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البنك الدولي: أضرار البنية التحتية بغزة تتجاوز 18 مليار دولار

4/2/2024 11:27:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تسبب عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة بإلحاق ضرر بالغ بالبنى التحتيةفي القطاع، تقدر قيمته بنحو 18.5 مليار دولار، وفق تقرير جديد للبنكالدولي.


ولفت البنك الدولي، في تقييمه غير النهائي للأضرار، إلى أن الرقم يمثل97% من الناتج الاقتصادي المشترك للضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة في العام2022.

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