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تمهيدا لإقامة الهيكل.. استعدادات يهودية لـذبح البقرات الحمراء قبالة الأقصى

4/2/2024 11:27:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) القدس المحتلة - بعد أن أتمت "البقرات الخمس" التي جلبها الكيان الصهيوني العام الماضي من ولاية تكساس الأميركية "سنها الشرعي" الذي يسمح بذبحها ونثر رمادها قبالة المسجد الأقصى المبارك، وفق المعتقدات اليهودية، تعتزم "جماعات الهيكل" المزعوم التحضير لإقامة طقوس ذبحها في العاشر في نيسان(أبريل) الحالي.
وتقتضي تعاليم الشريعة اليهودية حرق "البقرة الحمراء" في منطقة جبل الزيتون بطقوس وأدوات معينة ومن ثم نثر رمادها قبالة المسجد الأقصى، إيذانا ببدء طقوس إقامة "الهيكل الثالث" المزعوم، والتجهيز لاقتحام ملايين اليهود للمسجد.
ويعتقد غالبية الحاخامات اليهود أن "دخول أي يهودي للأقصى يُعد خطيئة وأمرا محظورا ما لم يتطهر
برماد البقرة الحمراء".
وتعول "جماعات الهيكل" المتطرفة على أن إقامة طقس "التطهر بالبقرة الحمراء" يمكن أن يفتح المجال لمئات آلاف اليهود المتدينين لاقتحام الأقصى، والذين يمتنعون عن ذلك اليوم التزاما بالمنع الحاخامي الرسمي.
والأربعاء الماضي، عقد ما يسمى "معهد الهيكل" مؤتمرا خاصا، لمناقشة التحضيرات الدينية لإقامة طقوس ذبح البقرة الحمراء التي تهدف للتطهر من "نجاسة الموتى"، لتتجاوز من خلاله المنع المفروض من الحاخامية الكبرى على اقتحام الأقصى، بسبب "عدم توفر شرط الطهارة".
مضاعفة الأخطار
الباحث المختص في شؤون القدس فخري أبو دياب يقول إن "جماعات الهيكل" تعتزم إقامة طقوس ذبح "البقرات الحمراء" في الثاني من نيسان الحالي وفق التقويم العبري، والذي يوافق العاشر من أبريل، ويتزامن مع عيد الفطر المبارك، بعدما استوفت الشروط المطلوبة.
ويشترط وفقا لتعاليم الشرعية اليهودية، ألا يقل سن البقرات عن عامين وشهرين لأجل ذبحها والتطهر برمادها، خاصة أن 95 % من اليهود يلتزمون بفتوى الحاخامات.
ويوضح أبو دياب أن ذبح هذه البقرات من شأنه مضاعفة الأخطار المحدقة بالأقصى وأعداد المقتحمين ليس من الجماعات المتطرفة فقط، بل سيصبح لكل اليهود "الحق" في اقتحام المسجد وأداء طقوسهم التلمودية داخله.
ويضيف أن "ذبح البقرات حسب المعتقدات اليهودية والطائفة الإنجيلية الصهيونية سيقرب مجيء المسيح المخلص، لذلك يدعمون هذه الفكرة وتنفيذها، كونها تُمهد لهدم الأقصى وإقامة المعبد الثالث المزعوم".
وتستغل "جماعات الهيكل"- وفقًا للباحث المقدسي- الأوضاع الحالية والحرب الصهيونية على قطاع غزة وتسليط الضوء إعلاميا وعالميا عليها لأجل تنفيذ هذه الخطوة.
ويشير إلى أن المتطرفين وبعض أعضاء حكومة الاحتلال يستغلون الحرب على غزة، ويظنون أنهم إذا نفذوا أي عمل من شأنه تغيير الوضع القائم في الأقصى وفرض وقائع تلمودية فيه، وتقسيمه، لن يكون هناك من يقف في وجههم.
و"هذه النظرية تُخالفها شرطة الاحتلال، كونها لا تريد تصعيد الأوضاع وانفجارها سواء في فلسطين أو الشارع العربي والإسلامي، لما للقدس والأقصى من خصوصية ومكانة مهمة لدى المسلمين، لذلك تحاول منع الجماعات المتطرفة من إقامة طقوس ذبح البقرات"، وفق أبو دياب.
تفجر الأوضاع
ويحذر أبو دياب من مخاطر إقدام "جماعات الهيكل" على تنفيذ الخطوة، التي تتزامن مع ثاني أيام عيد الفطر، كونهم يُعدون العدة ويظنون أن الفرصة مواتية للانقضاض على المسجد الأقصى، مع وجود حكومة يمينية متطرفة.
وفي شباط (فبراير) الماضي، نشر "معهد الهيكل" أثناء الحرب على غزة، إعلانًا طلب فيه كهنةً متطوعين لتدريبهم على طقوس "التطهر بالبقرة الحمراء"، ووضع شروطا خاصة للمتطوعين.
ورغم عدم نشر الجماعات المتطرفة حتى الآن دعوات رسمية لإقامة تلك الطقوس، إلا أن المؤتمر الذي عقد الأربعاء الماضي يأتي في إطار عدة خطوات تمهيدية جرى رصدها تنبئ بجدية التحضير لهذا الطقس سواء في يوم عيد الفطر أو في أي وقت بعده.
ويقول الباحث المقدسي: "إذا أقدموا على هذه الخطوة فإن الأمور ستنقلب رأسا على عقب، وستكون القدس على موعد مع تفجر الأوضاع".
ويؤكد أن السماح لأعداد كبيرة من المستوطنين واليهود باقتحام المسجد الأقصى سيصاحبه فرض قيود وتضييقات مشددة على دخول المصلين الفلسطينيين إليه، وعدم السماح لهم بدخوله تمامًا في أوقات الاقتحامات، ما يعني تقسيمه زمانيا ومكانيا وتكريس "الوجود اليهودي" فيه.-(وكالات)

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