Wednesday, 03 April 2024 08:37 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مدينة خيام كبرى أقيمت في القدس

4/2/2024 11:27:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هآرتس بقلم: نير حسون 2/4/2024

شارع كابلان في القدس شاهد كل أنواع الاحتجاج في السنة الأخيرة، مظاهرات واعتصامات وإضراب عن الطعام وإشعال الإطارات والمواجهات مع رجال الشرطة ومواجهات عنيفة بين معارضي الحكومة ومؤيديها، لكن مدينة خيام كبرى هي أمر لم تشاهده القدس بعد. المظاهرة في يوم الأحد الماضي كانت الأكبر منذ بداية الحرب وقد شارك فيها عشرات آلاف الأشخاص.
بعد المظاهرة، أغلقت مجموعة من الشباب شوارع في القدس، ومجموعة أخرى وضعت الحواجز في شارع كابلان وملأت القسم الشمالي منه بمئات الخيام الصغيرة، كل الطريق من ميدان الكنيست إلى بنك إسرائيل. شخص قام بإحصاء 418 خيمة، هذا تقدير معقول. هذه الخيمة الكبيرة مقسمة إلى أقسام حسب حركات الاحتجاج -منطقة تم تخصيصها للدعوة إلى إعادة المخطوفين، منطقة لاحتجاج الهايتيك برئاسة موشيه ريدمان، منطقة لاحتجاج الشبيبة، بينهم كان أعضاء "إخوة في السلاح".
الحديث لا يدور عن تنظيم عفوي، بل عن عملية منظمة ومنسقة مع الشرطة، وهي يمكن أن تستمر حتى (اليوم). معظم الخيام جلبتها حركات الاحتجاج، لكن الكثير من المتظاهرين جلبوا خيامهم الخاصة. في الداخل تم وضع الفرشات وأكياس النوم. في المنطقة تم وضع مراحيض متنقلة، وخيمة لوجستية وعدة خيام للأكل وصنابير مياه للشرب. طابور قصير لمن يغسلون الأسنان تجمعوا قربها في الصباح. طابور أطول شوهد قرب الخيام التي قدمت القهوة والفطائر. في زاوية شوهد شخص يرتدي ملابس الصلاة، وفي أكمة قريبة تنظمت مجموعة لتأمل الصباح، وامرأة أخرجت الكلب للتنزه.
عند الساعة السادسة صباحا، خرج عدد من المحتجين لمظاهرة صاخبة قرب منزل آريه درعي، وعند التاسعة والنصف كان هناك شخص يمسك مكبر صوت وبدأت المظاهرة قرب الكنيست. "عزل الآن!"، هذا كان الشعار الرئيسي، لكن كان يمكن أن نسمع أيضا "بيبي والسنوار الشيء نفسه". وعندما حاول المتظاهرون اجتياز الحاجز الموجود أمام الكنيست تم صدهم بقوة من قبل رجال الشرطة.
في المكان تبلورت مبادرة احتجاج تلقائية. فتاة حاولت إدخال زهور إلى مكتب رئيس الحكومة يشمل 136 زهرة بلون برتقالي بمناسبة العملية التي اجتازها، إضافة إلى تهنئة كتب فيها "عائلات المخطوفين تتمنى لرئيس الحكومة الشفاء العاجل والتعافي والعودة إلى المهمة الأكثر أهمية وهي إعادة جميع المخطوفين". شخص آخر قام بوضع نصب على شرف عطلة أعضاء الكنيست، وضع فيه مناشف بحر طبع عليها صور كيبوتس بئيري المحروق.
هذا النجاح يوجد له الكثير من الآباء، لكن من حافظ على جدول الاحتجاج قرب الكنيست في الأشهر الأخيرة هو الأب الثاكل يعقوب غودو، الذي ابنه توم قتل في 7 أكتوبر في كيسوفيم. هو يعيش منذ خمسة أشهر في خيمة قرب ساحة الكنيست، بشكل عام إلى جانب عدد من الداعمين. لقد بقي هنا في الليالي الباردة جدا تحت وابل الشتائم غير المنتهية ليمينيين، وحتى محاولة إحراق الخيمة على يد أحد مؤيدي رئيس الحكومة. في كل هذه الأيام، حلم باليوم الذي