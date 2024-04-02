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الاحتلال يواصل إبادته عائلات فلسطينية بالكامل

4/2/2024 11:27:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نادية سعد الدين عمان- زعم الاحتلال بإبداء المرونة في مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى والخاصة بعودة النازحين إلى أماكنهم في شمال القطاع، مقدماً مقترحاً جديداً على حركة "حماس" للنظر فيه، بينما يواصل عدوانه بإبادة عائلات فلسطينية بالكامل لم يعد لها أيّ وجود ويخرج مشفى آخر عن الخدمة بعد جريمة مجمع الشفاء الطبي.
ويبدو أن حكومة الاحتلال تسعى للتغطية على جريمتها التي ارتكبتها بحق "الشفاء الطبي" عبر الادّعاء بأن الوفد الصهيوني في القاهرة قام بتحديث الاقتراح الذي قدمه في المفاوضات الخاصة بصفقة تبادل الأسرى، ويتضمن مرونة أكبر فيما يتعلق بعودة سكان غزة إلى شمال القطاع.
وطبقاً لوسائل إعلام الاحتلال، فإن الجانب المصري سيقوم بإحالة الاقتراح الصهيوني إلى حركة "حماس" للنظر فيه، والذي جاء بعدما منح رئيس حكومة الاحتلال، "بنيامين نتنياهو"، وفده للقاهرة صلاحيات أكبر من السابق في محاولة للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى الصهاينة، وفق مزاعمها.
يأتي ذلك بالتزامن مع نفي حركة "حماس" القبول بوجود عناصر أممية تراقب وقف إطلاق النار وتوزيع المساعدات الإنسانية، والذي تداولته بعض وسائل الإعلام، مؤكدة أنها تطالب بوجود الجهات والمنظمات الدولية وخاصة وكالة "الأونروا" لإيصال المساعدات والإغاثة.
وقال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، عزت الرشّق، إنه في حال التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بغزة، "فالمطلوب دول ضامنة للاتفاق وضامنة لالتزام الاحتلال به، وليس عناصر للمراقبة"، مؤكداً "رفض الشعب الفلسطيني لوجود أي جهات غير فلسطينية على أرضه".
في حين ما تزال آثار المجزرة الوحشية التي ارتكبها جيش الاحتلال في مجمع "الشفاء الطبي" ومحيطه بمدينة غزة على مدار أسبوعين، ماثلة ويتكشف هولها عقب انسحابه من المنطقة، بارتقاء أكثر من 1500 فلسطيني بين شهيد وجريح ومفقود، نصفهم من النساء والأطفال، وتدمير وحرق زهاء 1200 وحدة سكنية في محيط المشفى.
وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن حجم المجزرة الصهيونية الفعلي وأبعادها لم تكشف بعد بالكامل، إذ "هنالك مئات من الجثامين داخل المجمع وفي المنطقة المحيطة به، منها جثامين محترقة وأخرى مقطعة الرؤوس والأوصال".
وأوضح "الأورومتوسطي" أن من بين ضحايا المذبحة أكثر من 22 مريضًا على الأقل قتلوا على أسرة المستشفيات بفعل حصار الاحتلال للمجمع وتعمد حرمانهم من الرعاية الطبية والغذاء والطعام.
وأكد أنّ جيش الاحتلال تعمّد طوال فترة عملياته العسكرية عرقلة وصول الفرق الإغاثية وممثلي المنظمات الدولية إلى المجمع للقيام بمهام إنسانية أو عمليات إجلاء، بالإضافة إلى تعمده تفريغ المجمع من كوادره العاملة، وبخاصة الطبية، سواء بالإعدام أو بالاعتقال أو بالإجبار على النزوح، فيما يبقى مصير بعضهم مجهولا حتى الآن.
ولفت إلى أنّ مجمع الشفاء أصبح الآن خارج عن الخدمة بشكل كامل، بعد أن دمّر جيش الاحتلال جميع مبانيه بالتفجير والحرق، بما في ذلك ثلاجة الموتى، وساحاته وممراته الداخلية والخارجية.
وشدّد على أنّ جريمة الاحتلال ضد مجمع الشفاء الطبي، تأتي في مقدمة الخطة المنهجية والمنظمة والواسعة النطاق التي ينفذها ضد القطاع الصحي في قطاع غزة لإخراجه عن الخدمة بالتدمير والحصار، وإيصاله إلى نقطة اللاعودة، وحرمان الفلسطينيين بالقطاع من فرص النجاة والحياة والاستشفاء.
وقد أجبرت قوات جيش الاحتلال أكثر من 25 ألف مدني فلسطيني على النزوح بالقوة من مناطق سكنها في محيط مجمع "الشفاء الطبي"، بعد مارست بحق العائلات في المنطقة العديد من الجرائم، بما في ذلك القتل والاستهداف والحصار والاعتقالات التعسفية والتجويع، فضلًا عن الإضرار الشامل بالمنازل والأعيان المدنية بالتدمير والحرق.
وكان جيش الاحتلال سحب قواته وآلياته العسكرية أول من أمس من داخل ومحيط مجمع الشفاء الطبي والذي كان يعد أكبر مؤسسة صحية طبية داخل قطاع غزة، ويضم ثلاث مستشفيات تخصصية هي مستشفى الجراحة ومستشفى الباطنة ومستشفى النساء والتوليد، وتبلغ القدرة السريرية الإجمالية له 800 سرير.
وحذّر "الأورومتوسطي" من مغبة استمرار الاحتلال في محاولته لإفراغ مدينة غزة والشمال من ساكنيها وإجبارهم على النزوح قسراً نحو الجنوب، من خلال أوامر التهجير القسرية وتحت وطأة العمليات العسكرية التي تستهدف المدنيين والتجويع والحصار، والحرمان من مقومات الحياة الأساسية.
ويواصل الاحتلال عدوانه ضد قطاع غزة بارتكاب 7 مجازر بحق العائلات الفلسطينية، أسفرت عن استشهاد 71 فلسطينياً وإصابة 102 آخرين، خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية، مما أدى لارتفاع حصيلة عدوانه إلى 32916 شهيداً معظمهم من الأطفال والنساء، و75494 جريحاً، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.
وأوضحت "الصحة الفلسطينية" أن آلاف الضحايا ما يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
كما يستمر تصعيد قوات الاحتلال ضد الضفة الغربية، حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد الشاب الفلسطيني ربيع فيصل زكارنة (20 عاماً) متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال خلال اقتحامه قبل أيام لبلدة قباطية، والتي أدت لمواجهات أسفرت عن وقوع الإصابات والاعتقالات بين صفوف الفلسطينيين.

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