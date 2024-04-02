إصابة 4 من شرطة الاحتلال في عملية دهس واستشهاد المنفذ

وأشارت القناة نقلا عن مصادر أمنية، إلى أن اثنين من المصابين حالتهما خطيرة فيما حالة الآخرين متوسطة، مؤكدة أنه تم تحييد منفذ العملية.



وتحدثت المصادر عن عملية مركبة، مشيرة إلى أن عملية الدهس رافقتها محاولة طعن، حيث ترجل منفذ عملية الدهس من سيارته وحاول طعن شرطي قبل أن يتم إطلاق النار عليه واستشهاده.



وفرضت القوات الإسرائيلية طوقا أمنيا في المنطقة.