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إصابة 4 من شرطة الاحتلال في عملية دهس واستشهاد المنفذ

4/2/2024 11:27:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أفادت القناة 12 العبرية بأن 4 من عناصر الشرطة الإسرائيلية أصيبوا بعملية دهس، فجر اليوم الأربعاء، في بلدة كوخاف يائير جنوب شرق نتانيا وسط "إسرائيل".

وأشارت القناة نقلا عن مصادر أمنية، إلى أن اثنين من المصابين حالتهما خطيرة فيما حالة الآخرين متوسطة، مؤكدة أنه تم تحييد منفذ العملية.


وتحدثت المصادر عن عملية مركبة، مشيرة إلى أن عملية الدهس رافقتها محاولة طعن، حيث ترجل منفذ عملية الدهس من سيارته وحاول طعن شرطي قبل أن يتم إطلاق النار عليه واستشهاده.


وفرضت القوات الإسرائيلية طوقا أمنيا في المنطقة.

MENAFN02042024000072011014ID1108051848

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