إصابة 4 من شرطة الاحتلال في عملية دهس واستشهاد المنفذ

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أفادت القناة 12 العبرية بأن 4 من عناصر الشرطة الإسرائيلية أصيبوا بعملية دهس، فجر اليوم الأربعاء، في بلدة كوخاف يائير جنوب شرق نتانيا وسط "إسرائيل".
وأشارت القناة نقلا عن مصادر أمنية، إلى أن اثنين من المصابين حالتهما خطيرة فيما حالة الآخرين متوسطة، مؤكدة أنه تم تحييد منفذ العملية.
وتحدثت المصادر عن عملية مركبة، مشيرة إلى أن عملية الدهس رافقتها محاولة طعن، حيث ترجل منفذ عملية الدهس من سيارته وحاول طعن شرطي قبل أن يتم إطلاق النار عليه واستشهاده.
وفرضت القوات الإسرائيلية طوقا أمنيا في المنطقة.
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