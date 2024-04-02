البنك الدولي: أضرار البنية التحتية بغزة تتجاوز 18 مليار دولار

البنك الدولي: أضرار البنية التحتية بغزة تتجاوز 18 مليار دولار
التاريخ
4/2/2024 11:27:28 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) تسبب عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة بإلحاق ضرر بالغ بالبنى التحتيةفي القطاع، تقدر قيمته بنحو 18.5 مليار دولار، وفق تقرير جديد للبنكالدولي.
ولفت البنك الدولي، في تقييمه غير النهائي للأضرار، إلى أن الرقم يمثل97% من الناتج الاقتصادي المشترك للضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة في العام2022.
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