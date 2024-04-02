انسحاب بعض الحاضرين من إفطار رمضاني مع بايدن

وأضافت المصادر لقناة الجزيرة، أن بايدن دعا عددا من الحضور للقاء موسع في البيت الأبيض لمزيد من النقاش بشأن وجهة نظرهم في الحرب، مؤكدا أنه "سيفعل كل ما بوسعه لمنع سقوط مدنيين في غزة".



وأوضحت المصادر أن الطبيب ثائر أحمد الذي عاد من غزة قال لبايدن "لا يمكنني البقاء بهذه المناسبة بينما يقتل الناس في غزة"، إلى جانب تسليمه للرئيس الأميركي ونائبته رسالة من طفل نازح برفح فقد عائلته.



كما أشارت المصادر إلى أن البيت الأبيض أكد للحضور أن موقفه واضح في رفض أي عملية إسرائيلية في رفح "لا تضع اعتبارا للنازحين".