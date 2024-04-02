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استطلاع يفحص جاهزية الجمهور لحرب في الشمال

4/2/2024 11:27:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يديعوت أحرونوت يوسي يهوشع 2/4/2024

على افتراض أن إسرائيل مسؤولة بالفعل عن تصفية المسؤول الكبير في الحرس الثوري في دمشق أول من أمس، فالحديث لا يدور فقط عن إنجاز مهم في الجبهة الشمالية، بل وأيضا عن تذكير إضافي بالحاجة الحقيقية لإعداد عموم الجمهور للمعركة الكاملة ضد حزب الله وأسياده من إيران.
على هذه الخلفية، تكشف "يديعوت آحرونوت" (أمس) عن مداولات أجريت في 28 آذار (مارس)، برئاسة وزير الدفاع يوآف غالنت، عرضت قيادة الجبهة الداخلية فيها عليه حملة إعلامية تستهدف تنسيق التوقعات مع الإسرائيليين في حالة تدهورت المناوشات بالفعل إلى حرب.
يدور الحديث عن إنجاز مهم جدا. محمد رضا زاهدي قائد فيلق القدس في لبنان وسورية، شغل منصب رئيس شعبة العمليات، قائد القوات البرية وكذا سلاح الجو في الحرس الثوري وهو الشخصية الإيرانية الأقرب إلى نصرالله منذ تصفية عماد مغنية. هذا وجع ليس فقط للإيرانيين بل وله أيضا. حتى الآن لجم الإيرانيون حزب الله عن توسيع الحرب والآن السؤال هو كيف سيرد المحور. واضح بما يكفي أن التصفية ليست ردا على تسلل المسيرات التي أطلقتها الميليشيات المؤيدة لإيران في العراق إلى إيلات. وإذا كانت هذه بالفعل عملية إسرائيلية، كما زعم، فهذا إنجاز لشعبة الاستخبارات التي تعرضت لانتقاد مبرر على إخفاق 7 تشرين الأول (أكتوبر)، والنزاهة تستوجب الإشارة إلى الإنجازات أيضا.
وكما أفيد هنا في الماضي، يوجد إجماع في المنظومة حول الحاجة للحملة. لكن يوجد خلاف حول الشكل الذي يطرح فيه الموضوع على الجمهور. وعلمت "يديعوت آحرونوت" أنه توجد في هذه اللحظة خيارات مهدئة إلى هذا الحد أو ذاك، وأن القرار سيتخذ بناء على طلب وزير الدفاع إجراء مزيد من المشاورات مع مسؤولي هيئة الأركان وقادة الاستخبارات. إضافة إلى ذلك وجه وزير الدفاع تعليماته لإجراء استطلاع يفحص مواقف الجمهور في المسألة. ليس واضحا أي أسئلة ستعرض وكيف ستؤثر على القرارات المتعلقة بالأمن القومي، لكن الأمر يدل على الحساسية التي تتعاطى بها المنظومة كلها تجاه الموضوع.
من خلاصة المداولات، يتبين أنه إلى جانب الخوف من الفزع الجماهيري الناشئ عن رفع الوعي، فإن غالنت قلق أيضا من الشكل الذي ستؤثر فيه الحملة على أمين عام حزب الله الذي يعد مستهلكا مدمنا للإعلام الإسرائيلي ويكثر من تحليل المزاج العام في إسرائيل، ومن شأنه أن يفكر أن مجرد طرح الحملة، يشكل لحظة مناسبة لعمل ما امتنع عنه في 7 تشرين الأول (أكتوبر). حتى الآن وصل نصرالله إلى إنجاز استراتيجي في شكل إخلاء بلدات خط التماس، (ويدور الحديث عن العشرات، لكن أقل من مائة ألف)، لكنه يتعرض إلى خسائر فادحة جدا، قوات الرضوان أبعدت نحو 5 كيلومترات عن الحدود، ولا حاجة أيضا للاستخفاف ببوادر الضغط الداخلي في لبنان في أعقاب تعميق الهجمات. غني عن البيان أن العملية في دمشق أمس أخذت منه عنصرا مقربا جدا.
ترافق معضلة الحملة كل مسؤولي الجيش منذ العام 2006 تقريبا. حتى لو كان الإعلام ينشغل بعدد الصواريخ الدقيقة لدى حزب الله، فإن الرأي السائد هو أن معظمنا لا نعرف (أو نفضل أن نكبت) الحقائق. فمثلا يمكن لحزب الله أن يطلق كل يوم عدد من الصواريخ التي أطلقتها حماس في 7 تشرين الأول (أكتوبر) أي 4 آلاف. إضافة إلى ذلك، مثلما كشفت لعبة الحرب الأخيرة للجيش الإسرائيلي، فإن السيناريو المعتمد يتضمن القدرة على إدخال أجزاء من الدولة في الظلام. بالمقابل، من المهم التذكير أن لدى إسرائيل منظومات دفاع من الأكثر تطورا في العالم وسلاح الجو مزود بقدرات تجعل غزة تبدو لاس فيغاس إلى جانب ما سيحصل لبيروت في يوم الأمر. "يجب الإسراع بالحملة"، أجمل مصدر مطلع على التفاصيل. "على المواطنين أن يعرفوا بالضبط ما الذي يستعدون إليه لا لضغطهم لكن أيضا نعم لزيادة الوعي. للاستعداد بدلا من الكبت. هذا لا يعني أن غدا ستنشب حرب شاملة لكن الدفاع حرج لأن الدفاع عن النفس ينقذ الحياة. نرى هذا في السيوف الحديدية: عدد القتلى في الجبهة الداخلية، متدن جدا بالنسبة لعدد الصواريخ التي أطلقت نحو إسرائيل. الجمهور يستمع إلى التعليمات ويجب أن يتصرف هكذا في حالة مواجهة كاملة مع حزب الله".
في هذا السياق، من المهم الإشارة إلى أن الجهات المدنية أيضا واعية للوضع وتستعد بالتنسيق مع مجال الطوارئ. من الصعب التقليل من أهمية هذه الجهات في حالة الطوارئ. في هذه الأثناء، مع كل الاحترام – ويوجد احترام – للضربات التي وجهتها إسرائيل إلى لبنان وسورية، فان السكان لن يعودوا من دون شرطين. الأول: تعهد الدولة بالتصدي لكل خرق لاتفاق وقف النار. فقد انتهت الأيام التي كان الناس فيها يثقون بنكات مثل جيش لبنان وقوة اليونيفيل. الثاني: مضاعفة قوة الحراسة في الحدود كي لا يكرر 7 تشرين الأول (أكتوبر) نفسه في الشمال.
الشرط الثاني يستوجب كما هو معروف توسيع مهم للجيش (ومن هنا الأزمة الكبرى مع الجمهور الحريدي)، لكن أيضا ميزانيات طائلة للتسلح ولتنمية تكنولوجيات الدفاع الحديثة. في كل الأحوال، في هذين البندين لن تساعد حملة بل تجنيد قومي نحو تحد أمني مشكوك أننا شهدنا مثله.

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