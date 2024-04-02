حقيبة أكاذيب حرب غزة

بقلم: ب. ميخائيل 2/4/2024





الحروب بطبيعتها هي مجالات يتم فيها إطلاق المشاعر. مسموح أن يتم فيها فعل كل ما هو محظور في الأوقات العادية: القتل، التدمير، السرقة، النهب، التنكيل، الإهانة، الحيونة والمشاغبة. لذلك فإنه من أجل تطهير أفعال الجنود فإن الطرفين المتقاتلين يمارسان منظومات دعاية دورها تبرير وإخفاء أي تدمير زائد أو قتل لا حاجة إليه أو قمع وحشي.

هكذا أيضا في حرب غزة. أيضا هنا تسعى منظومة الدعاية في إسرائيل إلى اختراع مبررات وحجج لكل الأفعال التي تم القيام بها. في أرجاء العالم النجاح ضئيل جدا. الزبائن لا يشترون. في إسرائيل النجاح كبير. هذا ليس غريبا. الجمهور في إسرائيل يتمتع بميزات تسهل جدا الأمر على رجل الدعاية: انعدام مطلق للوعي الذاتي، وغياب كل بقايا الذاكرة التاريخية.

هاكم مثال: رجل العلاقات العامة في الجيش الإسرائيلي مسرور دائما بالإبلاغ بأنه في مدرسة أو مستشفى أو مسجد أو حي سكني تم اكتشاف "مخزن سلاح". هذا دليل قاطع على وحشية العدو الحماسي، الذي يدنس المقدسات ويستغل المستشفيات ويخفي أدوات تدمير في بيوت المدنيين. ليخجل! لدينا هذا لم يكن ليحدث. لذلك فإنه من الجيد أننا قمنا بقصف المدارس والمستشفيات والمساجد والأحياء السكنية لهم.

نعم، لدينا لم يكن شيء كهذا. لدينا كان هناك "مخابئ سلاح". المخبأ هذا ليس "مخزن سلاح". "المخبأ" هو جزء من التراث البطولي لحركاتنا السرية. لقد تم هناك إخفاء فقط سلاح طاهر كي نحارب به المحتل الأجنبي ومن يكرهوننا.

تقريبا 1500 مخبأ يهودي كان لدينا. لقد اخفيت في المدارس والكنس والمستشفيات (من بينها مستشفى هداسا) من تحت الخزانة المقدسة في بيت للايتام وفي مئات بيوت المدنيين وفي عشرات المنشآت والأماكن العامة. ولكن كيف يمكن المقارنة؟ هذا "مخزن سلاح" دنس لهم. وهذا "مخبأ" طاهر ونقي لنا. يا للخزي ويا للعار.

مثال آخر، الخدعة الاكثر نجاحا لمجموعة الدعاية في إسرائيل تبرر وحشية الجيش بذريعة أن حماس "تختبئ وراء السكان المدنيين". هذا فظيع حقا. هم فقط قادرون على القيام بمثل هذا العمل الدنيء.

مرة أخرى الجهل التاريخي يساعد في تسويق هذه الباستا الملونة. إسرائيل اليوم أيضا قريبة من أن تكون بطلة العالم في إرسال مواطنيها إلى جبهات من أجل أن تختفي وراءهم. كل أسطورة "الاستيطان" بنيت على ذلك. كل قداسة "المحراث والعنزة" كمحددة للحدود تستند إلى الاختفاء وراء المدنيين. هؤلاء يرسلون مع النساء والأطفال لتنفيذ مهمات احتلال وتهجير. وعندما يصابون، لا سمح الله، يتم خلق ذريعة مدهشة لارسال جيش محتل كي يبعد الحدود ويوسع المملكة. يصعب العثور على كولونيالي واحد لم يستعمل هذه الخدعة السيئة. الأوروبيون في أميركا الجنوبية والشمالية، الإنجليز في أستراليا، الهولنديون والفرنسيون في إفريقيا... دائما بنفس الطريقة: احتلال سريع، إحضار مدنيين من قبل المحتل، تدمير وطرد أو استعباد السكان الأصليين. "مشروع الاستيطان" الخبيث يعلن بشكل صريح أن هذا هو هدف وجوده.

لذلك أنا أخاف أن تكون إسرائيل مخطئة تماما في اتهام الآخرين بالاختباء وراء المدنيين. ومن أجل العودة والحصول على أذن للتلويح بهذه الحجة فإنه من المناسب إخلاء أولا جميع المستوطنات التي تختبئ إسرائيل وراء سكانها وتخفي نواياها.

حتى الآن نحن لم نتحدث عن كذبة "عدد المخربين الذين قتلوا" و"نحن لم نتعمد المس بالمدنيين" و "حذرناهم كي يبتعدوا" قبل أن نقوم بقصفهم، ربما هذا سيكون في الحلقة القادمة.