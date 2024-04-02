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بايدن: إسرائيل لم تفعل ما يكفي لحماية عمال الإغاثة

4/2/2024 11:27:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه يشعر بالغضب والحزن لوفاة 7 من العاملين في المجال الإنساني من "المطبخ المركزي العالمي" في غزة، مشيرا إلى أن إسرائيل لم تفعل ما يكفي لحماية عمال الإغاثة.
وأضاف بايدن أن إسرائيل تعهدت بإجراء تحقيق في استهداف عمال الإغاثة ويجب أن يكون هذا التحقيق سريعا وأن يحقق المساءلة، لافتا إلى أنه سيواصل الضغط على إسرائيل لبذل المزيد من الجهد لتسهيل المساعدات إلى غزة.
وأوضح الرئيس الأميركي أن واشنطن "ستبذل كل ما في وسعها لتقديم المساعدة الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين" في القطاع، مؤكدا "نحن نضغط بشدة من أجل وقف فوري لإطلاق النار في غزة كجزء من صفقة الرهائن".

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