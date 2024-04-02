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الخبيزة الفلسطينية.. خضراء رغم جرائم الاحتلال

4/2/2024 11:27:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) م. رزان زعيتر لا شك أن الزرع والنبات بما فيها النباتات البرية هي جزء أساس في النظام المتكامل للحياة وتلعب أدواراً مهمة جداً في كافة جوانبه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والروحية. فمنها يتوفر الغذاء والدواء والأعلاف بالإضافة لرمزيتها الطاغية التي يمكن اختصارها بالشعار ((باقون ما بقي الزعتر والزيتون)) الذي يربط الفلسطيني بقاءه ببقائهما.
من المؤكد ان الكثير من الهويات الجمعية تبنى على طبيعة المكان وتراكم أحداثه التاريخية وطعامه وملبسه وثقافته، وبما ان الاستعمار الاستيطاني أينما حلّ، يكون أهم أولوياته سحق هذه الهوية الجمعية ليحل هو محلها بالقوة؛ فإنه يسعى لتدمير كل هذه المحددات للهوية أو لسرقتها، فحرق وخلع أشجار الزيتون أو سرقة المعمّر منها لزراعته في المستوطنات للإيحاء بأنها مستوطنات قديمة وعريقة هي مثال على ذلك، ومنع قطاف الزعتر البري الذي صدر قانونه في 1976 هو وسيلة إجرائية ابتدعها لتدمير حلقة الوصل التاريخية بين الفلسطيني وأرضه، ولحق بذلك جريمته تجاه العكوب، ذلك الطعام المحبب للفلسطيني منذ مئات السنين، مانعا قطفه منذ عام 2005، وفي الوقت ذاته عاملا على زراعتهما بكثافة للتجارة والربح عبر محاولة تسويقهما للفلسطينيين انفسهم كبديل.
حسب الدراسات، يوجد في فلسطين 2.500 نوع من النباتات البرية، منها 1.500 متوطنة منذ مئات السنين و46 منها موجودة فقط في فلسطين، معظمها تستعمل كغذاء ودواء وعلف، وتحمي أهلها مهما قست الظروف بما فيها حروب الاحتلال والإغلاقات والعقوبات وتدمير المحاصيل ، موفرة لهم مصادر نباتية غنية لا تحتاج إلى زراعة أو ري أو أي جهد الا القطف وهي هبة خالصة من الله عز وجل وذلك لتزين موائدهم وتشبع بطونهم وتداوي آلامهم. ويتضح هذا الأمر بقوة في غزة الآن وبينما يستمر الغاصب في حمية الموت التي يسعى لتثبيتها، جاءت الخبيزة بخضرتها اليانعة من بين الأتربة والأنقاض مستجيبة بحنوٍ لنداء الجائعين.
بدأت حروب بتر علاقة الفلسطيني بأرضه منذ عشرات السنين حيث عمد إلى إعادة هندسة الطبيعة باقتطاع مساحات شاسعة وعزلها عنه تحت مسمى المحميات الطبيعية وحماية النباتات البرية من هؤلاء الذين تعايشوا معها وحفظوها منذ آلاف السنين، وعبر تدمير القرى الخمسمائة والثلاثين في عام 1948 والتي مع انها محيت اشجارها وأحجارها الا ان الصبار البري العنيد بقي ينمو فيها مهما اقتلعوه شاهدا حيا على تلك الجريمة، كما ان قلع أشجار الزيتون الممنهج وسرقة المعمر منها والتجارة به في الأسواق العالمية وزراعة أشجار بديله عنه غريبة عن المنطقة كأشجار السرو إمعاناً في تغيير هوية المكان بدا منذ بدا التخطيط للاحتلال وحتى الآن.
رغم كل هذا لم ييأس الفلسطينيون يوماً واحدا وكثفوا جهودهم للمحافظة على البذور البلدية عبر جمعها وحفظها وتصنيفها وزراعتها وتبادلها فيما بينهم دون مقابل. ونجحوا في زراعة الكثير من النباتات البرية كالعكوب والزعتر والمريمية والهليون والبقلة في حواكيرهم وبساتينهم.
وأختم بأنه من المحزن أن موسم الخبيزة قد انتهى الآن والمجاعة في غزة اقتحمت أبواب الصامدين بتسارع كبير وصدعت آذان الصامتين بضرورة بذل كل المساعي كل حسب سعته نحو جبهة موحدة للحؤول بينها وبين النيل من هذا الشعب الأسطوري الصامد والمقاوم الذي مثله كمثل صبار أرضه الطاهرة.

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