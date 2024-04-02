Wednesday, 03 April 2024 08:36 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


انسحاب بعض الحاضرين من إفطار رمضاني مع بايدن

4/2/2024 11:27:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) انسحب عدد من الحضور من الإفطار الذي جمع الرئيس الأميركي جو بايدن مع شخصيات من العرب والمسلمين بينهم أطباء عادوا من غزة.

وأضافت المصادر لقناة الجزيرة، أن بايدن دعا عددا من الحضور للقاء موسع في البيت الأبيض لمزيد من النقاش بشأن وجهة نظرهم في الحرب، مؤكدا أنه "سيفعل كل ما بوسعه لمنع سقوط مدنيين في غزة".


وأوضحت المصادر أن الطبيب ثائر أحمد الذي عاد من غزة قال لبايدن "لا يمكنني البقاء بهذه المناسبة بينما يقتل الناس في غزة"، إلى جانب تسليمه للرئيس الأميركي ونائبته رسالة من طفل نازح برفح فقد عائلته.


كما أشارت المصادر إلى أن البيت الأبيض أكد للحضور أن موقفه واضح في رفض أي عملية إسرائيلية في رفح "لا تضع اعتبارا للنازحين".

MENAFN02042024000072011014ID1108051851

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث