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205 شكاوى ترد مديرية العاملين في المنازل خلال شهرين

4/2/2024 11:27:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هبة العيساوي عمان- بلغ عدد الشكاوى الواردة إلى مديرية العاملين في المنازل خلال أول شهرين من العام الحالي 205، وفقا لتقرير خاص بالمديرية.
وأوضج التقرير أن عدد الشكاوى التي جرى حلها والمقدمة من اصحاب منازل بلغت خلال أول شهرين من العام الحالي 103. في حين بلغ عدد الشكاوى التي جرى حلها والمقدمة من عاملات المنازل مباشرة 12، أما الشكاوى التي حلت والمقدمة من عاملات المنازل عبر مكاتب الاستقدام 90.
في حين بلغ عدد الشكاوى المقدمة من أصحاب المنازل، والتي حولت من رئيس قسم التفتيش الى المفتش المعني ولم يتخذ اجراء نهائي قيد الاجراء 69، أما عدد الشكاوى التي حولت الى وحدة مكافحه الاتجار بالبشر ولم تحل فبلغت في أول شهرين 5.
ووفقا للتقرير فبلغ عدد الشكاوى- اجراءات المشتكى عليه (صاحب منزل/مكاتب استقادم) غير متوافقة مع احكام القانون 7.
وتتابع مديرية التفتيش المركزية حل الشكاوى، والشكاوى قيد الإجراء عبر منصة حماية للشكاوى العمالية. في حين لم يرد شكاوى مقدمه من أصحاب المنازل، ولا سند قانونيا لها في وزارة العمل، ولم يرد شكاوى أيضا مقدمة من عاملات منازل، او عبر الجهات الممثلة ولا يوجد لها سند قانوني بالوزارة.
ولفتت الوزارة إلى تطوير منصة (حماية) الخاصة باستقبال شكاوى عمالية، بالإضافة لشكاوى عاملين في المنازل، لتشمل 10 لغات بداية العام المقبل، منها: البنغالية والهندية والصينية والأندونيسية والنيبالية والسريلانكية والفلبينية، بالإضافة للعربية والانجليزية.
أما بالنسبة لحقوق من يستقدمون عاملات منازل أوضحت الوزارة، أنه جاء النظام رقم 63 لسنة 2020 نظام تنظيم المكاتب العاملة باستقدام غير الأردنيين العاملين في المنازل، بحيث كفل في مواد حقوق أصحاب المنازل، وذلك عبر الحقوق المالية في المبالغ المالية المستردة لصاحب المنزل، او كفالة العاملة في 3 أشهر من تاريخ دخولها للبلاد.
وأضافت الوزارة أنه بذلك فإن الأنظمة والتعليمات الصادرة، قد صانت الحقوق لجميع اطراف العلاقة التعاقدية وبينت حق كل طرف منهم.
يشار إلى أن عدد الشكاوى التي تلقتها "حماية" الخاصة باستقبال الشكاوى العمالية، والعاملين في المنازل بلغ نحو 12.5 ألف شكوى في عام 2022. وتركزت معظم الشكاوى العمالية على عدة محاور قانونية، منها عدم دفع الأجور في موعدها المحدد وفي بعض القطاعات عدم دفع الحد الأدنى للأجر، وكذلك إنهاء الخدمات.

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