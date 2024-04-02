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تجدد المظاهرات أمام الكنيست ومطالبات باستقالة نتنياهو

4/2/2024 11:27:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تظاهر آلاف الإسرائيليين، بينهم عدد من أقارب الأسرى المحتجزين في غزة، مجددا، مساء الثلاثاء، مطالبين باستقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، متهمين إياه بـ"خيانة" الثقة الشعبية.


وهاجم أقارب الأسرى المحتجزين في غزة رئيس الوزراء نتنياهو، معتبرين أنه يخوض حملة ضد الأسرى وعائلاتهم، واصفين إياه بأنه "خائن للشعب ولدولة إسرائيل".


ونقلت وكالة "فرانس برس" عن ايناف زانغاوكر، وهي والدة أحد الأسرى، تقول مخاطبة نتنياهو: "تخوض حملة ضدي، ضد عائلات "الرهائن"، لقد انقلبت علينا. أنت خائن لشعبك ولناخبيك ولدولة إسرائيل".


ويُحتجز ماتان، ابن زانغاوكر، منذ هجوم حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، الذي أشعل الحرب في قطاع غزة بين الدولة العبرية والحركة.


وحمّل المتظاهرون، الذين تجمعوا لليوم الرابع على التوالي، رئيس الوزراء نتنياهو مسؤولية أحداث السابع من أكتوبر، فيما اتهموه بعرقلة اتفاق بشأن الأسرى، ملوحين باستمرار المظاهرات حتى يغادر منصبه.


ودعا رئيس الوزراء العمالي الأسبق إيهود باراك إلى إجراء "انتخابات الآن"، مشيرا إلى أن دخول الجيش الإسرائيلي لمدينة رفح، بحسب ما تعهدت الحكومة، لن يؤدي إلى القضاء على حركة حماس، لكن ذلك سيؤدي إلى عودة الأسرى في "نعوش".


وبعد أسابيع من التظاهرات كل سبت في تل أبيب، وحّد المعسكر المناهض للحكومة وعائلات المحتجزين جهودهما للتعبير عن غضبهما كل مساء منذ الأحد أمام الكنيست، حتى أن بعضهم يمضي ليلته في الخيم التي نُصبت في المكان.

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