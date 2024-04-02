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346 ألف طفل بغزة دون الخامسة يواجهون خطر سوء التغذية

4/2/2024 11:27:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) إسطنبول - حذرت منظمة إنقاذ الطفولة، أمس، من تعرض 346 ألف طفل دون سن الخامسة بقطاع غزة إلى سوء التغذية، في ظل استمرار تدهور الوضح الصحي جراء الحصار الصهيوني.
وقالت المنظمة العالمية في بيان، إن "أطفال غزة دون سن الخامسة والبالغ عددهم 346 ألف هم الأكثر عرضة لخطر سوء التغذية، مع التدهور السريع للوضع الكارثي في جميع أنحاء القطاع".
وأوضحت المنظمة أن التقديرات الحالية تشير إلى أن "واحدا من كل ثلاثة أطفال دون سن الثانية شمال غزة يعاني من الهزال، مقارنة بواحد من كل ستة أطفال في كانون الثاني(يناير) الماضي، وفقا لمجموعة التغذية العالمية".
وبينت أن الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية في غزة "لا يحصلون على الغذاء والرعاية الطبية التي يحتاجونها للبقاء على قيد الحياة في ظل منع دخول الغذاء وانهيار النظام الصحي".
وبشكل مستمر، تحذر منظمة الصحة العالمية من مغبة انهيار النظام الصحي في غزة نتيجة الحرب الصهيونية المستمرة على القطاع منذ أكثر من نصف عام.
ومنذ بدء حربها على غزة في 7 تشرين الأول(أكتوبر)، تستهدف القوات الصهيونية بهجمات ممنهجة ومتواصلة المرافق الطبية والمستشفيات في مختلف مناطق القطاع، ما تسبب في تدمير المنظومة الصحية، وكارثة إنسانية وتدهور في البنى التحتية.
ويواصل الاحتالال الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال رمضان، ورغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".-(وكالات)

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