ويبقى الأردن سندا لفلسطين العزيزة

ويبقى الأردن سندا لفلسطين العزيزة
التاريخ
4/2/2024 11:27:14 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) حمزة حجاج حمزة حجاج -ويبقى الأردن سندا لفلسطين العزيزة
MENAFN02042024000072011014ID1108051850
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