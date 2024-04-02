Wednesday, 03 April 2024 08:36 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تدمير العشب في غزة: الوقت ينفد لإنقاذ الفلسطينيين وإمكانية قيام دولة فلسطينية

4/2/2024 11:27:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ترجمة: علاء الدين أبو زينة جون فيفر* - (فورين بوليسي إن فوكس) 2024/3/13
منذ أن سحبت إسرائيل مستوطناتها من غزة في العام 2005، قامت بمهاجمة القطاع بشكل دوري. وأدى هذا القصف المتكرر لمواقع في جميع أنحاء الشريط الضيق من الأرض إلى ظهور التعبير الإسرائيلي "جز العشب". وبعبارة أخرى، كانت إسرائيل تقصف غزة بشكل منتظم "للحفاظ على النظام".
وخلال الأشهر القليلة الماضية، ذهبت إسرائيل أبعد من حملات القصف الجوي السابقة، فعمدت إلى تدمير غزة بشكل منهجي في محاولة للقضاء على حركة "حماس" الفلسطينية. وخلال هذه الحملة، قتلت إسرائيل حتى كتابة هذه السطور أكثر من 30.000 فلسطيني، حيث غالبية الضحايا من النساء والأطفال. ودمرت الحرب ما يقرب من نصف جميع المباني السكنية في القطاع. وفي خضم أزمة الغذاء المتفاقمة في غزة، قصفت إسرائيل في الأيام الأخيرة مستودعًا لتوزيع الأغذية.
نتيجة لهذا الدمار، نزح جزء كبير من سكان القطاع -75 في المائة، أو 1.7 مليون شخص. وانتهى المطاف بمعظم الفارين في رفح؛ المدينة الواقعة في أقصى الجنوب. وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه يخطط لإرسال قوات إسرائيلية إلى هذا الجزء المكتظ المتبقي من القطاع. وستكون الخسائر في صفوف المدنيين نتيجة لمثل هذا الهجوم كارثية.
أصدرت إدارة بايدن بعض الاحتجاجات الخافتة، فقال الرئيس الأميركي إن نتنياهو يجب أن يولي المزيد من الاهتمام لحياة المدنيين الفلسطينيين، وإن أعماله تضر بإسرائيل ولا تساعدها. وقد تجاهل نتنياهو هذه الانتقادات، مضيفًا أنه والرئيس الأميركي "يتفقان" على أهداف الحرب، وهو تعليق ربما يهدف بمكر إلى الإضرار بفرص بايدن في إعادة انتخابه.
ولم يوضح بايدن في خطاباته أي عواقب تترتب على عبور نتنياهو "الخط الأحمر" المتمثل في إرسال قوات إلى رفح. ولكن يبدو أن هناك الكثير من الحديث الدائر داخل الإدارة. وحسب "أكسيوس":
"يقول مسؤولون أميركيون إن العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح يغلب أن تؤدي إلى تحول كبير في السياسة الأميركية -بما في ذلك إنهاء الدفاع عن إسرائيل في الأمم المتحدة، وفرض قيود على استخدام قوات الدفاع الإسرائيلية للأسلحة الأميركية في غزة".
ربما لا يبدو هذا كثيرًا، لكنه قد يشكل نقطة تحول تؤدي في النهاية إلى إحداث تمزق في التحالف الأميركي الإسرائيلي. ومما يزيد من احتمال حدوث هذا التمزق تصرفات المستوطنين الإسرائيليين. فبينما تتركز كل الأنظار على غزة، يوسع هؤلاء المستوطنون سيطرتهم على الأراضي في الضفة الغربية بشن حملة من الترهيب والعنف ضد الفلسطينيين. وكتب شين باور في مجلة "نيويوركر": "سجلت الأمم المتحدة خمسمائة وثلاثة وسبعين هجومًا قام بها المستوطنون في الضفة الغربية منذ بدء الحرب، حيث رافقتهم القوات الإسرائيلية نصف الوقت. وقد قتل في هذه الهجمات ما لا يقل عن تسعة فلسطينيين على يد المستوطنين، كما قتل ثلاثمائة واثنان وثمانون آخرون على يد القوات الإسرائيلية. وقد أحرق المستوطنون السيارات والمنازل، وأغلقوا الطرق، وألحقوا أضرارًا بشبكات الكهرباء، واستولوا على مساحات من الأراضي الزراعية، وقطعوا خطوط الري، وهاجموا الناس في حقولهم وبساتين زيتونهم، وقتلوا فلسطينيين -كل ذلك من دون أي تداعيات".
وحتى مع اعترافهم بالضرر الذي ألحقته أفعالهم، استشهد المستوطنون بتاريخ الولايات المتحدة لتبرير هذه الأفعال. ويقتبس باور في مقاله المذكور قول أحد المستوطنين: "جاءت أميركا بالسفن وقتلت جميع الهنود وجعلتهم عبيدًا. إنه أمر فظيع، لكن أميركا الآن لا تقول: "نحن آسفون، استعيدوا أرضكم".
وانسوا أمر حل الدولتين أيضًا. فمن وجهة النظر الإسرائيلية السائدة، سيكون مستقبل فلسطين مجموعة من المحميات المنفصلة من الأراضي القاحلة التي لا آفاق لها.
إسرائيل هي دولة بنيت بالتعويضات -تلك التي دفعتها أوروبا لليهود الذين نجوا من الهجوم الأوروبي عليهم في الحرب العالمية الثانية. ولم تترجم قصّة الأصل هذه إلى تعاطف مماثل تجاه أولئك الذين فقدوا -وما يزالون يفقدون- الأرض لصالح المستوطنين الإسرائيليين. ولذلك، فإن جهود حركة التعويضات التي تطالب بتقديم التعويضات للتكفير عن سرقة أراضي السكان الأصليين -في الولايات المتحدة والأماكن الأخرى- بالغة الأهمية -ليس لتعويض الضحايا فحسب، بل أيضًا لحرمان المعتدين في كل مكان من الأمثلة التاريخية التي يمكن أن تعمد إلى استغلالها.
الحالة في غزة اليوم مروعة. وبدلاً من تكرار نفسي، اسمحوا لي فقط أن أعيد في ما يلي نشر ما كنتُ قد كتبتُه قبل عقد من الزمان بعد هجوم إسرائيلي آخر على غزة. ولم يتغير منذ ذلك الحين سوى القليل، وما تغير كان نحو الأسوأ. من الواضح أن نتنياهو لم يتعلم أي شيء من أخطاء الماضي. والسؤال الحقيقي هو: هل ستفعل إدارة بايدن؟
* * *
"جز العشب" (فورين بوليسي إن فوكس)، 2014
الفلسطينيون في غزة مذنبون بارتكاب جريمة الحرب تلك لما بعد الحرب الباردة: أن يصوتوا في انتخابات بينما هم مسلمون. وكانت العقوبة على هذه الجريمة ثماني سنوات من المصاعب الاقتصادية، والعزلة الدولية، وحملات القصف الإسرائيلية الدورية.
مثل الجزائريين في العام 1990 والمصريين في العام 2012، ذهب سكان غزة إلى صناديق الاقتراع في العام 2006 وصوتوا للحزب الخطأ. بدلاً من دعم الخيار العلماني، أدلوا بأصواتهم لصالح "حماس". وليس كل الفلسطينيين مسلمين (6 في المائة أو نحو ذلك مسيحيون). ولكن، من خلال اختيار حركة المقاومة الإسلامية -المختصرة في "حماس"- قوض سكان غزة فعليًا تصويتهم الخاص.
لم يكن مهمًا أن الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الأخرى أعلنت أن الانتخابات كانت حرة ونزيهة. كانت النتائج هي ما يهم، وكان حكم إسرائيل عليها هو الذي كسب في نهاية اليوم. وعلى الرغم من أن الحكومة الفلسطينية المنتخبة حديثًا مدت غصن الزيتون إلى كل من إسرائيل والولايات المتحدة، إلا أن الحكومة الإسرائيلية لم تعتبر "حماس" لاعبا سياسيا شرعيا.
كتبت كاتا شاريت في مقال ممتاز في "موندوويس": "قالت إسرائيل إن 'حماس' هي منظمة إرهابية ولم يتحدّ القادة الغربيون هذا الموقف. على العكس من ذلك، رفضوا الاجتماع دبلوماسيا مع قادة 'حماس' وقطعوا كل التمويل الممكن للحكومة المنتخبة حديثًا، ودعموا حصار إسرائيل الكامل لغزة واستيلاءها على أراضيها". ولم تتلق مبادرة للسلام الفوري قُدمت إلى الرئيس جورج دبليو بوش وعرضت هدنة طويلة الأمد أي ردّ.
لم يقُد تصويت المرء كمسيحي أو تصويته كيهودي في أي مكان إلى أي نتائج مماثلة. وقد فاز الديمقراطيون المسيحيون بالانتخابات في أوروبا من دون أن يولِّد ذلك مقاطعات أو تحذيرات من انزلاق وشيك إلى الاستبداد الديني. كما شارك حزب "شاس" اليهودي الديني المتطرف في الائتلافات الحاكمة في إسرائيل من دون إثارة غضب المجتمع الدولي.
أما "حماس"، كما يصر منتقدوها، فمختلفة لأنها في الأساس معادية للديمقراطية. تمامًا مثل الإخوان المسلمين. وحتى "حزب العدالة والتنمية في تركيا" و"حزب النهضة التونسي" يظلان موضع شك أيضًا، وفقًا لأولئك الذين يتمسكون بالقول الشائع عن كون الإسلام والديمقراطية غير متوافقين في الأساس.
بدأ الخوف من استيلاء الأصولية الإسلامية على الشرق الأوسط من خلال صناديق الاقتراع في العام 1990 عندما فازت "الجبهة الإسلامية للإنقاذ" بنسبة 55 في المائة من الأصوات في الانتخابات المحلية في الجزائر. وفي العام التالي، مع استعداد "الجبهة" للفوز في الانتخابات الوطنية، حظرت الحكومة الجزائرية الحزب وسجنت قادته، مما أدى إلى اندلاع حرب أهلية خلفت أكثر من 100.000 قتيل. وفي ذلك الوقت، أعلن مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، إدوارد دجيرجيان، أن الحكومة الأميركية تعارض ما أسمته "شخصٌ واحد، صوت واحد، مرة واحدة". وكانت واشنطن قلقة من احتمال أن تستخدم الأحزاب الإسلامية الوسائل الديمقراطية للصعود إلى السلطة ثم التخلص من كل السُّلَّم الديمقراطي تحتها.
دفعت هذه النتيجة المرتقبة الولايات المتحدة إلى مواصلة دعم حلفائها الاستبداديين تقليديا في المنطقة. وقدم الربيع العربي بعض الأمل في أن تكون الولايات المتحدة قد غيرت هذه السياسة، مع سحب إدارة أوباما دعمها -وإن كان ذلك على مضض- من الرئيس المصري حسني مبارك قبل تنحيه في أوائل العام 2011. لكن التفضيل القديم لرجال الوضع الراهن الأقوياء أعاد تأكيد نفسه، حيث غضت واشنطن الطرف عن أخطاء نوري المالكي الواضحة في العراق، واستمرت في دعم النخبة الحاكمة في البحرين، وتحركت بسرعة لاحتضان الانقلاب على حكومة مرسي في مصر.
اسمحوا لي أن أكون واضحًا: لم أكن لأصوت لـ"حماس". وأفضِّل أن يعترف هذا الحزب بوضوح بحق إسرائيل في الوجود (تمامًا كما أفضل أن يعترف الحزب الجمهوري بحق زواج المثليين في الوجود).
لكن تفضيلاتي تجانب النقطة. إن "حماس" تمثل دائرة انتخابية كبيرة في فلسطين. وقد صوت العديد من سكان غزة لصالح الحزب لأنهم شعروا بالاشمئزاز من فساد حركة "فتح" العلمانية وأعجبوا بنظام الخدمة الاجتماعية الذي أنشأته "حماس". ومثل حركات المقاومة الأخرى -"حزب المؤتمر الوطني الأفريقي" و"الجيش الجمهوري الأيرلندي"- كانت "حماس" في طريقها إلى أن تصبح حزبا سياسيا. أما إذا كان مثل هذا الحزب سيستولي على السلطة فقط ليتصرف بشكل غير ديمقراطي -كما فعل الإخوان المسلمون في مصر- فهو سؤال مختلف. ولكن، إذا كنت تدعي احترام الديمقراطية، فيجب أن تعترف بنتائج الانتخابات الحرة والنزيهة. وإذا كنت تريد أن يغير حزب موقفه -بينما يكون على استعداد للتحدث- فإن عليك الجلوس إلى الطاولة والتفاوض معه.
لكن إسرائيل -وبالتالي الولايات المتحدة- لم تختر هذا الخيار. ونتيجة لذلك، احتدم الصراع الحدودي منذ ذلك الحين مع اندلاع اثنين من الانفجارات الشديدة بشكل خاص في 2008-2009 و2012.
في الشهر الماضي، وضعت "حماس" وفتح خلافاتما الكبيرة جانبًا وتوصلتا إلى اتفاق للوحدة بشأن إدارة كل من غزة والضفة الغربية. وكانت هذه فرصة مثالية لإسرائيل لكي تمضي قدمًا نحو صفقة جديدة. لكن هذا كان، في واقع الأمر، إشارة لإسرائيل للهجوم. كانت تحتاج فقط إلى عذر. وعندما اختطف مسلحون من غزة مرتبطون بـ"تنظيم الدولة الإسلامية" ("داعش" سابقًا) -ولكن ليس "حماس"- ثلاثة مراهقين إسرائيليين وقتلوهم، حصل نتنياهو على الذريعة التي يحتاجها.
خلفت حملة القصف الإسرائيلية الأخيرة بالفعل ما يقرب من 200 قتيل فلسطيني، حوالي 70 في المائة منهم من المدنيين. وكان أكثر من 30 من الضحايا من الأطفال. وسقطت القنابل الإسرائيلية على المنازل والمباني السكنية ومركز للمعاقين ومقهى -حتى أن أجانب تطوعوا ليكونوا دروعًا بشرية في مستشفى تعرض بالفعل للقصف مرتين. ويؤكد الجيش الإسرائيلي أنه يقوم بتحذير سكان أي مبنى ينوي قصفه مسبقًا قبيل الضربة، لكن هذه الممارسة غير ثابتة.
يشير بعض الإسرائيليين إلى قصفهم الدوري للأراضي الفلسطينية على أنه "جز العشب"؛ وهي استعارة مقلقة لأنها عشوائية للغاية. إنهم لا يتحدثون عن "إزالة الأعشاب الضارة من الحديقة" أو "تقليم الأشجار". إن جزَّازة العشب تقص كل شيء في طريقها -العشب والأعشاب الضارة والزهور البرية. وأيضًا، يحتاج العشب إلى جز مستمر، مما يشير إلى أن إسرائيل تخطط للقيام بحملات قصف على أساس موسمي.
لكن نتنياهو قد يرى فرصة للقضاء على "حماس" جملة وتفصيلا. لم يعد بإمكان المنظمة الاعتماد على دعم جماعة الإخوان المسلمين في مصر أو الأسد في سورية. وتوترت العلاقات مع إيران بسبب الدعم الذي قدمته "حماس" للمتمردين الذين يقاتلون الحكومة في سورية. كما لا يمكن للقطاع الاعتماد على الإمدادات القادمة عبر الأنفاق من سيناء. ويقال إن أولئك الذين يقفون على يمين نتنياهو -من المدهش أن يكون في الطيف السياسي الإسرائيلي مثل هذه التيارات المفرطة في العنف- يضغطون على الحكومة لشن هجوم بري على القطاع. وعندئذ، سوف يتحول "جز العشب" سريعًا إلى سياسة أرض محروقة.
وليست هذه معركة عادلة. ومعدلات الإصابات فيها غير متماثلة بطريقة مفزعة. فقد خفض نظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي، "القبة الحديدية"، عدد الضحايا على الجانب الإسرائيلي إلى وفاة واحدة حتى الآن. وفي المقابل، فر سكان غزة بالآلاف إلى الجزء الجنوبي من القطاع بينما نصب الإسرائيليون مقاعد بلاستيكية على جبل يطل على القطاع لمشاهدة القنابل وهي تنفجر في غزة كما لو كانت ألعابًا نارية.
وبهذه الطريقة، دخلت إسرائيل نفس المنطقة الأخلاقية الموحلة التي دخلتها الولايات المتحدة خلال الصراعات في كوسوفو وليبيا. وهي تشن حاليا حربًا فعالة خالية من المخاطر. وعادة ما تتحرر الحكومات التي لا يتعين عليها التعامل مع رد فعل عام على مقتل الجنود أو المدنيين من الحسابات السياسية التقليدية التي ينطوي عليها شن الحرب. وقد تكون مثل هذه الحكومة أيضًا أقل استعدادًا لتقديم تنازلات، لأنه لا يوجد ثقل موازن كبير لعملها العسكري -على الأقل عندما يتعلق الأمر بالهجمات الجوية.
ومع ذلك، حتى الآن، كانت "حماس" هي التي رفضت وقف إطلاق النار الأخير الذي توسطت فيه مصر. ولدى "حماس" أسبابها. إنها تريد إطلاق سراح أعضائها الذين أعيد اعتقالهم في حزيران (يونيو) بعد إطلاق سراحهم في اتفاق العام 2011. وهي تريد إنهاء الحصار الذي حول غزة إلى سجن فعلي لسكانها. لكن صفقة مصر لم تعكس أيا من هذه المخاوف.
ما تزال الجهات الفاعلة الرئيسية تنتهك أهم قاعدة أساسية لحل الصراع: مراعاة المصالح الأساسية لجميع أطراف الصراع. وتعود المشكلة على الأقل إلى العام 2006، عندما فازت "حماس" في الانتخابات التي فشلت إسرائيل والولايات المتحدة في الاعتراف بها.
ما يزال نتنياهو يعتقد أنه قادر على قصف سكان غزة لتغيير مصالحه الأساسية. والسؤال الحقيقي هو: إلى متى ستستمر إدارة أوباما في دعم هذا الوهم؟

*جون فيفر John Feffe: مدير "فورين بوليسي إن فوكوس" Foreign Policy In Focus. كتابه الأخير هو "الحق عبر العالم: الشبكات العالمية لليمين المتطرف واستجابة اليسار".
*نشر هذا المقال تحت عنوان: Destroying the Lawn in Gaza

MENAFN02042024000072011014ID1108051849

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث