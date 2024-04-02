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الرقمية وتغذية الفتنة

4/2/2024 11:27:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) د. محمود أبو فروة الرجبي
من أخطر ما قدمه الإنترنت والابن الشرعي الأول له منصات التواصل الاجتماعي إعطاء الفرصة لمن يريد أن يعبر عن نفسه دون ضوابط، وأن يشارك بعصبية – أحيانا – في التعليق على الـمنشورات، أو بث محتوى مسموم بمجرد التعرض لأي محتوى غير مرغوب، والـمشاركة غير الواعية والواعية في نشاطات قد تؤدي إلى فتن تؤثر على أمن واستقرار الأوطان.
تعاني ثقافتنا العربية من الحساسية الـمفرطة لأي نقد، ومن عيوب الغالبية العظمى من الناس في وطننا العربي أنهم لا يقيسون الأمور بمقياس المنطقية، بل يجعلون أنفسهم، واجندتهم ومصالحهم هي الـمعايير التي يستندون إليها في إطلاق الأحكام، وهذا يؤثر على حركة الـمجتمع، ويؤدي إلى حصول كوارث في مجالات عديدة، ابتداء من بناء الـمحتوى غير الموضوعي في منصات التواصل الاجتماعي، ومرورا بغياب العدالة – في غالب الأحيان – في التعينات، أو الترقيات، ووصولا إلى اغتيال الشخصية، وعدم تقبل النجاح، وكراهية الـمبدعين إذا لم يكونوا ينتمون لمجموعتي، أو اقاربي، أو ما شابه.
وكما يقال فإن الرقمية أعطت لكل حسب ما يمتلئ به أناؤه، فمن كان إيجابيا، وعقلانيا، وجد فيه فرصة لبث ونشر الـمحتوى الراقي الذي يجمع ولا يفرق، ومن كان سلبيا، وغوغائيا، أعطته الرقمية مساحات واسعة لنشر ما في جعبته، وبدلا من أن تكون تأثيراته السلبية مقتصرة على محيطه، وأقربائه، وأصدقائه، بات الفضاء كله مسرحه، وملعبه.
في السياق نفسه أدى الانتشار المذهل للإنترنت، وسهولة الحصول عليه، وهبوط أسعار الأجهزة المحتوية له – الحواسيب، والهواتف النقالة، والأجهزة اللوحية وغيرها- إلى أنه أصبح الخبز اليومي للشعوب بغض النظر عن مستواها المادي، والمعرفي، والوعي الذي يمتلكونه، لذلك فإن الحديث عن أن الرقمية لا تشكل بعبعا يجب أن نخاف منه كلام غير واقعي، وغير مدرك لـما يحصل حولنا.
هذا الانتشار السريع، وغير المتوقع، والمباغت، لم يعط للبشرية فرصة للتفاعل البطئ مع هذا الاختراع لنصل إلى آليات، وأساليب، وبرتوكلات سليمة للتعامل معه، بل جعلت العلوم الاجتماعية الـمختلفة تلهث وراءه، في محاولة للحاق به، وإمداد البشرية بقواعد، ومعايير للتعامل معه، وهذا الأمر انعكس على كل مؤسسات الدولة، ابتداء من الحكومات، ومرورا بالجهات التشريعية، وفي النهاية بالأسرة.
في كل حدث يحصل في بلدنا الأردن، أو وطننا العربي الكبير، أو العالم نضع أيدينا على قلوبنا، لأننا لا ندري وقتها كيف ستنشب معارك منصات التواصل الاجتماعي، وإلى أي مدى ستوصلنا ومن سيغذيها بالكراهية، والعنصرية، والشتائم، والكلام البذيء، والغباء بكل ما تعني الكلمة من معنى، ولا نعرف من سيشارك في المعركة، هل هم أشخاص حقيقيون يعبرون عن ذواتهم المشوهة فكريا، أم ذباب رقمي، أم بوتات، أو ربما جيوش مدربة على الإفساد قادمة من وراء الحدود.
علينا الاعتراف أن عددا لا بأس به من أبناء وبنات جلدتنا غير مؤهلين للتعامل مع الحالات الطارئة، وليس لديهم حساسات أمان تكبح جماح غضبهم عندما يريدون التعبير عن أنفسهم، أو تجعلهم على مقدرة ببناء محتوى إيجابي يعبر عن النفس بطريقة صحيحة، ولا يؤذي الوحدة الوطنية، ولا يفرق بين الناس، ولا يجعل بلادنا تحيا على صفيح ساخن.
لن نجد حلا إلا من خلال جعل التربية الإعلامية جزءا أساسيا من التدريس في مدارسنا، وجامعاتنا، بل ودور عبادتنا، ومؤسساتنا الاجتماعية الـمختلفة وعلى رأسها الأحزاب، ومؤسسات الـمجتمع المدني، ليتعلم كل إنسان أن الكلمة قد تتحول في لحظة إلى قنبلة تفتك بك وبمن حولك، وأن التصرفات الرعناء قد تهدم ما بنياه، وما أسسه ووضع بنيانه الآباء والاجداء في عقود خلال ثوان معدودة.
لو كنت مكان الدولة الأردنية، والدول العربية الأخرى، لجعلت تعيين مدرسي التربية الإعلامية يمر في فلاتر أخرى لا علاقة لها بالطريقة التقليدية بالتعينات، ليكون الحصاد لدينا عمليا، غير قائم على الحفظ، والنتاجات التي لا علاقة لها بالواقع، كي يصبح هذا التعيين من خلال مؤسسات مجتمع مدني تضم خيرة العقول النيرة، لنصل إلى أن نجعل هذه التربية مؤثرة ولها نتاجات حقيقية على الطالب، تنعكس على طريقة تعامله مع الـمحتوى الذي يتلقاه، وتجعله صانع محتوى إيجابي، ويمكن إنشاء مؤسسة خاصة لهذا الأمر تكون ممولة جزئيا أو كليا من القطاع الخاص، ويديرها أصحاب العقل المدني القائم على التفكير المنطقي الإنساني البعيد عن كل أمراض العصبية، والإنجازات الوهمية غير القائمة على الواقع.
وفوق كل ما ذكر أعلاه، فلا بد من إيجاد شهادة يتم طلبها في كل المواقع الوظيفية، والحياتية، قائمة على التدرب على بناء الـمحتوى الإيجابي، بحيث يخضع لكل مواطن لمثل هذه الدورات، ويكون ناتج الدورة إنتاج محتوى يتم تقييمه، ولا مانع من عمل مسابقات للكبار، والصغار، وحتى المسنين في بناء الـمحتوى الإيجابي.
بغير ذلك، سنبقى في بيوتنا جحورا تخرج من أفاعي صناعة محتوى الفتنة، والكراهية، والعصبيات الحاهلية، وسيتربى غالبية الناس على الـمحتوى الكاذب الذي تجاوز مرحلة ((لا يسمن ولا يغني من جوع)) إلى مرحلة ((يضر ويقتل ويثير الفتن)).
كل ما سبق إضافة إلى تحسين حياة الناس، ونشر الديمقراطية الحقيقية، والتسامح، وبناء الهوية التي تجمع كل الناس في إطار وطني واحد، وبناء الانتماء الوطني القائم على الإنجاز الحقيقي، سيجعلنا نصل إلى بر الأمان. بلدنا الأردن الحبيب، ووطننا العربي الغالي الكبير يستحقوق ذلك كله.

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