سينضم فيه إليه الجمهور ويقومون بمحاصرة الكنيست إلى أن يتم إسقاط الحكومة. "أنا انتظرت الجمهور أن يأتي وقد جاء. لكن هذا استغرق وقتا، هذا غير مهم"، قال في خيمته في الوقت الذي أقيمت فيه الخيام في الخارج. ولكن في الوقت نفسه، اعترف غودو بأنه لم يتخيل مثل هذا اليوم. "في أعماقي توقعت أن هذا الجمهور سيحاصر أبواب الكنيست، هذا لم يحصل. مئات الخيام في الخارج هذا جيد، لكن هذا حدث بمصادقة من الشرطة. التنسيق مع الشرطة شوش كل شيء"، قال.
غودو قال إن ماكنة السم التابعة لنتنياهو نجحت في تخويف الجمهور وردع الاحتجاج: "المجتمع في إسرائيل يتعرض لهجوم من الحكومة ورئيس الحكومة. أنا أقدر أن أشخاصا كثيرين يوجدون في تشويش فظيع، لا يعرفون كيفية التصرف. هذا الهجوم للحكومة ينجح بالضبط".
دافيد اغمون، وهو من قدامى الاحتجاج ومن الذين أقاموا في تجمع الخيام الأصلي لعائلات القتلى، غير راض عن الحدث. حسب رأيه، الاعتصام كان يمثل تفويتا لفرصة "الوصول إلى الكنيست"، حسب رأيه. "نحن تجاوزنا مرحلة الخطابات. نحن بحاجة إلى غضب يجبر الكنيست على الانحلال"، قال. شريكه في الخيمة الذي ينام معظم الليالي منذ أربعة أشهر في خيمة أمام الكنيست هو روني غورين بن تسفي، الذي قتل شقيقه في حفلة "نوفا". "في 8 تشرين الأول (اكتوبر) حلمت والآن الحلم تحقق"، قال غورن بن تسفي. "هذا شيء لم تر إسرائيل مثله. الآن يجب تطبيق هذا الأمر ليس كاحتجاج، بل داخل مدينة تعيش مع ثقافة ووجود.
المحاولة الأولى لإقامة تجمع لخيام الاحتجاج أمام الكنيست كانت قبل شهر. مجموعة نشطاء أقامت خيمة أخرى، غير بعيدة عن خيمة غودو، وسمتها "سور وبرج". منذ ذلك الحين لا تمر ليلة دون أن يوجد في الخيمة عدد من النشطاء. في إحدى الليالي، كانت محاولة لإقامة عدد من الخيام، لكن الشرطة قامت بتفكيكها بالقوة وطردتهم من هناك.
في هذه الخيام، نام أيضا وزير الدفاع السابق موشيه يعلون. عندما سأل شخص هل على الأقل حصل على سرير، أجاب: "ما السيئ في كيس النوم؟. موشيه ريدمان خرج حافي القدمين من إحدى الخيام. أنا تعودت على المسيرات إلى القدس"، قال. وحسب قوله، فإن حقيقة أن الكنيست ستذهب إلى العطلة بالضبط بعد نصف سنة على اندلاع الحرب، هي التي جلبت الجمهور إلى تجمع الخيام. "شخص أجرى حسابا ووجد أنه بالمتوسط كل ثلاثة أيام يموت مخطوف، 42 يوم عطلة هذا يعني 14 مخطوفا ميتا"، قال. مقارنة مع نشطاء آخرين هو متفائل بالتحديد، وقد قال "أنا أؤمن أنه خلال بضعة أسابيع هذه الحكومة ستتحطم".
إسرائيل غال (72 سنة)، من مؤسسي خيمة "سور وبرج" ومن مخضرمي الاحتجاج استيقظ في الخيمة في الصباح. "أول من أمس، كان حدث للتصميم والأمل، وهذا يشير إلى استيقاظ شعبي، لكن يجب أن نصعد درجة أخرى وهذا لن يكون أمرا سهلا"، قال. غير بعيد من هناك استيقظ أبناء الشبيبة الذين انتقلوا بشكل مؤقت إلى تجمع الخيام. عيدي مارينوف (15 سنة) من كفار فرديم تنوي البقاء هنا حتى (اليوم الأربعاء). "هذا أكثر أهمية من المدرسة. ماذا سيفيدني إذا كان لدي بغروت ولكن لا توجد لي دولة؟".

MENAFN02042024000072011014ID1108051857

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث