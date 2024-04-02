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المبيضين: الأردن مستمر بجهده لوقف الحرب على غزة وحق التظاهر مكفول

4/2/2024 11:27:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هديل غبّون عمان- قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة د. مهند المبيضين، إن جهود الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني مستمرة بحشد موقف دولي لوقف الحرب المستعرة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، وحماية المدنيين، وإدامة إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للأهل في القطاع.
وبين المبيضين خلال منتدى التواصل الحكومي أمس، أن جهد الأردن الإغاثي متواصل لدعم وإسناد الأشقاء في غزة، سواء بالإنزالات الجوية التي تنفذها القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أو عبر المعابر البرية، لافتا إلى دور وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بتيسير وصول المصلين للمسجد الأقصى المبارك في رمضان الفضيل.
وحول المسيرات التضامنية مع غزة، أكد المبيضين أن الحكومة ليست لديها مشكلة بالتظاهر، والأمن يحمي المتظاهرين لضمان سلامتهم، "لكن لدينا مشكلة مع من يمسون بالأمن الوطني، ويطلقون هتافات غير مقبولة ويسيئون لرجال الأمن العام".
وأضاف إن الأردن يمتاز بقيادة هاشمية حكيمة، تقدر مختلف الآراء والأفكار، والحكومة تقدر المعارضة الوطنية البناءة، وليست التي تستهدف الأمن الوطني وتسيء لصورة الأردن العامة.
كما أكد أن حق التظاهر مكفول والمسيرات التي شهدت بعض الممارسات غير القانونية تعد محدودة، مشيرا إلى أنه لا يوجد جهة تحتكر الوطنية، وتمارسها عن دونها من الجهات، "ومن يخرج بالمسيرات، يعبر عن موقف وطني عروبي تجاه العدوان الإسرائيلي على غزة".
وأشار إلى أن هناك إجراءات قانونية ضد من يخرج عن القانون، سواء بالإساءة لكوادر الأمن العام أو بإتلاف ممتلكات أو التعبير بشكل غير سليم، مجددا التأكيد على أن الأردن لا ينحاز إلى دعم أو جهد فصائلي في القضية الفلسطينية، "بل ندعم السلطة الوطنية الفلسطينية وصمود الفلسطينيين وتمكينهم في أرضهم وبالذات في الضفة الغربية وتخفيف المعاناة عن الأهل في غزة".
كما أشار إلى إدانة جلالة الملك لاستهداف إسرائيل للمنظمات الدولية في غزة، مبينا أن إسرائيل لم تفرق بين مرتبات المستشفى الميداني الأردني الذين سالت دماؤهم في القطاع، وبين منظمات دولية تقدم مساعدات غذائية في القطاع ذاته.
كما لفت المبيضين إلى توجيهات مديرية الأمن العام للمتظاهرين حول الأطفال وعدم اصطحابهم خلال المسيرات التضامنية مع غزة خصوصا لمن يقل عمره عن خمس سنوات، مؤكدا أهمية تطبيق المعايير العالمية في حماية الأطفال، والتصرف بمسؤولية تجاه أطفالنا.
واختتم المبيضين حديثه بالقول: " الأردن غير عاجز عن الدفاع عن أمنه واعتقد أن من يعول على أن الأردن بلد مضطرب ومتوتر وسيزول من التاريخ، عليه أن يقرأ المختبر التاريخي الأردني الذي صهر كل هذه الدعوات والمشاكل ولقن من يريد لوطننا الشر دروسا في الصفح والاستمرارية والاستجابة للمخاطر مدعوما بقيادة هاشمية حفظت لهذا البلد أمنه واستقراره وقدمت أجمل الصور في الدفاع عن فلسطين منذ الشريف الحسين بن علي – طيب الله ثراه- وحتى جلالة الملك عبدالله الثاني الذي يعتبر القضية الفلسطينية أولوية للأردن وتاجها القدس الشريف.
من جهة أخرى، كشفت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، عن توجه الوزارة لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية المحدثة، المرتبطة برؤية التحديث الاقتصادي قبل أيلول (سبتمبر) المقبل من هذا العام، فيما أكدت أن الوزارة تنتهج اليوم سياسية "استهداف المسخرين وشبكات التسول" بمختلف الوسائل وأنها ضبطت العام الماضي 2023، أكثر من 12 مسخرا و أحالتهم للجهات المعنية.
واستعرضت بني مصطفى خلال استضافتها في منتدى الاتصال الحكومي أمس، الذي أداره مبيضين، أبرز إنجازات الوزارة العام الماضي.
وأكدت بني مصطفى حرص الوزارة على إصدار نظام مهننة العمل الاجتماعي في المرحلة المقبلة، حال نفاذ قانون التنمية الاجتماعية الجديد لسنة 2024، فيما كشفت عن إطلاق تطبيق نظام رقابة إلكتروني مركزي لدى الوزارة، للرقابة على دور الإيواء والرعاية ضمن المرحلة الأولى.
وفي ملف التسول قالت بني مصطفى إن الوزارة تعمل وفق عدة محاور إضافة إلى محور التوعية، تعتمد على الضبوطات الميدانية، وخدمات الإيواء للمتسولين لمن هم دون الـ18 عاما، مبينة أن دراسة أجريت مؤخرا مع مجموعة من الشركاء، سيصار لإطلاقها بعد منتصف الشهر الحالي، بأن كل طفل متسول يعطى أي مبلغ من المال، يعزز فرصة حرمانه من التعليم المنتظم بمقدار 3 مرات.
وضبطت الوزارة العام الماضي 2023، أكثر من 12 مسخّرا حولوا للقضاء، و8149 متسولا في العام ذاته، منوهة بتخصيص ضابط ارتباط بالوزارة لكل مديرية، لمتابعة ملف التسول، وزيادة عدد اللجان في المحافظات ليصبح أكثر من لجنة في كل محافظة.
وبشأن قانون التنمية الاجتماعية الجديد، أكدت أنه سيدخل حيز التنفيذ في 24 الشهر الحالي.
وعن جهود صندوق المعونة الوطنية، قالت بني مصطفى، إنه من المقرر تأهيل 15 ألف أسرة جديدة للانتفاع من برنامج المساعدات النقدية المتكررة لهذا العام، وسيتعلم 41 مديرية تابعة للوزارة و42 مديرية تابعة للصندوق، على تقديم المساعدات في مناطق المملكة بصورة مباشرة، عدا عن البرامج المشتركة مع الجمعيات الخيرية الناشطة، وتبلغ 3900 جمعية مسجلة.

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