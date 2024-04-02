حصيلة شهداء حرب الإبادة على غزة تقترب من 33 ألفا

حصيلة شهداء حرب الإبادة على غزة تقترب من 33 ألفا
التاريخ
4/2/2024 11:27:28 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قالت وزارة الصحة فيقطاع غزة إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 7 مجازر بالقطاع راح ضحيتها 71 شهيدا و102مصاب خلال 24 ساعة.
وبذلك، ارتفع عددضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 32 ألفا و916 شهيدا و70 ألفا و494 مصابا منذ 7أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
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