 إشاعة خلال العام 2021، و81 إشاعة خلال العام 2022، و86 إشاعة خلال العام 2023، ليبلغ عدد إشاعات المجال الأمني 441 إشاعة وبنسبة بلغت 18.7 بالمئة.
ولم يسجل أكيد خلال العام 2019 أي إشاعة في مجال الشأن العام، لكنه سجل 67 إشاعة في العام 2020، و169 إشاعة عام 2021، و93 عام 2022، و97 العام الماضي، ليبلغ عدد الإشاعات المسجلة في مجال الشأن العام 426 وبنسبة 18.1 %.
وتبين ان عام 2019 شهد انتشار 165 إشاعة في المجال السياسي، و63 إشاعة عام 2020، و62 عام 2021، و36 إشاعة عام 2022، و34 العام الماضي، ليبلغ عدد الإشاعات السياسية 360 إشاعة وبنسبة 15.3 %.
ولم يرصد عام 2019 انتشار أي إشاعة في المجال الصحي، ولكن في عام 2020 ومع بداية جائحة كورونا، سجل 174 إشاعة في هذا المجال، وعام 2021 سجل 98 إشاعة وعام 2022 سجل 27 والعام الماضي سجل 40 ليصل عدد الإشاعات في المجال الصحي لـ339 إشاعة بنسبة 14.4 %.
وفي عام 2019 سجل المرصد 112 إشاعة في المجال الاجتماعي، و83 عام 2020، و39 عام 2021، و16 إشاعة عام 2022، و15 إشاعة عام 2022، ليبلغ عدد الإشاعات في هذا المجال خلال السنوات الأخيرة 265 إشاعة وبنسبة بلغت 11.3 5.
وبين (أكيد) في تقريره، أن عدم تدقيق المعلومات والحقائق، تسبب بمرور ألفين و779 إشاعة لجمهور المتلقين وعلى الأغلب تركت آثارا سلبية كبيرة بين جمهور المتلقين، وأثرت على ثقتهم بوسائل الإعلام ومنصات التواصل.
وأشار الى أن عدم الالتزام بالمعايير المهنية من وسائل الإعلام المحلية والمهتمة بالشأن الأردني تسبب بارتكاب مخالفات جسيمة وانتهاكات لأدبيات الصحافة بحق جمهور المتلقين، ليصل عدد التقارير الخاصة بالمخالفات المهنية لـ2541، وهذا خطر كبير يهدد عمل الصحافة الجادة.
وقال، إن الأرقام التي توصل إليها خلال الأعوام العشرة التي تواجد بها في ساحة تدقيق الحقائق بعد النشر، تشير لضرورة اعتماد تعليم التربية الإعلامية لكل الجهات التي تشترك في هذا المفهوم لقطع الطريق على المنصات العشوائية، والتي تحاول قيادة الرأي العام عبر التضليل والتزييف.
من جانبها، أطلقت الشبكة العربية لمدققي المعلومات (AFCN) من شبكة أريج، حملة بعنوان "تدقيق المعلومات والتعاون: أقوى معا"، للتوعية بأهمية تدقيق المعلومات قبل النشر وتستمر حملتها لمدة ثلاثة أيام بدءا من الأول من نيسان وحتى الثالث منه تحت وسم دقق بالعربي.-(بترا)

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