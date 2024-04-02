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حصيلة شهداء حرب الإبادة على غزة تقترب من 33 ألفا

4/2/2024 11:27:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت وزارة الصحة فيقطاع غزة إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 7 مجازر بالقطاع راح ضحيتها 71 شهيدا و102مصاب خلال 24 ساعة.
وبذلك، ارتفع عددضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 32 ألفا و916 شهيدا و70 ألفا و494 مصابا منذ 7أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

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